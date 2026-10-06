Durante buena parte de octubre, Valencia cambiará por unas horas los sabores del Mediterráneo por los del Atlántico. Marisco recién llegado de Galicia, pulpo, empanadas y vinos gallegos protagonizan una de las citas gastronómicas del mes.

Hasta el 25 de octubre, MarisGalicia tendrá su Gran Fiesta del Marisco junto a la antigua Estación del Grao, donde una enorme carpa recreará el ambiente de las tradicionales celebraciones gallegas.

La entrada es gratuita y el espacio, de más de 1.500 metros cuadrados, cuenta con capacidad para más de 1.000 personas. No es necesario reservar mesa para acercarse a probar sus diferentes propuestas.

40 toneladas de marisco

Uno de los grandes protagonistas es el producto que llega diariamente desde Galicia. La organización prevé transportar durante el evento más de 40 toneladas de marisco, parte de él vivo en camiones-piscina.

Bogavantes, percebes, cigalas, centollos, nécoras y langostinos comparten espacio con otros clásicos como el pulpo a feira. Tampoco faltan los arroces de marisco, especialmente apropiados para el encuentro entre Galicia y Valencia.

El recinto se encuentra dividido en diferentes zonas. Desde pulpería y espacios de plancha o cocidos, hasta una panadería con empanadas, pan y tartas gallegas y otro puesto especializado en arroces.

Incluso cuenta con un vivero donde se pueden escoger determinadas piezas antes de cocinarlas. Para acompañarlas también hay vinos de distintas variedades gallegas, entre ellas albariño, godello, mencía y ribeiro.

Gaitas y queimada

La experiencia no termina en la mesa. Redes, boyas y otros elementos marineros transforman la carpa, mientras una exposición de 40 fotografías acerca al público diferentes paisajes, tradiciones y productos de Galicia.

La programación incluye además música en directo, gaitas y danzas gallegas, convirtiendo la visita en algo más que una jornada dedicada al marisco.

Los sábados, a partir de las 23:00 horas, llega uno de los momentos más especiales con la preparación de la tradicional queimada y la lectura de su conocido conxuro.

Quienes prefieran disfrutar del marisco en casa también pueden encargar mariscadas para recoger posteriormente en el recinto, donde se encuentra un punto específico para estos pedidos.

Tres semanas para visitarla

MarisGalicia abrirá de lunes a sábado de 13:00 a 16:30 y nuevamente de 20:00 a 23:00 horas. Los domingos el horario será únicamente de 13:00 a 16:30 horas.

La cita se prolongará así durante estas semanas, una oportunidad para probar diferentes productos gallegos sin salir de Valencia.

Del Grao al Mediterráneo

Su ubicación junto a la antigua Estación del Grao permite además aprovechar la visita para seguir descubriendo esta parte marítima de Valencia una vez terminada la comida.

Muy cerca se encuentra el barrio del Cabanyal-Canyamelar, donde merece la pena caminar entre antiguas casas de pescadores y fachadas modernistas antes de continuar hacia la playa del Cabanyal.

Otra opción es acercarse a la Marina de Valencia y recorrer sus paseos junto al Mediterráneo, con edificios históricos vinculados al antiguo puerto y amplias zonas abiertas frente al mar.

También queda relativamente cerca la Ciudad de las Artes y las Ciencias, junto al antiguo cauce del Turia. De esta forma, una comida entre bogavantes, percebes y pulpo puede convertirse fácilmente en una jornada completa recorriendo la cara más marinera de Valencia.