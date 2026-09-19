Para quienes este fin de semana de septiembre busquen planes gastronómicos con los que seguir aprovechando para viajar y a la vez descubrir los sabores de cada destino, Extremadura guarda una cita en la que uno de sus productos más tradicionales será el gran protagonista.

Hasta el 20 de septiembre, Almoharín, en Cáceres, celebrará la VIII Feria Agroalimentaria del Higo. Un fin de semana en el que será posible probar este fruto de muchas formas diferentes y acompañarlo de otros productos típicos de la región.

Higos frescos y secos, mermeladas, panes o incluso curiosos bombones formarán parte de una celebración que combinará degustaciones, artesanía, música y tradición en esta pequeña localidad cacereña.

17 stands para probar Extremadura

La zona de La Vega reunirá 17 expositores en los que el higo compartirá espacio con otros sabores de la tierra. Habrá productos derivados del cerdo ibérico, quesos artesanos, aceites, vinos, cervezas y dulces tradicionales.

Pero el verdadero protagonista será el higo de Almoharín, estrechamente ligado a la economía y a la identidad de esta localidad cacereña de cerca de 1.800 habitantes.

Entre sus elaboraciones más habituales se encuentra el bombón de higo, creado en el propio municipio. También habrá higo fresco y seco, pan de higo, vinagre y mermeladas para descubrir diferentes formas de llevarlo a la mesa.

Este sábado 19, los puestos abrirán a las 12:30 horas y una hora después, se conocerá el resultado del VIII Concurso Gastronómico del Higo. La mañana continuará con una degustación de sopa de tomate hasta agotar existencias.

Música, artesanía y tradición

La feria tampoco se limitará a la gastronomía. Este sábado habrá un taller de cerámica para niños y adultos, además de juegos hinchables gratuitos por la tarde.

La música comenzará a las 16:30 horas con el espectáculo Sal y pimienta. Por la noche llegará el concierto Generación OT, con Guillermo Martín, Verónica Romero y Mercedes Durán, seguido de un tributo a Estopa y una sesión de DJ.

El domingo permitirá conocer el paisaje que hay detrás del producto estrella de la feria. A las 9:00 horas comenzará la III Ruta Senderista 'Caminando entre higueras', una forma diferente de recorrer el entorno rural de Almoharín.

La tradición continuará con HigoFolk, un festival dedicado al folclore que llevará al auditorio los sonidos y bailes populares de la mano del grupo de coros y danzas Sopetrán.

Un pueblo entre higueras

La visita puede aprovecharse para conocer con calma Almoharín, una localidad cuyo casco histórico conserva calles de trazado antiguo, fachadas de piedra y construcciones que recuerdan su pasado.

Entre sus lugares más representativos se encuentra la iglesia de El Salvador y su peculiar torre exenta. Su parte más antigua se remonta al siglo XV y tuvo originalmente una función defensiva antes de ser adaptada como campanario.

A unos siete kilómetros aparece otro de los rincones que merece un pequeño desvío: la ermita de Nuestra Señora de Sopetrán, rodeada por el paisaje extremeño y ligada desde hace siglos a la devoción local.

Una escapada por los alrededores

La ubicación de Almoharín permite además alargar el viaje. Cáceres se encuentra aproximadamente a media hora en coche y ofrece uno de esos cascos monumentales que parecen cambiar por completo cuando cae la tarde.

También se puede continuar hacia Mérida para descubrir su extraordinario legado romano o acercarse a Trujillo y pasear entre palacios, iglesias y construcciones que recuerdan diferentes capítulos de su historia.

Así, la Feria del Higo puede ser mucho más que una jornada de degustaciones: también una excusa para perderse entre higueras, pueblos de piedra y algunos de los grandes paisajes históricos de Extremadura.