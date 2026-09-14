Bilbao despedirá el verano con una de esas fiestas populares que pueden convertirse en la excusa perfecta para organizar una escapada diferente por la ciudad.

El próximo sábado 19 de septiembre, el barrio de Masustegi celebrará su tradicional Día del Mejillón, una jornada marcada por la gastronomía, la música y las actividades para todas las edades.

El gran reclamo será el reparto gratuito de 550 kilos de mejillones, acompañado de juegos, concursos, charanga y una sesión de DJ que prolongará la celebración hasta medianoche.

La cita forma parte de las fiestas de San Gabriel y permite, además, descubrir una zona de Bilbao alejada de los recorridos turísticos más habituales, con una historia estrechamente vinculada a la inmigración gallega.

550 kilos gratis

La fiesta gira alrededor de una gran comida popular en la que se repartirán 550 kilos de mejillones sin coste entre quienes se acerquen hasta el barrio.

No habrá diferentes puestos como ocurre en otras ferias gastronómicas. La propuesta se concibe como una comida compartida en torno a un producto que forma parte de la propia identidad de Masustegi.

Los mejillones se servirán hasta agotar existencias y uno de los momentos de mayor afluencia suele producirse alrededor de la hora del aperitivo.

La Comisión de Fiestas de San Gabriel organiza la jornada con la colaboración de los vecinos, manteniendo así el marcado carácter comunitario de la celebración.

Raíz gallega

La presencia del mejillón como protagonista no es casual. Para entender la fiesta hay que remontarse a los orígenes de Masustegi y a las familias que comenzaron a asentarse en esta zona de Bilbao durante el siglo XX.

El barrio fue levantado en buena medida por trabajadores procedentes de Galicia. Muchos encontraron empleo en una cantera cercana y construyeron sus viviendas sobre una ladera caracterizada por sus fuertes pendientes.

Con el paso de los años se consolidó una comunidad con una importante huella gallega, que todavía permanece presente en algunas de sus tradiciones.

De ahí que Masustegi sea conocido popularmente como el barrio gallego de Bilbao y que el Día del Mejillón se haya convertido en uno de los momentos más esperados de sus fiestas.

La gastronomía funciona así como una forma de mantener viva la memoria de quienes llegaron a la ciudad buscando trabajo y acabaron formando una comunidad propia.

Fiesta y música

La programación del 19 de septiembre de 2026 irá mucho más allá de la degustación gastronómica.

Durante el día habrá juegos, concursos y actividades familiares, mientras que una charanga recorrerá el barrio poniendo música a la celebración.

Cuando termine la parte más gastronómica, la fiesta cambiará de ritmo. Un DJ actuará hasta medianoche, convirtiendo la última parte de la jornada en una sesión pensada para bailar.

La Comisión también ha avanzado la participación de dos figuras relacionadas con Jazz Berri, aunque por el momento no ha revelado sus identidades.

La referencia recuerda a la conocida discoteca de Arroa, que durante los años 90 y principios de los 2000 estuvo vinculada a la escena de la música electrónica del norte de España.

Bilbao diferente

La celebración puede ser también una oportunidad para acercarse a un Bilbao menos conocido, lejos de algunos de los enclaves que concentran habitualmente a los visitantes.

Masustegi se extiende por una ladera y cuenta con una orografía muy particular, marcada por calles estrechas, fuertes pendientes y viviendas levantadas a diferentes alturas.

Desde febrero de 2026 dispone además de un ascensor urbano que conecta las zonas baja y alta y permite salvar alrededor de 50 metros de desnivel.

Quienes se desplacen hasta Bilbao para disfrutar de la fiesta pueden completar la escapada recorriendo otros puntos de la ciudad, desde el Casco Viejo hasta la ría, antes o después de acercarse a Masustegi.

El Día del Mejillón propone así una forma diferente de conocer la capital vizcaína: gastronomía popular, historia de barrio y música en una jornada que permite salirse de las rutas más habituales por Bilbao.