Se calcula que más de 350.000 personas van a visitar Madrid durante este fin de semana sólo para vivir de cerca el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra en el trazado suburbano de Madring.

Son muchos los amantes del motor y de la velocidad que se acercarán a la región con otros ojos y con mucho ruido en su cabeza. Así que DESTINOS ha creado una desconocida ruta por algunos de los puntos de la Comunidad de Madrid que más tienen que ver en la historia del motor y en el desarrollo de este deporte.

Es un itinerario donde se recuerdan algunos hitos de las cuatro ruedas, sus innovaciones técnicas, su historia pero también la visión de artistas que tenían claro que la velocidad era el mayor cambio del futuro.

El nuevo Estadio Bernabéu fue donde se colocó la salida para Fernando Alonso. E. E.

Paseo de la Castellana

Aunque no fue una carrera oficial, muchos aún recuerdan el histórico show que se vivió hace 23 años en el Paseo de la Castellana. En plena ola de Alonsomanía, la locura que desató Fernando Alonso, se organizó una experiencia llamada Renault Roadshow, que reunió a más de 100.000 personas en un recorrido histórico.

Era el 15 de mayo cuando el piloto asturiano se subió a su monoplaza de F1, el Renault R23, y recorrió parte del Paseo de la Castellana quemando neumáticos ante el júbilo de los aficionados.

El punto de salida, o Pit Lane, se instaló junto al Estadio Santiago Bernabéu y desde la Plaza de Lima, Alonso recorrió 1,3 kilómetros dando varias vueltas por una Castellana abarrotada sólo detrás de las vallas.

Veinte años después, el 15 de julio de 2023, fue el piloto Checo Pérez quien cruzó Neptuno, Cibeles, la Puerta de Alcalá y el Paseo de Recoletos en otra exhibición que todavía resuena por el centro de Madrid.

Por eso, no es malo darse una vuelta por el nuevo Estadio del Bernabéu e imaginar, entre el ruido de los coches, cómo ruge uno de estos monoplazas.

Imagen antigua del Circuito del Jarama en Madrid. E. E.

Circuito de Madrid Jarama - RACE

El Circuito del Real Automóvil Club de España en San Sebastián de los Reyes es el gran templo del motor en la región. Se inauguró el 1 de julio de 1967 y suponía la apertura del primer circuito permanente en España desde hacía 32 años.

En estos 3.850 metros de recorrido, con varias curvas peraltadas, se vivieron momentos de gloria con el Gran Premio de España de Fórmula 1 y, sobre todo, con el Mundial de Motociclismo, donde Ángel Nieto se convirtió en leyenda.

Aunque ha sufrido reformas y contrarreformas (sobre todo por el ruido), el Circuito del Jarama sigue hoy vivo y alberga algunas carreras oficiales y cuenta, igualmente, con su propio karting, por si queremos animarnos en la visita y ser pilotos por unas horas.

Uno de los coches antiguos que podemos ver en el Museo de la Fundación RACE. Fundación RACE

Museo de la Fundación Cultural RACE

En las instalaciones del circuito podemos aprovechar para conocer una colección increíble de vehículos desde principios del siglo XX, algunos de ellos piezas únicas de competición.

Entre las joyas que podemos disfrutar en este espacio están modelos anteriores a 1910 como un Delahaye de 1898/1899, un Panhard & Levassor de 1902, un Mercedes Simplex de 1904 y unidades de Hispano-Suiza.

Además, el Museo cuenta con una biblioteca y un archivo especializado en el motor con libros y revistas especializados que seguro que serán la perdición de los amantes del motor.

Como se trata de una colección privada que sólo se puede visitar con una guía, lo mejor es hablar con el RACE para concertar una cita en un horario de diez de la mañana a dos de la tarde.

El MSI de Alcorcón ofrece la posibilidad de sentirse un piloto. MSI Spain

Motor & Sport Institute (MSI)

Son pocos los que conocen una instalación que habla del futuro del motor en todos sus rincones. Si hasta ahora hemos podido visitar templos y joyas históricas en el MSI de Alcorcón se habla de ingeniería y del arte de competir.

En sus más de 12.000 metros cuadrados se pueden ver piezas de museo como monoplazas de F1, monos históricos, cascos pintados a mano por artistas de renombre y obras hiperrealistas del motor, junto con zonas de restauración artesanal de coches clásicos de carreras.

Además, cuenta con un espacio para poder vivir experiencias únicas como ver qué se siente dentro de un paddock o la interacción con los equipos.

Cuadro de Giacomo Balla en el Thyssen. Giacomo Balla, VEGAP, Madrid

Museo Thyssen-Bornemisza

Aunque no representan la Fórmula 1 en sí, que nació como término en 1946, en el Museo Thyssen-Bornemisza podemos ver alguna de las obras más importantes de Giacomo Balla, uno de los representantes del Futurismo, la vanguardia que elogió, filosófica y conceptualmente, la velocidad, las máquinas y los motores.

De hecho, Balla llamó a una de sus obras maestras Velocidad Abstracta, que está en un museo en Venecia. Pero aquí en Madrid podemos disfrutar de Manifestación patriótica, de 1915, una interpretación del autor de una de las manifestaciones intervencionistas que se dieron en Roma y donde busca también representar el movimiento, esta vez urbano.

El pintor italiano fue uno de los impulsores de la exploración plástica de la dinámica, del movimiento, de la energía acercándose a la abstracción. Para los jóvenes futuristas, el nuevo mito de la velocidad les hizo lanzarse a buscar la vía para representar el rito de la modernidad.

Uno de los vehículos clásicos que podemos ver en el Museo del Automóvil del Ejército de Tierra. Ministerio de Defensa

Museo del Automóvil

Este museo está situado en Torrejón de Ardoz y pertenece al Ejército de Tierra. Es una muestra curiosa de cómo los vehículos (sobre todo de cuatro ruedas, pero también los de dos) fueron clave en el desarrollo de la carrera armamentística, antes de convertirse en un objeto de deseo y de competición.

La colección está ubicada en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas, junto a la unidad militar que lleva desde 1942 en este mismo lugar. El museo fue inaugurado en 2007, aunque no fue hasta 2013 cuando se estableció un horario de visitas que se ciñen a miércoles y jueves de 11.30 a 13.30 horas.

La muestra es muy curiosa para los amantes del motor y para quienes estén interesados en la evolución y la historia del automóvil en España.