España cuenta con numerosas celebraciones gastronómicas dedicadas a productos vinculados al mar. Aunque muchas se concentran en Galicia o Asturias, el próximo 19 de septiembre el pulpo será protagonista en otro rincón del norte.

Se trata del Olarro Eguna, una jornada dedicada a uno de los productos más vinculados a Zumaia, municipio costero de Guipúzcoa, en el País Vasco.

Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán disfrutar de brochetas, comida popular, mercadillo y música, además de propuestas relacionadas con la tradición marítima de la localidad.

El pulpo y el Flysch

El Olarro Eguna va más allá de una celebración gastronómica. Su origen está estrechamente relacionado con el entorno natural de Zumaia y, especialmente, con su conocida rasa mareal.

Bajo los acantilados, la erosión de las capas duras y blandas del Flysch ha creado pozas y cavidades que sirven de refugio al pulpo.

Este entorno tuvo especial importancia en épocas de escasez. En la costa también se capturaban cangrejos, lapas y erizos, productos que terminaron incorporándose a la gastronomía local.

Entre las preparaciones más tradicionales destaca la sopa de pulpo seco. Antes de la llegada de los frigoríficos, el secado permitía conservar las capturas durante meses para después rehidratarlas y cocinarlas lentamente.

La celebración nació en 2004 y desde entonces tiene lugar el tercer sábado de septiembre. Este año, sin embargo, habrá un cambio importante en su oferta gastronómica.

La tradicional sopa no aparecerá en el programa y las txosnas ofrecerán brochetas y pulpo con patatas. La decisión coincide con la preocupación existente por la disminución del pulpo en la costa y la necesidad de proteger este recurso.

Mercado, regatas y talleres

La jornada comenzará con el XX Rally Fotográfico. Las inscripciones estarán abiertas entre las 9:00 y las 10:00 horas en la sala Oxford de la casa de cultura Alondegia.

A las 10:30 horas abrirá el mercado de la plaza Eusebio Gurrutxaga, que permanecerá activo hasta las 14:30 horas. Allí se podrán recorrer los puestos mientras las txosnas sirven las primeras degustaciones.

A partir de las 11:00 horas comenzarán también las actividades destinadas a niños y jóvenes. El club de piragüismo Itxas-Gain organizará juegos acuáticos en la rampa de Arbustain.

A ellos se sumarán las propuestas del Parque Gernika y los talleres gratuitos del Centro de Interpretación Algorri, previstos a las 11:00 y las 13:00 horas.

Estos últimos estarán dirigidos a niños de entre 6 y 10 años, que podrán elaborar muñecos inspirados en el pulpo. Para participar será necesario realizar una reserva previa.

También a las 11:00 horas tendrá lugar la regata de bateles entre cuadrillas, organizada por el club de remo Telmo Deun.

Los participantes competirán por la XVIII Bandera del Día del Pulpo, en una prueba estrechamente relacionada con la cultura marítima vasca.

A esa misma hora abrirá la sala de venta de pescado de la Cofradía, que podrá visitarse hasta las 14:00 horas y volverá a recibir público por la tarde.

A las 11:15 horas se ofrecerá además un hamaiketako a los pulperos jubilados, como reconocimiento a quienes durante años mantuvieron vivo este oficio.

Después será el turno de la música. Los txistularis, acompañados por las danzas del grupo Astindu y los trikitilaris ZUTRIK, recorrerán las calles en un pasacalles.

Quienes quieran conocer mejor esta tradición podrán participar en la visita guiada 'El pulpo del Flysch'.

La actividad comenzará a las 11:00 horas en euskera y a las 12:30 horas en castellano. Durante el recorrido se explicarán las antiguas técnicas de captura y la relación del pulpo con la rasa mareal.

Comida y romería

Uno de los momentos centrales llegará a las 14:30 horas con la comida popular en Sagarbide, después de una mañana marcada por el mercado, las regatas y la música.

Por la tarde, la sala de venta de pescado de la Cofradía volverá a abrir de 17:00 a 19:00 horas. Las txosnas continuarán sirviendo brochetas de pulpo.

A las 18:30 horas, Hamarru Elektrotxaranga llevará la música por las calles antes de la entrega de la XVIII Bandera a los ganadores de la regata, prevista para las 19:30 horas.

El cierre llegará de la mano del grupo SUTARGI, encargado de protagonizar la romería en la Cofradía y poner fin a una jornada de alrededor de 12 horas dedicada al pulpo y a la tradición marítima de Zumaia.