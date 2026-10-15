Sobre una meseta junto al río Alberche, Escalona conserva un casco histórico de trazado medieval, una plaza porticada y un castillo ligado a la historia de Castilla. Esta localidad toledana ofrece una escapada que combina el paseo por sus calles con las vistas del valle.

Del 16 al 18 de octubre de 2026, la visita tendrá otro aliciente: las V Jornadas Medievales La Corte de los Prodigios, con un mercado de artesanía, música, teatro y torneos de justas repartidos por distintos espacios del municipio.

El mercado se instalará en la avenida de Peñafiel, donde habrá puestos de alimentación y artesanía, talleres de antiguos oficios y propuestas de restauración. La compañía La Fragua de Vulcano se encarga de su organización.

La cita permite organizar una jornada entre los espectáculos y el recorrido por la villa. Antes de acercarse a los puestos, merece la pena detenerse en la plaza Mayor o buscar las panorámicas del Alberche desde sus miradores.

Qué ver en Escalona

El castillo-palacio domina el paisaje de Escalona desde lo alto del risco. Su historia está vinculada a don Álvaro de Luna, que lo convirtió en una de sus residencias en el siglo XV, y al infante don Juan Manuel, nacido en la fortaleza en 1282.

Su emplazamiento ayuda a entender la importancia defensiva de la villa. Desde los miradores del Alberche se observan el valle y las dos vertientes del castillo: la orientada hacia el río y la que mira al núcleo urbano.

Vista de Escalona, en Toledo, con su castillo junto al río Alberche. E.E.

El paseo por el casco histórico lleva hasta la plaza del Infante Don Juan Manuel, conocida como plaza Mayor. Sus soportales, sostenidos por columnas de granito y elementos de madera, rodean buena parte de este espacio de planta rectangular.

En uno de sus ángulos se encuentra la Casa del Concejo, inaugurada en 1484. La plaza también guarda una referencia literaria: en ella se sitúa el episodio del Lazarillo de Tormes en el que Lázaro engaña al ciego para que golpee una columna.

Las calles próximas conservan viviendas con balconadas y soportales. El convento de la Encarnación, del siglo XVI, y el puente sobre el Alberche completan el recorrido por algunos de los principales lugares de interés del municipio.

Justas y espectáculos

Las jornadas comenzarán el viernes 16 a las 18:00, con un pasacalle desde el parque Don Álvaro de Luna. A las 18:30 tendrá lugar el pregón y, a las 23:00, la plaza acogerá el espectáculo "El Señor del fuego".

Uno de los actos centrales será el torneo de caballeros en el aparcamiento de La Parra. Las justas se celebrarán el sábado 17 a las 12:30 y las 19:00, y el domingo 18 a las 12:30.

Entre las actuaciones habrá animación teatral y musical, pasacalles con personajes de época, acrobacias y títeres. El programa también incluye un campamento medieval, talleres de oficios y juegos y atracciones infantiles.

El sábado, el mercado abrirá a las 11:00 y la jornada terminará con "El resurgir del Ave Fénix", a las 23:00 en la plaza. Tanto el viernes como el sábado, el cierre del mercado está previsto a medianoche.

Un paseo junto al Alberche

Para completar la escapada, el río ofrece un recorrido distinto al de las calles del centro. La ribera permite contemplar la relación entre el agua, la ladera y la fortaleza que se levanta sobre ella.

Desde la villa, un camino desciende hacia el Alberche junto a la muralla. Fue parte del Camino Real de Castilla y conserva su función como acceso desde el sur; por esta cuesta también entra en Escalona el Camino de Santiago.

Se puede reservar la mañana para conocer la plaza y los miradores, comer después en el mercado y dejar la tarde para las actuaciones. Conviene tener en cuenta que las visitas al interior del castillo figuran temporalmente cerradas en la web municipal de turismo.