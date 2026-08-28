La feria del marisco ideal para visitar hasta el 30 de agosto: cerca de 1.000 kilos de pulpo y conciertos gratis

Pulpo a la gallega durante una fiesta gastronómica junto al mar. E.E.

Galicia despide agosto con algunas de sus citas gastronómicas más esperadas. Durante estos días, diferentes localidades convierten sus productos del mar en protagonistas de fiestas que combinan degustaciones y música.

Una de ellas tendrá lugar durante el último fin de semana del mes en la provincia de A Coruña. Cerca de una tonelada de pulpo se preparará durante dos jornadas junto a otros platos muy ligados a la gastronomía gallega.

La cita es la XII Festa do Polbo de Palmeira, que se celebrará los días 29 y 30 de agosto en el puerto de esta parroquia perteneciente al municipio de Ribeira.

Una tonelada de pulpo

El pulpo será el gran protagonista de la celebración. La organización calcula que se cocinarán cerca de 1.000 kilos durante todo el fin de semana, con Veloso al frente de los fogones.

La oferta no se limitará a este producto. Los asistentes también podrán probar mejillones, empanadas y churrasco, entre otras propuestas, que se ofrecerán a precios populares.

La fiesta forma parte del intenso calendario gastronómico que vive Ribeira durante agosto. A lo largo del mes, el municipio también ha acogido celebraciones dedicadas al percebe y la navaja, además de otros encuentros relacionados con los productos del mar.

Desde el Concello destacan estas citas como una forma de promocionar la gastronomía local y reconocer el trabajo ligado a la pesca y el marisqueo de la zona.

Música durante dos días

La programación comenzará el sábado 29 de agosto a las 12:00 horas con el pregón de Ana María Lorenzo Vizcaya, doctora especialista en Medicina Interna y Hematología.

La apertura estará acompañada por la charanga Os Jaláticos. Poco después llegará la sesión vermú con Rockolas, mientras que la primera jornada terminará a partir de las 20:30 horas con la actuación de Thais Suki.

El domingo 30, la música regresará desde mediodía. El grupo tradicional Arume abrirá la jornada a las 12:00 horas con un pasacalles y su actuación.

A las 13:30 horas será el turno de Riverside Dukes durante la sesión vermú. Ya por la tarde, Loren e Andrés actuarán desde las 20:30 horas para poner el broche final a la fiesta.

Durante dos días, el puerto de Palmeira reunirá así gastronomía gallega, sesiones vermú y conciertos alrededor de uno de los productos más representativos de la cocina de la comunidad.

Una propuesta para despedir agosto junto al mar y disfrutar del pulpo acompañado de otros platos populares en un ambiente festivo.