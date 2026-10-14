“Como artista, uno no tiene hogar en Europa excepto en París”, así de rotundo se mostraba el padre del existencialismo Friedrich Nietzsche. Más allá de su horizonte nulo, y quizá en los sueños de Zaratustra, la capital del Sena emergía como un Dorado en el que hallar la inspiración.

Mucho antes de su icónica torre, París llevaba siglos construyendo una sólida reputación como referente cultural y artístico. Hogar de vanguardias y nuevas formas de expresión, su relación con la escena arty sigue bullendo en ambas márgenes del río.

Un otoño esplendoroso

La nueva temporada florece en un París fuera de temporada y buena culpa de este singular acontecimiento se debe a la retrospectiva que el Grand Palais le dedica al padre del Impresionismo. Cézanne et nous, reúne más de 170 obras para explicar su influencia más allá de su generación.

Cezanne como inspiración para las generaciones posteriores es el leitmotif de la exposición. Luc Castel para el Grand Palais.

La exposición no se limita a presentar al maestro de Aix-en-Provence. Lo coloca frente a aquellos que, de una manera u otra, heredaron su forma de mirar: de Matisse y Picasso a Mondrian o Peter Doig.

Un recorrido por la pintura moderna a través de uno de sus grandes puntos de inflexión. Porque Monsieur Cézanne no solo pintó de otra manera, cambió la forma de entender la pintura.

Reconocimiento y descubrimientos

El Museo Jacquemart André es uno de los más elegantes de París. Musée Jacquemart André.

Viajar en el tiempo es posible gracias a la programación que el Musée Jacquemart-André dedica al maestro veneciano Jacopo Robusti, Tintoretto. La muestra reúne obras procedentes de diferentes colecciones y permite seguir la evolución del pintor.

En una dirección diametralmente opuesta al manierismo del italiano, en el Petit Palais, la protagonista es Eva Gonzalès. Es hora de otorgarle el lugar que le corresponde entre los grandes artistas de su generación como Morisot o Cassatt. Parcours d'une artiste libre, lo logrará.

Más de trescientos años separan la obra de unos y otros, pero la magia de una gran capital cultural reside, precisamente, en establecer conversaciones a través de los siglos.

Moda y fotografía: testigos de la historia

Le Museo Galliera reivindica el papel de la moda como materia artística. Palais Galliera.

En París cultura y moda son sinónimos y, por eso, un museo como el Palais Galliera es un referente indiscutible. Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au XIXe siècle, analiza cómo las mujeres se apropiaron de prendas del vestuario masculino a modo de reivindicación.



¿Quién dijo que una revolución no puede empezar en un armario? Por su parte, en el Musée Maillol rinden homenaje a Gianni Versace.

La cúpula de la Bolsa cambia su aspecto por la intervención de la exposición Remember Me. Arnaud Chedal-Anglay

Hace años que la fotografía dejó de ser un arte menor. Así lo demuestra la exposición Remember Me que, en la Bourse de Commerce, reúne cientos de obras de artistas de distintas generaciones.



Una propuesta que pone de manifiesto que la fotografía ha servido tanto para documentar el mundo como para reinventarlo. Y, en la Maison Européenne de la Photographie, Irving Penn reina como icono.

Dormir en el triángulo dorado

La fachada del hotel es puro espíritu parisino. Design Hotels.

Como no sólo de arte vive el hombre (ni la mujer), más vale elegir un buen lugar donde alimentar y descansar el cuerpo… Ese lugar es La Maison Champs Élysées, miembro de Design Hotels, en la rue Jean-Goujon; a pocos metros de la Avenue Montaigne.

Una antigua residencia del siglo XIX reconvertida en un hotel que entiende el lujo de una manera muy diferente. Su proximidad a los grandes templos de la moda actual y de los espacios culturales imprescindibles le convierte en el place to be.

Con el sello Margiela

Las eras y los códigos Margiela se superponen en cualquier rincón del edificio. Design Hotels.

Este boutique hotel parisien es, en sí mismo, una obra de alta costura. Fue el diseñador Martin Margiela quien estuvo al frente de su diseño interior e intervino 17 de sus 57 habitaciones y suites. Fue una colaboración poco convencional y su única incursión en el sector.

Aún hoy, tras su remodelación, se conservan los códigos que hicieron célebre al diseñador: el blanco y negro, los juegos de escala, los trampantojos y la capacidad de convertir lo cotidiano en algo inesperado.

Todo al blanco y negro, minimalismo teatral... Así son las suites que ideó Margiela. Design Hotels.

Hay habitaciones que parecen más una instalación artística que un alojamiento convencional, en especial las suites. Otras, aún siendo más discretas, mantienen esa estética transgresora que les da una personalidad propia.

Como en las creaciones de la pasarela de este enfant terrible, aquí no hay una búsqueda evidente de la ostentación. El lujo está en el espacio, los materiales, en los detalles y, sobre todo, en la sensación de dormir en un lugar que cuenta una historia propia.

Una esperada renovación

Esta filosofía se traslada, también, a las nuevas propuestas del hotel entre las que destaca el Unlimited Club: la zona de bienestar. Incorpora piscina interior, sauna, gimnasio y cabinas para tratamientos.

La piscina del spa es un reducto de tranquilidad en el ajetreo parisino. Design Hotels.

La restauración ocupa una parte central en su relanzamiento: Frivole, el restaurante de cocina francesa contemporánea, es un espacio multidisciplinar que cuenta, además, con bar, terraza y jardín. Y tras el servicio de cena se convierte en un speak easy club con DJ.

Frivole presenta el estilo que caracteriza la nueva era del hotel. Design Hotels

La mejor baza de esta maison es que no compite con les grandes dames, su apuesta es otra: hacer del diseño, la moda y la creatividad una forma contemporánea de entender la hospitalidad.

Al final, este atípico hotel resume la esencia de la ciudad en la que hunde sus cimientos. Porque entre sus muros, un genio creativo soñó con otra forma de alojamiento. Al igual que siglos atrás un vestido cuestionó las normas de su tiempo, una fotografía cambió la forma de mirar o una pincelada abrupta deconstruyó toda la historia del arte.