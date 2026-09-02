Septiembre llega cargado de fiestas gastronómicas en España y una de las más veteranas de Málaga volverá a celebrarse el próximo sábado 5 de septiembre.

Almáchar, en plena Axarquía malagueña, celebra la 56ª Fiesta del Ajoblanco, una jornada dedicada a uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional de la zona.

La localidad se transforma durante todo el día con degustaciones gratuitas, talleres, visitas guiadas, actuaciones musicales, actividades infantiles y una verbena que se prolongará hasta la madrugada.

El protagonista será el ajoblanco, una sopa fría elaborada tradicionalmente con almendra, ajo, pan, aceite de oliva, vinagre y agua, muy vinculada a la cocina malagueña.

En anteriores ediciones, la fiesta ha llegado a repartir miles de litros de ajoblanco entre los asistentes, una degustación gratuita que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la jornada.

Una fiesta con historia

La Fiesta del Ajoblanco nació en 1968 y se ha convertido con el paso de los años en una de las principales citas gastronómicas de la Axarquía.

Este 2026 alcanza su 56ª edición y volverá a combinar gastronomía, cultura popular y productos vinculados a la tradición agrícola de Almáchar.

Además del ajoblanco, durante la jornada se podrán probar uvas moscatel, pasas, vino y masa de ajoblanco en diferentes puntos del casco urbano.

El programa comienza a las 10:00 horas con el taller 'Aprende a hacer Ajoblanco', que se celebra en el Centro de Mayores y se divide en tres turnos: 10:00, 11:30 y 13:00 horas.

A partir de las 11:00 horas arrancarán también las visitas guiadas gratuitas por Almáchar. Tanto los talleres como los recorridos cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa.

Degustaciones y música

Entre las 12:00 y las 15:00 horas tendrá lugar la degustación de ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y la Plaza del Santo Cristo de la Banda Verde.

A las 12:30 horas comenzará también el taller de 'Pica de Pasas', mientras que desde las 12:00 hasta las 20:00 horas permanecerá abierta la exposición 'Ventanas al Arte y al Moscatel'.

La actividad continuará por la tarde. A las 17:00 horas recorrerá las calles un pasacalles de verdiales protagonizado por la Panda de El Borge.

Desde las 18:00 hasta las 20:30 horas habrá actuaciones en la Plaza de España, con el coro 'Luz de Luna', las escuelas municipales de baile y nuevos pases de verdiales.

En ese mismo horario se podrá realizar un recorrido turístico y gastronómico gratuito por el pueblo con degustaciones de ajoblanco y uva moscatel.

También se ofrecerán vino, masa de ajoblanco y pasas en diferentes puntos de Almáchar, mientras que los niños tendrán una zona propia en el Paseo de la Axarquía entre las 18:30 y las 21:00 horas.

Flamenco y verbena

Uno de los momentos centrales llegará a las 20:30 horas en la Plaza de España, donde se celebrará el acto institucional de la fiesta.

El humorista y presentador Manuel Sarria será el encargado de pronunciar el pregón antes de la entrega de los Premios Ajoblanco 2026.

La música tomará después el relevo. A partir de las 22:00 horas, la Plaza de España acogerá una Noche Flamenca con cante, guitarra y baile.

A esa misma hora comenzará en el Paseo de la Axarquía la Gran Verbena Popular Solidaria, con actuaciones en directo y DJ.

Durante la verbena habrá además tapeo de pollo al moscatel y sangría por un euro, hasta agotar existencias, cuya recaudación se destinará a una asociación de protección animal.

La programación continuará a medianoche con las tradicionales canciones de rueda y la zambomba en la Puerta Ancha.

Para facilitar el acceso, habrá un autobús lanzadera gratuito desde la Estación de Autobuses de Torre del Mar, con parada en Vélez-Málaga.

Las salidas están previstas a las 12:00, 15:00, 19:00 y 22:00 horas, mientras que los viajes de regreso serán a las 14:00, 17:00, 21:00 y 00:00 horas.