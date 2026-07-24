La plaza del Obradoiro ya era una fiesta de luces y sombras el 24 de julio de 1545, en pleno siglo XVI.

Vecinos y peregrinos se reunían frente a la catedral que acoge la tumba de Santiago y agitaban al viento sus candelas para recordar el primer martirio que recoge la Biblia, la decapitación del apóstol bajo el mando de Herodes y su protección desde este santuario.

Dos siglos más tarde, entre el XVII y XVIII, los gallegos ya empezaron a utilizar el fuego en su celebración lanzando cohetes y hasta quemando una especie de castillo que evocaba a grandes batallas, en una noche que empezó a conocerse como la Noite do Lume, la Noche del Fuego, y que sigue siendo el momento más mágico del verano en esta parte de España.

La Catedral de Santiago es la protagonista de la Noche del Fuego cada 24 de julio. E. E.

De esos cohetes y candelas hemos pasado a unos cuidados fuegos artificiales con los que se narra tanto la vida del Apóstol Santiago como la historia de la famosa Catedral y su peregrinaje.

Durante más de 15 minutos y antes de que el reloj dé las doce de la noche, el cielo de la ciudad compostelana se convierte en un escenario vivo donde aparecen y desaparecen colores brillantes en formas de estrella y con una partitura de percusión de fondo que reúne a miles de asistentes cada edición.

En los últimos años, incluso se ha diversificado el lanzamiento de los fuegos en tres puntos de forma simultánea, La Alameda, el monte Gaiás y el Parque de Carlomagno, para conseguir un efecto cúpula sobre la catedral que intensifique la sensación de sobrecogimiento.

Sin embargo, los mejores lugares para disfrutar de esta Noche de Fuegos siguen siendo las azoteas o lugares apartados con vistas a la catedral donde tomar un buen vino gallego al son de una música medida y teatralizada llena de luz. Aquí tienes algunas de las mejores propuestas:

El hotel AC Palacio del Carmen cuenta con unas vistas increíbles a la catedral, perfectas para ver los fuegos. E. E.

Culto

El espacio gastronómico del Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, ha diseñado una experiencia exclusiva para esta noche con un menú especial que pone el foco en el producto gallego. Además del pan y mantequilla, la empanada casera y la cecina de buey, el primer plato será un salpicón de mariscos aliñado con vinagreta de Albariño; el segundo a elegir entre lubina de Fisterra al horno sobre panadera o carrilleras ibéricas guisadas con patatitas; y el broche final, una tarta de almendra con helado de yogur artesano.

La cena comenzará a las ocho y media de la tarde para que haya tiempo de continuar la noche en el mirador del hotel donde los asistentes podrán contemplar el espectáculo pirotécnico con una copa de vino espumoso junto a un dadito de queso Arzúa-Ulloa con membrillo Pazo de Coruxo.

El Hotel Plaza Obradoiro está ubicado junto a la catedral y se convierte en un lugar mágico para vivir la noche del 24 de julio. Hotel Plaza Obradoiro

Hotel Plaza Obradoiro

Este hotel se encuentra, literalmente, a cuatro pasos de la Catedral de Santiago (a 25 metros concretamente), por lo que resulta una opción perfecta para ver los fuegos artificiales proyectados sobre su fachada.

Ocupa una casa tradicional gallega de tres plantas con una galería que ha sido renovada hace cuatro años. Además, cuenta con una espléndida terraza, aunque es para huéspedes.

Tanto para los fuegos como para las proyecciones del videomapping que se hacen sobre la fachada del Pazo de Raxoi, este hotel es una de las localizaciones más exclusivas.

La Ciudad de la Cultura de Santiago está situado sobre el monte Gaias desde donde hay unas vistas increíbles sobre los fuegos. iStock

Terraza de la Cidade da Cultura

La Plaza Central de la Cidade de la Cultura es uno de los mejores lugares para disfrutar de una vista completa de Santiago en cualquier momento. Pero con los fuegos, sus terrazas superiores y esta explanada aún asumen más protagonismo puesto que uno de los lugares desde donde se lanzan los cohetes es precisamente el Monte Gaiás, sobre el que se ubica este complejo diseñado por Peter Eisenman.

Esta gigantesca azotea natural amplía su horario durante esta noche mágica para que todos los que se animen a subir hasta allí disfruten, casi literalmente, de ver los fuegos artificiales sobre su cabeza con una panorámica brutal de la ciudad iluminada.

Otras oportunidades

Si no podemos estar esta noche en Santiago de Compostela, no nos pongamos tristes porque el 31 de julio vuelven a realizar otra mini Noche del Fuego, con castillos también sobre la catedral que cierra toda esta semana de actividades.

Y también tenemos que tener en cuenta que esta noche, la de mañana 25 y el domingo 26, se proyecta un espectáculo de videomapping sobre la fachada del Pazo de Raxoi, el Ayuntamiento de Santiago, que se financia con la recaudación de la tasa turística. E

En los diferentes pases de la proyección, de nueve minutos de duración, se podrá vivir una experiencia visual inmersiva con efectos ópticos, fuego virtual y naturaleza.