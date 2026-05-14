El Mundial de Fútbol 2026 está ya a la vuelta de la esquina, ya que se celebra desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Y son muchos los que quieren ser testigos de un momento que puede ser histórico, viendo las posibilidades de que España haga un buen papel. En total, 48 selecciones acudirán a varias sedes en tres países gigantescos, Estados Unidos, México y Canadá, donde la competición te obliga a moverte de aquí para allá y, sobre todo, a planificar.

Por eso, las búsquedas en Google de "ciudades sede Copa del Mundo 2026" han experimentado un crecimiento explosivo del 550% desde principios de año. No es para menos ya que, en total, 13 ciudades son sede solo entre Estados Unidos y Canadá, y la decisión de dónde aterrizar y dónde establecer tu base de operaciones puede ser la diferencia entre disfrutar de una experiencia inolvidable o ver cómo el presupuesto se evapora antes de que el árbitro pite el inicio del primer encuentro.

Para arrojar un poco de luz y ver cuáles son nuestras mejores posibilidades, Live Football Tickets, expertos en venta de entradas, ha elaborado un análisis de las sedes de estos dos países teniendo en cuenta el precio medio del hotel por noche, el coste de la vida mensual, la oferta de atracciones turísticas, la seguridad, la temperatura media y las probabilidades de lluvia para crear un ranking de los mejores destinos para el Mundial.

Con estos ingredientes, la mejor sede, en general, es Toronto que emerge como la más valorada y se convierte en el destino más inteligente para elegir por el público europeo dado su alto índice de seguridad y una oferta cultural inmensa con más de 100 atracciones principales.

Ubicado en Toronto. Royal Bank Plaza

Además, lo que realmente decanta la balanza es la logística y justo a tiempo para el torneo, se ha inaugurado un nuevo vuelo directo desde Madrid, que se suma a las rutas ya consolidadas desde París y Ámsterdam por lo que Toronto se convierte en un "puerto de entrada" accesible y competitivo.

España

Claro, que la ciudad canadiense tiene un problema y grave para los españoles: la selección no va a jugar allí ningún partido; por lo que, si lo que queremos es ver a La Roja, tendremos que buscar otra opción. Y ahí aparece una de las buenas, Kansas City, porque es la ciudad más barata de EEUU en las fechas del Mundial y, además, si España hace sus deberes, podremos disfrutar de un partido de la selección.

Para aquellos cuyo presupuesto es la prioridad absoluta, Kansas City aparece como la gran revelación. Situada en el corazón de Estados Unidos, esta sede ha logrado un meritorio segundo puesto en el ranking de mejores opciones con una puntuación de 7,61.

Los datos son irrebatibles: es la ciudad más barata en cuanto a alojamiento, con un precio medio de 182 dólares por noche, y posee el coste de vida más bajo de las 13 sedes analizadas.

El estadio de los Kansas City Chiefs será una de las sedes del Mundial 2026 NFL

Aunque su oferta de museos y atracciones es más modesta comparada con Nueva York o Los Ángeles, su valor estratégico es innegable. Para el aficionado europeo, llegar a Kansas City es sumamente sencillo mediante una escala corta en Nueva York, lo que permite combinar la intensidad del fútbol con una estancia prolongada mucho más económica.

Para que los astros cuadren con nuestro presupuesto más bajo, España tendría que pasar segunda de grupo y resolver el primer partido de cruces que podría ser contra Argentina y el sábado 11 de julio llegaría al Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) para jugar su partido de cuartos.

"Para los aficionados europeos, viajar al Mundial de 2026 será probablemente uno de los viajes futbolísticos más importantes de sus vidas. Lo que muestra nuestro análisis es lo diversas que son las sedes. No hace falta ir a las ciudades más famosas para tener la mejor experiencia. Ciudades como Toronto o Kansas City demuestran que se puede combinar seguridad y ahorro sin sacrificar la pasión por el fútbol", aclara Maarten Zomerdijk, codirector ejecutivo de Live Football Tickets.

Barrio de Nueva York.

Nueva York

Sin embargo, si pasa como primera de grupo, nuestro destino tiene que ser la Costa Oeste y el sol garantizado de Los Ángeles que se coloca en el tercer lugar de la lista porque ofrece algo que ninguna otra sede puede asegurar al 100%: sol. Según el estudio, es la única ciudad donde no se prevén días de lluvia durante el torneo.

Además de su clima perfecto, Los Ángeles es un imán para el turismo con 134 atracciones principales. Logísticamente, es el destino predilecto para el sur de Europa, ya que cuenta con conexiones directas desde Madrid, Barcelona y Lisboa. Si bien el coste de vida es más elevado (1.378 dólares), la facilidad de acceso y la experiencia cinematográfica que ofrece la ciudad justifican la inversión para miles de seguidores españoles y portugueses.

En el otro lado de la moneda encontramos destinos que, a pesar de su fama, presentan retos importantes para el bolsillo como Nueva York, que se coloca en el puesto siete de las 13, y eso que sigue siendo la reina de la conectividad.

Es la ciudad con más vuelos directos desde prácticamente cualquier capital europea pero el precio medio de hotel, 472 dólares por noche, y su altísimo coste de vida, la sitúan como una opción de lujo. Es el destino ideal para quien prioriza el turismo y la facilidad de vuelo, pero no para quien busca ahorrar.

Y eso que será en la ciudad de los rascacielos donde se juegue la final de este Mundial el 19 de julio. Una experiencia única, de las que se recuerdan toda la vida, y que si queremos vivirla ya tenemos que empezar a planificar y cruzar los dedos para que España llegue a la final.