La Plaza de San Pedro es uno de los espacios exteriores más famosos del mundo. Cada año, millones de personas quedan embelesadas por la simetría de su plaza, sus columnas y su capacidad para acoger a 300.000 personas simultáneamente.

Al levantar la vista, observas la majestuosidad de la cúpula de San Pedro, con diseño original de Miguel Ángel. No es solo un reflejo de la transición del Renacimiento al Barroco, sino que supone el punto más alto construido de la ciudad de Roma. Pero lo realmente exclusivo de la Plaza de San Pedro no se alza hacia el cielo, se esconde varios metros bajo tus pies.

Frente a la plaza, en la parte izquierda se encuentra una discreta puerta que pasa desapercibida a ojos de los miles de turistas que hacen cola en la entrada principal de la Basílica. Vigilada por Guardias Suizos y junto a la oficina de excavaciones, es la entrada a uno de los escenarios donde comenzó a escribirse la historia de Occidente.

Hablamos de la Necrópolis Vaticana, un emplazamiento que, a diferencia del resto del recinto, solo puede visitarse con reserva previa y en grupos muy reducidos.

Desde las sagradas tumbas de la Necrópolis, donde el tiempo se detiene y la fe se graba en piedra. Blue_439

A los pocos segundos de empezar la visita, el tiempo parece detenerse, la grandiosidad del exterior queda atrás y comienza un descenso literal de casi dos mil años de historia.

La temperatura baja varios grados, el ruido exterior desaparece por completo, la luz se vuelve más tenue y las estrechas y antiguas calles romanas te hacen intuir que, al regresar a la superficie, mirarás el Vaticano con otros ojos. Ya no significará lo mismo.

Con cada peldaño que bajas en la Necrópolis Vaticana, entiendes que no se trata solo de un acto físico, sino de ir desgranando, capa a capa, quiénes somos y hacia dónde hemos avanzado. Cada metro que se desciende supone un salto atrás en el tiempo.

Descenso a la Roma oculta

Es entonces cuando la guía te invita a detenerte. Lo que hasta ese momento parecían simples pasillos de piedra empiezan a revelar su verdadera identidad: una antigua ciudad de los muertos levantada por los romanos para velar y honrar a sus difuntos.

Se trata de un complejo concebido como un auténtico barrio funerario, con calles perfectamente delimitadas, edificios y mausoleos construidos para el descanso eterno de familias enteras. Un sitio que, irónicamente, entre finales del siglo I y el siglo IV, estuvo lleno de vida.

Su ubicación tampoco fue casual. La legislación romana prohibía enterrar personas dentro de las murallas, por lo que las necrópolis se levantaban junto a las principales vías de acceso a la ciudad.

La luz de la fe representada por el Sol Invictus que brilla con la promesa de la vida eterna. Leinad-Z

Durante su construcción, el cristianismo aún era una religión minoritaria e incluso perseguida. Basta con fijarse en los detalles. Las inscripciones dedicadas a los dioses romanos conviven con los primeros símbolos cristianos, convirtiendo la necrópolis en el testimonio de una época en la que dos formas de entender el mundo compartieron un mismo suelo. Es la transición entre la Roma pagana y el nacimiento de la Roma cristiana.

Cada inscripción, cada mosaico, cada fresco y cada símbolo reflejan la identidad de quienes fueron enterrados allí. Lejos de ser simples tumbas, eran auténticas cartas de presentación para la eternidad: hablaban de las creencias, la posición social y el legado de cada familia.

Hacia la tumba de San Pedro

Conforme avanzas, dejas de detenerte en los mausoleos. El ritmo cambia y el silencio se hace todavía más evidente. El techo es tan bajo que obliga a agachar la cabeza y, a partir de este momento, ya no está permitido utilizar el teléfono móvil. Todo parece conducir hacia un único enclave.

Estás llegando al lugar donde el Vaticano sitúa la tumba de San Pedro. Aquí podrían encontrarse los restos del primer papa de la Iglesia católica.

Tu escepticismo empieza a disolverse mientras la guía explica cómo la tradición cristiana sostiene que el apóstol llegó a Roma durante el siglo I y que durante la persecución de Nerón fue condenado a muerte.

Tras pedir ser crucificado cabeza abajo, fue enterrado en la colina Vaticana, en una tumba sencilla dentro de la necrópolis.

La majestuosa fachada de la Basílica de San Pedro es testimonio de siglos de historia. C1 Superstar

Mientras observas detenidamente el Trofeo de Gaio a través del cristal que lo protege, la guía relata una de las historias más fascinantes de la humanidad: la de Gaio, un presbítero del año 200 d.C. que aseguró que sabía dónde se encontraba la modesta edificación funeraria que contenía los restos de San Pedro y dejó constancia de su ubicación por escrito.

Su descripción coincide de forma sorprendente con el punto hallado durante las excavaciones arqueológicas del siglo XX. Tú tienes la suerte de estar frente a ella.

Fue precisamente junto a esa estructura donde aparecieron unos restos humanos que, tras décadas de investigación, el Vaticano consideró compatibles con los de un hombre de edad avanzada del siglo I.

¿Y si realmente estuvieras ante la tumba de San Pedro? Creyente o no, cuesta no preguntarse si ese pequeño recinto subterráneo podría ser uno de los puntos más trascendentales de la civilización occidental.

Donde se levantó la basílica

La bóveda celestial grabada en oro de la majestuosa cúpula de San Pedro representan la fusión del arte y la fe. Christine V

En ese momento, la guía te invita a mirar hacia arriba. Aunque solo ves un techo de piedra gris, te revela que te encuentras justo bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro, sobre el que se eleva la imponente cúpula diseñada por Miguel Ángel. Todo cobra sentido: la basílica no se construyó allí por casualidad.

Después, al subir a la Basílica y empaparte del arte que la envuelve, observas a miles de personas levantando la vista hacia la cúpula. Y tú lo haces también, solo que ahora sabes qué hay justo debajo.

Mientras millones de personas fotografían la fachada de San Pedro, existe un universo al que casi nadie baja. Solo piedra, silencio y una pregunta que lleva dos mil años esperando una respuesta definitiva.