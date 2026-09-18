Con la llegada de septiembre, los arrozales del Delta del Ebro cambian de aspecto. El verde de los meses anteriores deja paso a los tonos dorados que anuncian el momento de recoger el grano.

Esta tradición será protagonista el próximo 19 de septiembre en La Ràpita, municipio de la comarca del Montsià, en Tarragona, con la celebración de la Fiesta Tradicional de la Siega del Arroz.

La jornada permitirá descubrir cómo se realizaba antiguamente la cosecha, conocer las técnicas manuales empleadas por los agricultores y participar en diferentes actividades de forma gratuita.

A partir de las 13:00 horas llegará también la parte gastronómica. Por 5 euros, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de arroz acompañada de agua y un dulce tradicional.

La recaudación se destinará al Projecte Emma, una iniciativa científica que busca impulsar la investigación médica, por lo que la cita tendrá además un importante componente solidario.

La fiesta se desarrollará en la Ròtula Delta, cerca de la Vía Verde y del Museu del Mar, y coincidirá con las Jornadas Gastronómicas del Arroz del Delta del Ebro.

La siega tradicional

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas y se prolongarán hasta las 13:00 horas, con una demostración dedicada a recuperar una de las labores agrícolas más características de la zona.

Agricultores conocedores de los métodos tradicionales explicarán cómo se realizaba antiguamente la siega manual del arroz, antes de que las cosechadoras mecanizaran buena parte del proceso.

Los asistentes podrán observar las técnicas utilizadas para cortar las plantas, agruparlas y trabajar sobre un terreno húmedo evitando la pérdida del grano.

Quienes quieran participar podrán probar algunas de estas tareas siguiendo las indicaciones de los agricultores encargados de la demostración.

La experiencia permite comprender mejor la dureza de un oficio que durante décadas requirió largas jornadas, numerosas personas y una gran coordinación en los campos.

El acceso a todas las actividades de la mañana será gratuito, lo que convierte la propuesta también en una alternativa para acudir en familia y acercar esta tradición a los más pequeños.

Degustación por 5 euros

Una vez terminada la demostración, a partir de las 13:00 horas, comenzará la degustación solidaria organizada con motivo de la fiesta.

El precio será de 5 euros e incluirá una ración de arroz, una botella de agua y un pastisset, uno de los dulces tradicionales de las Terres de l’Ebre.

Para participar será necesario realizar una reserva previa, una medida que permitirá a la organización calcular las raciones y controlar la asistencia.

El importe recaudado se destinará al Projecte Emma, una iniciativa científica impulsada por la Fundación Dr. Ferran.

El proyecto está desarrollado por el grupo de investigación en patología oncológica y bioinformática de la Gerencia Territorial de las Terres de l’Ebre del Instituto Catalán de la Salud.

Su objetivo es conseguir financiación mediante donaciones y micromecenazgo para continuar avanzando en la investigación científica y en el desarrollo de nuevos tratamientos.

Un mes dedicado al arroz

La fiesta coincide además con las Jornadas Gastronómicas del Arroz del Delta del Ebro, que se celebran entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre.

Durante ese periodo participan restaurantes de La Ràpita, Deltebre, Amposta y l’Ampolla, que preparan propuestas especiales alrededor de uno de los productos más representativos de la zona.

La iniciativa permite alargar la experiencia más allá del 19 de septiembre y descubrir diferentes formas de preparar este cereal en establecimientos del territorio.

Los restaurantes ofrecen desde arroces secos hasta versiones melosas o caldosas, además de elaboraciones acompañadas con pescados y mariscos procedentes del entorno.

El arroz del Delta del Ebro cuenta con Denominación de Origen Protegida (DOP) y se comercializa en distintas variedades.

Entre ellas se encuentran bomba, bahía, gleva, montsianell, tebre, guará y olesa, disponibles tanto en cultivo convencional como ecológico.

Las jornadas completan así una celebración que une tradición agrícola, gastronomía y solidaridad en uno de los paisajes más característicos de las Terres de l’Ebre.