A escasos kilómetros de la monumental ciudad de Canterbury, en la costa norte del condado de Kent, se encuentra Whitstable. Conocida como la ‘perla de Kent’, esta localidad costera debe buena parte de su fama al tesoro gastronómico que esconde bajo las frías aguas del estuario del Támesis.

A primera vista, el viajero se encuentra con un escenario que parece sacado de esa postal costera británica que todos tenemos en la cabeza: extensas playas de guijarros pulidos por el constante ir y venir de las mareas, restaurantes de carácter marinero muy auténticos, atardeceres que tiñen el cielo de tonos cobrizos y una sucesión de coquetas tiendas de estética vintage y casas de playa que uno no puede dejar de fotografiar.

En la actualidad, los habitantes de la cercana capital británica conocen a este destino cariñosamente bajo las siglas DFL, que responden a la expresión Down from London. Y es que el pueblecito se ha consolidado como el lugar de escape predilecto para los fines de semana de aquellos que buscan huir del frenético ritmo de la gran ciudad.

Los atardeceres sobre el estuario del Támesis explican por qué su luz sedujo al pintor William Turner Visit Britain

Esa misma atmósfera sosegada, bañada por una luz muy particular, fue la que en su día enamoró perdidamente al pintor romántico William Turner, quien no dudó en inmortalizar sus paisajes, y al actor británico Peter Cushing, quien eligió este tranquilo rincón como su retiro personal durante más de treinta años.

El resurgir de un pueblo entre contrabandistas y magnates

Su historia no siempre fue la de un apacible destino de fin de semana. Durante mucho tiempo, su accidentada costa sirvió como refugio para los contrabandistas que operaban en la clandestinidad. Todo comenzó a cambiar en 1860, cuando un acaudalado magnate de la industria textil decidió intervenir para promover el desarrollo legítimo del lugar. Al ver el enorme potencial comercial que escondía la bahía, regaló a la ciudad diez terrenos estratégicos en torno al puerto.

Gracias a esta inyección de confianza, florecieron rápidamente negocios de abastos y restaurantes que convirtieron el muelle en la entrada principal del marisco consumido en toda la región.

El puerto de Whitstable conserva su actividad pesquera entre antiguos almacenes de madera y embarcaciones de trabajo Unsplash

El crecimiento fue vertiginoso: entre 1860 y 1870 se criaron millones de ostras, y los registros aseguran que, tan solo en el año 1864, en Londres se consumieron setecientos millones de ostras procedentes de este pequeño pueblo.

El municipio prosperaba, pero la madrugada del 16 de noviembre de 1869 un gran incendio devoró buena parte de su motor económico. Décadas más tarde, en 1930, un parásito diezmó los cultivos, sumiendo a la industria en un letargo del que no despertaría hasta los años setenta, cuando un ambicioso plan le devolvió su antiguo esplendor.

El ferrocarril que acercó Canterbury al mar

Pero, afortunadamente, el pueblo no solo vive del mar. Desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX, la próspera industria de la construcción naval fue otra de sus columnas vertebrales. Esta innovación industrial llevó a la bahía de Whitstable a convertirse en el primer puerto de todo el mundo al que llegaba un ferrocarril de vapor.

En 1830 se inauguraba una línea de seis millas que unía la costa con el interior, apodada cariñosamente como la Crab and Winkle Line. Hoy en día, recorrer su antiguo trazado es uno de los planes imprescindibles si se visita la zona, una ruta que puede realizarse a pie o en bicicleta.

Whitstable Castle es una residencia de finales del siglo XVIII rodeada de jardines y con su propio salón de té David Hall

El camino atraviesa el frondoso bosque de Clowes Wood, pasa por el área de descanso de Winding Pond —donde las antiguas locomotoras cogían impulso— y llega a la vía que conmemora el lugar exacto del puente ferroviario más antiguo del mundo.

Ya en el centro, Harbour Street concentra librerías, galerías, tiendas de objetos antiguos y pequeños establecimientos gastronómicos. También conviene visitar el museo local, que recuerda la figura de Cushing, junto a la historia de los pescadores, los astilleros y el antiguo ferrocarril. Cerca del mar se encuentra también Cushing’s View, un banco desde el que el intérprete acostumbraba a contemplar la costa.

La fachada rosa de Wheelers Oyster Bar, abierto en 1856, se ha convertido en uno de los iconos del pueblo Visit Britain

Algo más alejado de la playa se encuentra Whitstable Castle, una elegante residencia de finales del siglo XVIII rodeada de jardines, donde todavía es posible detenerse a tomar un tradicional afternoon tea en su refinado salón de té Orangery.

Una historia milenaria que continúa en la mesa

Resulta imposible entender la esencia de Whitstable sin hablar de sus ostras. Este manjar ya se recolectaba en estas mismas aguas durante la ocupación romana, dejando vestigios que demuestran su consumo hace más de dos mil años. El secreto de su éxito reside en el estuario del Támesis. Allí, la mezcla exacta de agua dulce y salada crea el hábitat perfecto para la ostra nativa local.

La ostra de Whitstable está considerada como la mejor de todo el país Charlotte Harrison

Así se da este preciado bocado de tamaño medio, textura carnosa y sabor a mar, tan limpio como intenso. Su arraigo en la zona es tal que la Whitstable Oyster Company, cuyos orígenes se pueden rastrear hasta el siglo XV, está considerada una de las empresas comerciales más antiguas de Europa. De aquella época dorada aún sobrevive The Favourite, uno de los últimos barcos de la antigua flota ostrera, convertido hoy en un auténtico símbolo del pueblo.

A la hora de sentarse a la mesa, una de las coordenadas imprescindibles es Wheelers Oyster Bar. Reconocerlo es muy sencillo gracias a su inconfundible fachada de color rosa pastel que es ya un icono del pueblo. Abierto en 1856, conserva un pequeño y coqueto comedor escondido tras un mostrador que rebosa ostras, cangrejos, gambas y pescados ahumados. Además, tiene una particularidad que encanta a su clientela: al carecer de licencia para servir alcohol, permite a los comensales llevar su propia botella de vino del exterior.

The Royal Native Oyster Stores ocupa uno de los antiguos almacenes de la compañía ostrera Unsplash

Muy cerca, junto al paseo marítimo, se encuentra The Royal Native Oyster Stores. Instalado en uno de los antiguos almacenes de la histórica compañía, sus grandes ventanales miran directamente hacia la playa. Aquí mandan las mareas, por lo que su carta cambia a diario según las capturas disponibles. Además de las clásicas ostras al natural, es el lugar ideal para probar cangrejo británico, mejillones y excelentes pescados enteros.

¿Un plan más desenfadado? La mejor alternativa es comprar unas cuantas ostras en cualquiera de los puestos del puerto y comerlas al aire libre, con el balanceo de las embarcaciones como telón de fondo.

Sus ostras nativas se caracterizan por su textura carnosa y un sabor limpio y marino E.E

Conviene recordar que la temporada de la preciada ostra nativa se extiende aproximadamente de septiembre a abril. De hecho, el arranque de la cosecha se celebra por todo lo alto con el Whitstable Rocks Oyster Festival, que este 2026 llenará el pueblo de fiesta y gastronomía del 11 al 13 de septiembre. Una razón más para escaparse cuanto antes a este lugar mágico.