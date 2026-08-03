Oscar Wilde decía en referencia al lujo "tengo los gustos más simples pero siempre me conformo con lo mejor". Eso mismo debieron pensar en Explora Journeys, la marca de estilo del grupo MSC, cuando diseñaron sus nuevos barcos: que lo exclusivo no está reñido con la calma, el silencio o el disfrute. Es más, a eso llaman lujo.

Después de deslumbrar en el sector con los viajes con el Explora I y II, acaban de poner sobre el mar el Explora III, un barco más amplio, con más residencias exclusivas pero sobre todo con una arquitectura medioambiental transformadora.

Se trata del primer barco de la flota preparado para operar con gas natural licuado, el combustible marino más limpio de la actualidad, que elimina casi todas las emisiones de óxidos de azufre y partículas finas, reduciendo los óxidos de nitrógeno y las emisiones directas de CO2.

El Explora III cuenta con una zona de piscina climatizada para disfrutar del agua sea cual sea el tiempo que haga fuera. E. E.

"Con cada nuevo barco, tenemos la oportunidad de escuchar, aprender y perfeccionar, basándonos en aquello que nuestros huéspedes más valoran sin perder de vista la visión que define nuestra marca", explica Anna Nash, la presidenta de la compañía.

Explora Journeys es consciente de que el lujo no solo puede ser de color oro o plata. O brillar como un diamante o reflejar únicamente el mismo azul de la intensidad de los océanos que surcan estos grandes hoteles flotantes.

Su apuesta es que el lujo en los cruceros no sea pomposo e invasivo sino que sea verde, natural, amable con quien lo acoge en cada movimiento: el medio ambiente y el mar.

El barco ha sido diseñado con una arquitectura ambiental de última generación para ser lo más verde posible. E. E.

Por eso, tiene claro que su objetivo global de cara a 2050 ha de ser el de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Una política que marca el diseño de su tercer barco pero que será una de las líneas de continuidad en el Explora IV, V y VI, que se echarán al agua entre 2027 y 2028.

Sobre todo con los motores de última generación que permiten la adopción futura de alternativas renovables, como el bio-GNL y el GNL sintético, a medida que aumente su disponibilidad en los puertos internacionales.

Piscina 'proyectada'

Pero no nos engañemos, el lujo también es dorado, plateado y brilla como los diamantes en Explora III. De hecho, en términos de habitabilidad y confort, ha incrementado su eslora en 19,2 metros con respecto a sus barcos hermanos, lo que se traduce en una mayor sensación de espacio, privacidad y desahogo, manteniendo un número de huéspedes muy similar para preservar una atmósfera de club privado exclusivo.

Una de las residencias diseñadas especialmente para una experiencia exclusiva y única. ·E. E.

En total son 463 suites con una mayor presencia de Ocean Penthouses (109) y Ocean Residences (39) de gran amplitud, que se combinan con un nivel de servicio excepcional: casi un anfitrión por cada huésped.

El lobby es solo la puerta de entrada a un mundo mágico donde uno sabe que hasta el aire se pausa. Imaginado como un atrio escultórico de doble altura, podemos disfrutar de un contraste de ricos mármoles con las lámparas Venini en cascada, que evocan el rocío marino.

El espacio se completa con piezas de Paolo Castelli y Molteni, una chimenea, obras contemporáneas de Yves Dana y Nena, iluminación suave y un rincón musical con piano Steinway, para dejarse envolver por la banda sonora del corazón social del barco.

Los mármoles con los que se han diseñado los baños son un espectáculo. E. E.

Sin embargo, uno de los espacios más zen y luminosos es el The Conservatory Pool & Bar, en la Cubierta 11, con una espectacular piscina de 14 metros bañada por luz natural gracias a su estructura acristalada.

Por la noche, el espacio se transforma en un cine silencioso bajo las estrellas, con un techo retráctil que permite alternar entre la libertad al aire libre y la serenidad protegida.

Además, hay otras tres piscinas exteriores climatizadas, una de ellas solo para adultos, cinco jacuzzis interiores y exteriores, 60 cabañas privadas y amplias zonas de sombra distribuidas por las cubiertas.

La magia pura

Hasta ahora, los Explora tenían una única Owner's Residence. Sin embargo, el tercero ha incluido una segunda diseñada por la prestigiosa arquitecta española Patricia Urquiola, que ha apostado por generar "un espacio que se habita tanto con el cuerpo como con la mirada, donde las texturas y los materiales crean una sensación de protección".

Es uno de los barcos con más metros cuadrados por huéspedes en el sector. E. E.

Esta increíble suite cuenta con unas vistas ininterrumpidas de la estela del barco gracias a sus grandes ventanales que convierten el mar en una obra de arte viva que puede ser disfrutada también desde su elegante salón o desde el amplio dormitorio con una cama diseñada especialmente para la ocasión.

Viajar desde esta residencia es mezclar en cada mirada los metales en tonos bronce con mármoles Cipollino y Travertino y maderas acanaladas para completar una armonía táctil y serena. Además, este templo al lujo sereno cuenta con un servicio de mayordomos para garantizar la sensación de un disfrute total del tiempo sin molestias.

La bodega es una de las experiencias gastronómicas que se han creado para los amantes del vino. E. E.

Si la oferta gastronómica en Explora ya era de altísimo nivel, con Anthology, Sakura, Med Yacht Club, Fil Rouge, Emporium Marketplace y Marble & Co. Grill, ahora se unen tres proyectos que nos dejarán literalmente con la boca abierta.

Se trata de The Cellar, una bodega solo apta para auténticos amantes de la alta enología con variedades de cada región que se visite; The Chef's Table, una experiencia multisensorial e inmersiva; y Shore Club on 11, algo más relajado junto a la piscina.

Otro detalle curioso, y lujoso, es que el Explora III acoge un espacio exclusivo de alta joyería y relojería en alta mar, la primera tienda de Chopard. El mejor lugar para ir antes o después de relajarse en el Ocean Wellness, remodelado y diseñado para revitalizar cuerpo y mente frente al horizonte oceánico.