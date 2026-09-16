Septiembre continúa dejando planes diferentes para quienes buscan una escapada cerca de Madrid. Entre ellos, hay una cita que durante tres días permitirá cambiar terrazas y escaparates por puestos de artesanía, personajes de época y aromas que podrán hacer viajar en el tiempo.

Del 17 al 19 de septiembre, Majadahonda volverá a celebrar su tradicional Mercado Medieval. El encuentro ocupará la Gran Vía y la zona de los Jardinillos, transformando parte del centro de la localidad con decoración, gastronomía y espectáculos.

Cerca de 120 puestos

Durante tres jornadas, cerca de 120 puestos formarán un gran recorrido al aire libre en el que será posible encontrar artesanía, productos tradicionales y diferentes propuestas gastronómicas.

La ambientación será una parte esencial de la experiencia. Música medieval, personajes itinerantes y pasacalles acompañarán a quienes recorran el mercado, haciendo que la visita vaya mucho más allá de las compras.

También habrá espectáculos de calle, cuentacuentos y actividades dirigidas a las familias. Una programación que busca recrear el ambiente de los antiguos mercados mientras el centro de Majadahonda mantiene su ritmo habitual.

Con el paso de los años, esta celebración se ha convertido en una de las citas habituales de septiembre en el municipio y en uno de los mercados medievales más consolidados de la Comunidad de Madrid.

Una excusa para conocer Majadahonda

La visita al mercado puede servir también para reservar unas horas y descubrir esta localidad situada a pocos kilómetros de Madrid. Su Gran Vía, precisamente uno de los escenarios de la feria, es una de las zonas más animadas para pasear entre comercios y terrazas.

Desde allí se puede continuar hacia algunos de los espacios verdes. Majadahonda destaca especialmente por sus parques y zonas arboladas, que ofrecen una cara mucho más tranquila a pocos minutos de sus principales calles comerciales.

Uno de ellos es el Parque de Colón, situado en pleno centro y perfecto para hacer una pequeña pausa durante el recorrido. Otra alternativa es acercarse al Parque de la Laguna Vieja, con zonas verdes y caminos para pasear.

También merece una visita la iglesia de Santa Catalina Mártir, uno de los edificios religiosos más representativos de la localidad y un pequeño recuerdo del pasado de Majadahonda entre las construcciones más modernas.

Naturaleza a pocos kilómetros

Quienes quieran convertir la visita al mercado en una escapada de día completo tienen además varias posibilidades en los alrededores. El municipio se encuentra muy cerca de algunos de los grandes espacios naturales del oeste madrileño.

El Monte del Pilar es uno de los más próximos. Este extenso espacio forestal, compartido con municipios vecinos, permite caminar entre encinas y pinares y disfrutar de un paseo alejado del movimiento urbano.

Otra posibilidad es acercarse hasta el entorno del río Guadarrama, donde existen diferentes caminos y paisajes naturales para completar la jornada con una pequeña ruta.

Así, el Mercado Medieval puede convertirse en el punto de partida de un plan mucho más completo: una mañana entre puestos y espectáculos, una comida en el centro y una tarde rodeada de naturaleza antes de regresar a Madrid.