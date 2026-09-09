Rincón de la Victoria tiene una cita con la gastronomía durante el segundo fin de semana de septiembre. El municipio malagueño acogerá una nueva edición de la Feria Comarcal Sabor a Málaga, dedicada a los productos elaborados en la provincia.

Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, vecinos y visitantes podrán descubrir quesos artesanos, embutidos, vinos, aceites, mieles, dulces y otras especialidades locales.

La programación no se limitará a los puestos de venta. También habrá catas, talleres, cocina en directo, actividades infantiles y actuaciones musicales durante las tres jornadas.

La Plaza Al-Ándalus será el centro de la feria, que reunirá a 32 productores malagueños. Una oportunidad para conocer directamente quién está detrás de cada alimento y cómo se elabora.

El horario será amplio durante todo el fin de semana. Viernes y sábado abrirá de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo podrá visitarse entre las 11:00 y las 20:00 horas.

32 productores malagueños

Uno de los principales atractivos de Sabor a Málaga es la posibilidad de recorrer buena parte de la gastronomía provincial sin abandonar la misma plaza.

Los puestos reunirán productos procedentes de diferentes comarcas, desde elaboraciones vinculadas al interior y las zonas ganaderas hasta especialidades propias de los municipios costeros.

Los quesos artesanos tendrán una presencia destacada. Málaga mantiene una estrecha tradición ligada a la ganadería caprina y cuenta con elaboraciones frescas, semicuradas y curadas.

Probar diferentes variedades permite apreciar cómo cambian la textura, el aroma o la intensidad en función de la maduración y del método empleado por cada quesería.

También habrá espacio para las carnes y los embutidos artesanales, con productos como chorizos, salchichones y otras elaboraciones tradicionales.

Son propuestas que, además de degustarse durante la feria, pueden adquirirse directamente a los productores para preparar aperitivos o tablas acompañadas de quesos, aceitunas y vino.

Vinos, aceites y dulces

La provincia de Málaga posee además una importante tradición vinícola. Sus conocidos vinos dulces compartirán protagonismo con tintos, blancos, rosados y vinos secos de distintas bodegas.

Las catas permitirán conocer mejor las diferencias entre unas referencias y otras, así como la influencia de la variedad de uva, el terreno y el proceso de elaboración.

El recorrido gastronómico se completa con otros productos habituales de la despensa malagueña, como aceite de oliva virgen extra, miel, frutos secos, aceitunas, mermeladas, panes, chocolates, dulces y conservas.

La compra directa es precisamente otro de los atractivos de este tipo de encuentros. El visitante puede hablar con los propios productores y conocer el origen de las materias primas.

También puede preguntar por las formas de elaboración, conservación o consumo de cada producto, convirtiendo la visita en algo más que una simple jornada de compras.

Catas y cocina en directo

La programación de la Feria Sabor a Málaga irá mucho más allá de recorrer los diferentes puestos instalados en la Plaza Al-Ándalus.

Durante las tres jornadas habrá catas guiadas de vinos, quesos, aceites, chocolates y otros productos locales, dirigidas también a quienes no tengan conocimientos previos.

Estas sesiones permitirán aprender a reconocer aromas, texturas e intensidades y descubrir posibles combinaciones entre distintos alimentos.

Los talleres y demostraciones de cocina mostrarán además distintas maneras de aprovechar los productos malagueños en recetas tradicionales y propuestas más actuales.

Los cocineros explicarán técnicas, preparaciones y posibles maridajes mientras elaboran sus platos en directo frente al público.

Música y actividades infantiles

El programa también reservará espacio para el ocio. Durante el fin de semana habrá diferentes propuestas musicales y actividades pensadas para completar la visita gastronómica.

El sábado actuarán Iván Zea y Miranda Cuenca, mientras que Señor Mirinda será uno de los protagonistas musicales de la jornada del domingo.

Las familias contarán igualmente con actividades dirigidas al público infantil. Entre ellas estará el espectáculo Las aventuras de Peneque el Valiente durante la mañana del domingo.

De esta manera, la feria busca atraer tanto a quienes acudan expresamente por la gastronomía como a quienes quieran pasar varias horas en Rincón de la Victoria durante el fin de semana.

Fiesta del Boquerón Victoriano

La celebración tendrá además un atractivo añadido. La Feria Sabor a Málaga coincidirá con los últimos días de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que tendrá lugar del 8 al 13 de septiembre.

Esta cita, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, está dedicada a uno de los productos más relacionados con la cocina marinera y la identidad gastronómica de Rincón de la Victoria.

Durante sus seis jornadas está previsto repartir gratuitamente más de 1.100 kilos de boquerones fritos y en vinagre.

Las degustaciones llegarán a 66 restaurantes del municipio, que participarán en la celebración ofreciendo este producto a vecinos y visitantes.

También habrá una carpa solidaria vinculada a la feria. Su actividad servirá para apoyar a la asociación Rincón Contigo, sumando así un componente benéfico al programa gastronómico del fin de semana.