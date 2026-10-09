El paseo Jaume I de Salou tiene una cita distinta para el sábado 10 de octubre. Durante unas horas, las barbacoas, las motos y la música ocuparán este lugar junto al mar, uno de los más conocidos de la localidad tarraconense.

Se trata de la II Butifarrada Motera Salou, organizada por el Moto Club Barenys. La concentración se celebrará en el paseo y en la plaza de las Comunitats Autònomes, con un almuerzo popular, una exhibición de acrobacias y un concierto. Las actividades seguirán por la tarde y terminarán con una fiesta nocturna.

La fecha cae al comienzo del puente del 12 de octubre, de modo que la visita también puede convertirse en una escapada por la Costa Daurada. La feria queda junto a la playa de Llevant y permite dedicar el resto del día a recorrer el paseo, acercarse a las calas de Salou o seguir un tramo de su Camino de Costa.

El programa

El programa comenzará a las 9:00 horas con la apertura de las inscripciones. El almuerzo tendrá como protagonista una butifarra fresca hecha a la brasa, servida con pan y bebida. La entrada cuesta 10 euros si se compra por anticipado y 12 euros en taquilla.

No hace falta acudir en moto para acercarse al paseo y disfrutar del ambiente. La butifarrada reúne a aficionados a las dos ruedas, pero el almuerzo y las actuaciones también ofrecen un plan para quienes estén pasando el fin de semana en Salou.

A las 11:00 horas llegará uno de los momentos más llamativos de la mañana: la exhibición del piloto Pol Ferrer. Su stunt show llevará las acrobacias en moto al entorno del paseo Jaume I.

La música tomará el relevo a las 12:00 horas con un concierto de versiones de rock. A las 14:00 se celebrará un sorteo de material. La zona del almuerzo cerrará a las 15:00, según el programa publicado para esta segunda edición.

La noche

El encuentro no acabará al retirar las barbacoas. A partir de las 16:00 horas abrirá la sede del Moto Club Barenys, donde están previstas más actividades. La organización también ofrece la posibilidad de acampar durante el puente, aunque conviene consultar las condiciones y la disponibilidad de plazas antes de planear la estancia.

La programación nocturna se trasladará a Flash Back. Allí habrá una cena a las 21:30 horas para quienes se hayan inscrito y, desde las 23:30, comenzará la Fiesta de la Moto. El programa de la concentración indica que el ticket del almuerzo da acceso gratuito a la fiesta.

Esta será la segunda edición de la Butifarrada Motera Salou. La primera, celebrada en 2025, reunió a más de un millar de aficionados a las motos, según la información publicada sobre el encuentro. El club vuelve a escoger el paseo marítimo para una jornada que se alargará de la mañana a la noche.

Qué ver en Salou

Quienes prefieran quedarse cerca de la feria pueden recorrer el paseo Jaume I, paralelo a la playa de Llevant. En esta zona se conservan algunas de las antiguas casas de veraneo de Salou, entre ellas el Xalet Bonet. El edificio puede contemplarse desde fuera, ya que su interior no está abierto a las visitas.

Para caminar junto al mar, una opción es seguir parte del Camino de Costa. La ruta completa tiene 9,49 kilómetros y une la Punta de Sant Pere con el Racó de Salou, en Cap Salou. No hace falta recorrerla entera: desde el centro se puede avanzar hacia la playa dels Capellans y la cala de Llenguadets antes de regresar.

Si la escapada dura más de un día, el camino continúa hacia la playa Llarga y calas como Penya Tallada, la Font o Crancs. El Patronato de Turismo recomienda consultar el trazado antes de salir, porque algunos tramos tienen escaleras o pasan por zonas de roca.

Otra parada posible es el faro de Salou, en el cabo. Cuenta con un breve recorrido alrededor y miradores abiertos hacia el Mediterráneo. Es un plan para la mañana siguiente, cuando el paseo Jaume I haya recuperado su ritmo habitual tras la fiesta motera.