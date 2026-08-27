Antonio Carmona nació en Granada y creció en Madrid, pero el sur siempre ha ocupado un lugar importante en su vida. El cantante, conocido por su trayectoria al frente de Ketama y posteriormente en solitario, encontró hace años en la costa de Cádiz un lugar al que escapar cuando quiere alejarse del ritmo de conciertos, viajes y compromisos profesionales.

Su refugio se encuentra en Zahora, una pequeña aldea costera perteneciente al municipio gaditano de Barbate y situada entre Los Caños de Meca y El Palmar. Con apenas unos cientos de habitantes, este rincón de la Costa de la Luz conserva un ambiente tranquilo marcado por el Atlántico y los espacios naturales que lo rodean.

Allí, Antonio Carmona y su mujer, Mariona Orellana, cuentan con una vivienda muy próxima al mar que el propio artista mostraba hace meses en televisión, durante su participación en 'Mi casa es la tuya', presentado por Bertín Osborne.

La casa está pensada especialmente para disfrutar del exterior. Cuenta con jardín, diferentes zonas al aire libre, una terraza en la planta superior y una llamativa piscina en forma de L, uno de los espacios más destacados de la propiedad.

Un refugio familiar que permite al músico disfrutar del verano gaditano a pocos pasos de una de las playas más conocidas de la zona.

Zahora una aldea entre dos destinos conocidos

Aunque Zahora es mucho más pequeña que otros destinos de la costa gaditana, su situación permite tener algunos de los lugares más populares de la provincia a muy poca distancia.

Se encuentra entre El Palmar y Los Caños de Meca, dos enclaves especialmente conocidos por sus playas y por un ambiente que durante los meses de verano atrae a numerosos visitantes.

La propia playa de Zahora es uno de sus principales reclamos. Su extensión permite encontrar zonas más tranquilas incluso durante la temporada estival, mientras que los restaurantes y chiringuitos próximos a la costa completan la oferta.

El pescado fresco ocupa un lugar destacado en las cartas, aunque uno de los grandes protagonistas de esta parte de Cádiz es el atún rojo de almadraba, estrechamente relacionado con la tradición pesquera de Barbate. Frituras, arroces y otros platos marineros completan una gastronomía muy ligada al Atlántico.

El faro de Trafalgar y el mejor atardecer

Muy cerca de Zahora aparece uno de los lugares más reconocibles de este tramo del litoral: el cabo de Trafalgar.

Su faro domina un paisaje abierto al océano y se ha convertido en uno de los paseos habituales de quienes visitan la zona. La ausencia de grandes construcciones en buena parte del entorno permite contemplar amplias panorámicas de la costa, especialmente al final de la tarde.

Faro de Trafalgar. iStock

El nombre de Trafalgar está inevitablemente unido a la famosa batalla naval que tuvo lugar frente a estas costas en 1805, en la que se enfrentaron la flota británica y las fuerzas franco-españolas.

Actualmente, el entorno ofrece una imagen mucho más tranquila. Los caminos próximos al faro permiten recorrer a pie este tramo de costa y contemplar algunas de las puestas de sol más características de Cádiz, con el Atlántico ocupando prácticamente todo el horizonte.

Los caños de Meca

Otro de los planes más sencillos desde Zahora es acercarse hasta Los Caños de Meca, situados a escasa distancia.

Este pequeño núcleo costero es conocido por sus playas, calas y acantilados, además de por mantener un ambiente relajado que se intensifica durante el verano.

Los Caños de Meca. iStock

Entre sus arenales se encuentra la playa de los Castillejos, rodeada por paredes de roca y vegetación. La costa de esta zona permite combinar los baños con pequeños recorridos a pie y actividades como el esnórquel cuando las condiciones del mar son adecuadas.

Desde Los Caños también se puede continuar hacia Barbate atravesando uno de los espacios naturales más interesantes de la provincia.

Senderismo entre pinares y acantilados

Zahora se encuentra muy cerca del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, un espacio protegido en el que los pinares llegan prácticamente hasta los grandes acantilados del litoral.

Una de las rutas más conocidas conduce hasta la Torre del Tajo, antigua construcción defensiva situada sobre el acantilado. El recorrido atraviesa el pinar antes de alcanzar diferentes puntos desde los que contemplar el Atlántico desde las alturas.

El parque ofrece además otros itinerarios para caminar o montar en bicicleta y constituye un interesante lugar para la observación de aves.

Es precisamente esta cercanía entre playa y naturaleza la que permite cambiar en pocos minutos los arenales de Zahora por senderos entre pinos y miradores sobre el océano.

Vejer de la Frontera, una escapada cerca de Zahora

Para completar la visita, otra opción es dirigirse hacia el interior y conocer Vejer de la Frontera, situado a unos 20 minutos en coche de Zahora.

El pueblo se levanta sobre una colina y conserva uno de los cascos históricos más reconocibles de Cádiz, formado por fachadas encaladas, patios, arcos y calles estrechas que ascienden y descienden siguiendo la forma del terreno.

Vejer de la Frontera, Cádiz. iStock

Entre sus principales monumentos se encuentra el Castillo de Vejer, de origen medieval, además de diferentes restos de su recinto amurallado. Sus miradores permiten contemplar el paisaje de la comarca de La Janda y, en los días despejados, buena parte de la costa.

De esta forma, el entorno elegido por Antonio Carmona permite combinar en una misma escapada algunos de los grandes atractivos del litoral gaditano: las playas de Zahora, el cabo de Trafalgar, los acantilados de La Breña y los pueblos blancos del interior.

Un rincón marcado por el Atlántico y por un ritmo mucho más tranquilo que el de las grandes ciudades, donde el cantante conserva uno de sus refugios habituales para disfrutar del tiempo libre con familiares y amigos.