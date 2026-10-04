Los mercadillos medievales se celebran durante todo el año en numerosos municipios españoles, pero algunos cuentan con un escenario que permite convertir la visita en algo más que un paseo entre puestos.

Es el caso del Mercado Medieval de Sagunto, que regresará del 8 al 11 de octubre a las calles del casco histórico de esta ciudad valenciana, con artesanía, recreaciones, música y espectáculos nocturnos.

Durante cuatro días, la plaza Cronista Chabret y las calles que ascienden hacia el castillo cambiarán de aspecto con personajes de época, actores, músicos y puestos instalados en pleno centro histórico.

La ubicación permite plantear la visita como una escapada completa: recorrer el mercado, conocer algunos de los principales monumentos de Sagunto y regresar al recinto al caer la tarde, cuando cambia por completo el ambiente.

Cuatro días de mercado

El Mercado Medieval abrirá el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas y permanecerá instalado hasta el domingo 11.

Durante el resto de jornadas, el horario previsto será de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas

El programa irá más allá de los puestos de venta. Habrá actuaciones teatrales itinerantes, recreaciones históricas, cuentacuentos, danzas medievales y talleres artesanos.

También se han previsto juegos y actividades dirigidas al público infantil, por lo que puede convertirse en un plan para pasar buena parte del día en familia.

Por la mañana y a primeras horas de la tarde será más sencillo recorrer los puestos con tranquilidad, detenerse ante los trabajos artesanales y aprovechar las propuestas infantiles.

Al caer la noche, la iluminación de las fachadas y la subida hacia el castillo darán paso a los espectáculos nocturnos y a una imagen completamente distinta del casco antiguo.

Fiesta del 9 de octubre

Las fechas coinciden con las celebraciones del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por lo que el programa se extenderá a otros puntos de Sagunto.

El viernes habrá un volteo de campanas en la Plaza Mayor para conmemorar la entrada de Jaime I y la creación del Reino de Valencia. Después se celebrará una mascletà y, a las 14:00 horas, una paella gigante en la plaza Picasso.

Por la tarde llegará el folclore valenciano. La Asociación Cultural Danses Valencianes Els Fallers actuará a las 18:30 horas en el Auditorio Triángulo Umbral.

A las 19:30 horas será el turno del Grup de Danses Morvedre en la plaza Cronista Chabret, con danza y rondalla tradicional.

La programación del viernes terminará con un macroconcierto de la Orquesta Panorama, previsto a las 23:00 horas en la avenida Fausto Caruana, frente al Centro Comercial L’Epicentre.

El sábado 10 continuarán las actividades relacionadas con la celebración, con grupos musicales y food trucks en la plaza Picasso a partir de las 18:00 horas.

Una escapada por Sagunto

Uno de los principales atractivos del mercado está precisamente fuera de sus puestos. El casco histórico de Sagunto se extiende por las calles que ascienden hacia una de las fortalezas más conocidas de la provincia de Valencia.

El castillo de Sagunto domina la ciudad desde lo alto y conserva restos correspondientes a distintas etapas históricas. A sus pies se encuentra también el Teatro Romano, otro de los grandes puntos de interés de la localidad.

Este entorno hace que la ambientación medieval no dependa únicamente de decorados y personajes. Las calles estrechas, las pequeñas plazas y las vistas del castillo forman parte del propio recorrido.

La jornada puede comenzar recorriendo el casco antiguo y visitando su patrimonio antes de entrar en el mercado. Más tarde, tras la pausa del mediodía, el recinto volverá a abrir a las 17:00 horas.

De esta forma, quienes quieran aprovechar el viaje pueden dedicar buena parte del día a conocer Sagunto y reservar las últimas horas para volver al mercado, cuando comienzan los espectáculos y el centro histórico se ilumina.

También es posible ampliar la escapada por los alrededores o acercarse a la costa, situada a pocos kilómetros del núcleo histórico, antes de regresar a las calles del mercado medieval.