No hace falta viajar hasta las costas de Galicia para disfrutar de algunos de sus sabores más tradicionales. Este mes de octubre, Madrid vuelve a convertirse en un pequeño escaparate de la gastronomía gallega, con una cita especialmente pensada para los amantes del marisco.

Hasta el próximo 25 de octubre, el Centro Multiusos de Las Rozas acoge una nueva edición de la Feria del Marisco, un encuentro gastronómico que reúne diferentes especialidades del mar en un ambiente festivo y familiar.

La celebración, que comenzó el pasado día 8, tiene además un atractivo añadido: la entrada es completamente gratuita, por lo que los visitantes únicamente tendrán que pagar aquello que decidan consumir.

Marisco y sabores gallegos

El gran protagonista será, como no podía ser de otra manera, el marisco gallego. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de diferentes elaboraciones que permiten descubrir sus sabores de distintas formas.

La oferta gastronómica incluirá mariscos cocidos, especialidades a la plancha, frituras y arroces, además de panes artesanales y una selección de bebidas para acompañar la comida.

Una propuesta que busca acercar la tradición culinaria de Galicia a la Comunidad de Madrid, convirtiendo una comida de fin de semana en una pequeña escapada gastronómica sin necesidad de salir de la región.

La feria está organizada por la empresa gallega Degustación DEMAR, que colabora con el Ayuntamiento de Las Rozas desde 2003 para acercar este tipo de propuestas al municipio.

Música y ambiente familia

Más allá de la comida, el encuentro contará con música y actividades de ocio para acompañar las jornadas. La intención es que el recinto se convierta en un espacio donde disfrutar de la gastronomía en compañía de familiares y amigos.

También habrá servicio de comida para llevar, una alternativa para quienes prefieran comprar alguna especialidad gallega y disfrutarla tranquilamente en casa.

La feria se celebra en el Centro Multiusos de Las Rozas, conocido por muchos vecinos como la plaza de toros, que durante estas semanas estará repleta de mesas, propuestas gastronómicas y ambiente festivo.

Horarios de la feria

Todavía quedan varios días para acercarse, ya que la celebración permanecerá abierta hasta el domingo 25 de octubre.

De lunes a jueves, el horario será de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 22:30 horas. Los viernes y sábados, el cierre nocturno se ampliará hasta las 23:00 horas.

La entrada al recinto será gratuita, aunque las consumiciones se abonarán por separado. Una opción interesante tanto para organizar una comida como para acercarse a probar alguna especialidad.

Qué visitar cerca de Las Rozas

La visita también puede aprovecharse para descubrir algunos de los rincones más interesantes del noroeste de Madrid, una zona que combina espacios naturales, patrimonio histórico y localidades perfectas para una escapada de otoño.

Una de las propuestas más cercanas es Las Rozas, donde se puede pasear por la Dehesa de Navalcarbón, un amplio espacio natural con caminos entre pinos y encinas, ideal para disfrutar de un rato al aire libre después de comer.

Atalaya de Torrelodones. iStock

A pocos kilómetros se encuentra Las Matas, donde destaca el Museo del Ferrocarril, dedicado a la historia ferroviaria y a la relación de esta localidad con el desarrollo del tren.

Otra alternativa es acercarse a Torrelodones, donde se encuentra la Atalaya, una antigua torre de vigilancia de origen medieval que ofrece una interesante oportunidad para descubrir el pasado histórico de la zona.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. iStock

Y para quienes quieran prolongar la excursión, El Escorial y San Lorenzo de El Escorial permiten completar el día con una visita al famoso monasterio, uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de la Comunidad de Madrid.

De esta manera, una jornada dedicada a los sabores del mar puede terminar entre paseos por la naturaleza, monumentos históricos y pequeños rincones del entorno madrileño que merecen una visita.