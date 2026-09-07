Los mercadillos temáticos se han convertido en una alternativa de ocio cada vez más popular. Entre las propuestas previstas para septiembre destaca una cita que trasladará a los visitantes hasta los antiguos poblados del Oeste americano.

Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026, la Plaza de la Familia de Tres Cantos acogerá el Mercado Far West, una experiencia gratuita pensada para todos los públicos.

Durante tres días, este espacio situado dentro del Parque Central se llenará de puestos de artesanía, propuestas gastronómicas, música y personajes inspirados en el Lejano Oeste.

El acceso se realizará por el entorno del paseo Tren Talgo. Los decorados y las actuaciones convertirán la plaza en un animado poblado fronterizo habitado por forajidos, predicadores, enterradores y músicos.

La programación incluirá representaciones a distintas horas, desde el pasacalles inaugural hasta el esperado duelo del O.K. Corral, además de números musicales y bailes de inspiración country.

Artesanía y gastronomía

El Mercado Far West contará con decenas de puestos de artesanía en los que encontrar creaciones hechas a mano, complementos, artículos decorativos y productos relacionados con la temática del evento.

Los visitantes podrán conversar directamente con los vendedores y conocer el proceso de elaboración y el origen de las piezas expuestas.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos. Los puestos de comida permitirán hacer una pausa durante el recorrido y probar diferentes elaboraciones entre espectáculo y espectáculo.

Durante todo el fin de semana también podrá visitarse una exposición de aperos del Oeste, formada por herramientas y objetos vinculados a la vida rural, el transporte y los antiguos oficios.

Los niños dispondrán de un área infantil con actividades propias, por lo que el mercado se presenta como un plan apropiado para disfrutar en familia.

Programa del Mercado Far West

Las representaciones se distribuirán a lo largo de las tres jornadas. El sábado y el domingo, el recinto cerrará durante unas horas después de comer y retomará su actividad por la tarde.

Viernes 11 de septiembre

El mercado abrirá sus puertas el viernes a las 17:30 horas. Una hora después tendrá lugar la inauguración oficial, acompañada de un pasacalles que marcará la llegada de los personajes y artistas a la plaza.

A las 19:30 horas comenzará la primera sesión de Música Wild West. A las 20:00 horas aparecerá El charlatán del Oeste, inspirado en aquellos vendedores ambulantes que prometían remedios sorprendentes.

La música regresará a las 21:00 horas. Media hora más tarde llegará la Hora del buen yantar, un momento reservado para acercarse a los puestos gastronómicos y cenar dentro del recinto.

La primera jornada concluirá a las 22:30 horas, cuando el mercado cerrará sus puertas hasta el sábado por la mañana.

Sábado 12 de septiembre

El sábado será el día con más horas de actividad. El recinto abrirá a las 11:00 horas y, al mediodía, comenzará una nueva sesión de Música Wild West.

A las 12:30 horas se representará Forajidos de leyenda, un espectáculo protagonizado por los pistoleros del poblado. Después habrá otra intervención musical.

A las 13:30 horas llegará El tahúr, una escena inspirada en las partidas de cartas, las apuestas y los engaños que tenían lugar en los salones del Oeste.

La programación matinal terminará con la Hora del buen yantar. A las 14:30 horas comenzará el intermedio y el mercado permanecerá cerrado hasta su reapertura a las 17:30 horas.

La actividad musical regresará a las 18:30 horas. A las 19:00 horas podrá verse el primer pase de ¡Por favor, no maten al pianista!, que volverá a representarse a las 20:30 horas.

Entre ambas funciones, a las 19:30 horas, será el turno de The Mountain Family. La jornada continuará a las 21:00 horas con The Barn Dance y sus bailes de granero de inspiración country.

La última sesión musical comenzará a las 21:30 horas. El mercado despedirá la jornada del sábado a las 22:30 horas.

Domingo 13 de septiembre

El Mercado Far West afrontará su última jornada el domingo a partir de las 11:00 horas. La música comenzará a sonar una hora después para ambientar las calles del poblado.

A las 12:30 horas tendrá lugar uno de los espectáculos más esperados: el Duelo O.K. Corral, inspirado en el célebre enfrentamiento ocurrido en Tombstone, Arizona.

El episodio enfrentó a Wyatt Earp, sus hermanos y Doc Holliday con los Clanton y acabó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más conocidos de la historia del Oeste americano.

A las 13:00 horas regresará la Música Wild West. Media hora después aparecerá Jeremías el predicador, otro de los personajes que recorrerán el mercado.

La Hora del buen yantar comenzará a las 14:00 horas y el intermedio llegará a las 14:30. El recinto volverá a abrir a las 17:30 horas para afrontar la recta final.

Después de una nueva actuación musical, El Enterrador recorrerá el poblado a las 19:30 horas. La tarde continuará con más música y una última oportunidad para comer en el mercado.

El pasacalles de despedida se celebrará a las 21:15 horas. Quince minutos más tarde, el Mercado Far West cerrará definitivamente sus puertas.