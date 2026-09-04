Aunque agosto suele concentrar buena parte de las fiestas populares del verano, septiembre mantiene todavía un calendario repleto de celebraciones tradicionales en numerosos municipios.

Una de ellas tendrá lugar en Portocelo, parroquia perteneciente al municipio lucense de Xove, donde del viernes 4 al domingo 6 de septiembre se celebrarán las tradicionales Festas da Nosa Señora.

Durante tres jornadas, esta pequeña localidad costera combinará gastronomía, música, tradición y actos religiosos con una programación pensada para vecinos y visitantes.

Entre los principales reclamos destaca la Festa da Paella de Marisco estilo Portocelo, que servirá para inaugurar el fin de semana festivo con una gran cita gastronómica.

Paella de marisco

Las fiestas comenzarán el viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 horas con la preparación y degustación de la esperada paella de marisco.

La elaboración correrá a cargo de El Papi, creador de contenido gastronómico zamorano conocido en redes sociales y vinculado al canal Cocina Derecho.

La propuesta permitirá convertir la primera noche de las fiestas en una gran cena popular, con el marisco como protagonista y en pleno ambiente festivo.

Una vez terminada la cita gastronómica, la música tomará el relevo. A partir de las 23:00 horas comenzarán las actuaciones previstas para prolongar la celebración hasta la noche.

Sobre el escenario estarán el dúo La Hora Bruja y el grupo Lecer, dos de las formaciones encargadas de animar esta primera jornada.

A ellos se sumará la Asociación Cultural Saiñas de Xove, que aportará el componente más tradicional de la programación con música y folclore gallego.

Gran verbena

El sábado 5 de septiembre la actividad comenzará a las 10:00 horas con la habitual tirada de bombas de palenque, encargadas de anunciar el inicio de una nueva jornada festiva.

A las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne, uno de los actos tradicionales incluidos en las celebraciones en honor a Nosa Señora.

Nada más terminar, a partir de las 14:00 horas, comenzará la sesión vermú, que estará amenizada por el dúo Crazy.

La fiesta hará una pausa durante la tarde antes de regresar con uno de los momentos más esperados de todo el fin de semana.

A las 22:30 horas arrancará una gran verbena con las orquestas Charleston Big Band y Cinema, que serán las protagonistas de la noche.

La programación se completará con la discomóvil Conxuro, que permitirá alargar la celebración durante la madrugada.

Fin de fiesta

El domingo 6 de septiembre volverá a comenzar con el lanzamiento de bombas de palenque a las 10:00 horas, anunciando el último día de las Festas da Nosa Señora.

La despedida llegará a partir de las 13:30 horas con una sesión vermú prolongada, pensada para cerrar tres días consecutivos de celebraciones.

La música correrá en esta ocasión a cargo del dúo Primera Línea, encargado de poner el broche final a las fiestas de Portocelo.

De esta forma, la pequeña parroquia de Xove despedirá el verano con tres días marcados por la gastronomía, las verbenas y las tradiciones populares, con la paella de marisco como uno de sus grandes atractivos.