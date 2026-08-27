El último fin de semana de agosto todavía deja numerosos planes para quienes quieran hacer una escapada sin alejarse demasiado de Madrid. Uno de ellos permitirá viajar varios siglos atrás sin salir de la región.

Navalcarnero transformará durante tres días buena parte de su casco histórico para celebrar una nueva edición del Real Mercado del Siglo de Oro, una de las citas más singulares de su calendario festivo.

El evento tendrá lugar del viernes 28 al domingo 30 de agosto de 2026 en la Plaza de Segovia y sus alrededores, donde se instalarán puestos de artesanía y gastronomía acompañados por numerosos espectáculos.

Música antigua, teatro de calle, animación itinerante, personajes caracterizados y actividades para los más pequeños completarán un mercado pensado para disfrutar mientras se recorren las calles del centro.

Aunque por su estética pueda recordar a las conocidas ferias medievales, en este caso la ambientación es posterior. Navalcarnero viajará concretamente hasta el siglo XVII, en pleno Siglo de Oro español.

La razón está en uno de los acontecimientos más importantes de su historia: la celebración en la localidad de los esponsales entre Felipe IV y Mariana de Austria en 1649.

Una boda real

El origen de la ambientación se encuentra en un episodio ocurrido hace casi cuatro siglos. El 7 de octubre de 1649, Felipe IV y Mariana de Austria recibieron las bendiciones matrimoniales en Navalcarnero.

La ceremonia se celebró en el oratorio de la conocida posteriormente como Casa de la Cadena, y dio paso a varios días de festejos en honor de los monarcas.

Según recoge el Ayuntamiento, durante aquellas jornadas hubo comedias, danzas, festejos taurinos, fuegos artificiales y luminarias. Las celebraciones se prolongaron hasta el 9 de octubre, cuando los reyes abandonaron la villa.

La acogida recibida acabaría teniendo consecuencias importantes para el municipio. El 4 de junio de 1651, Felipe IV concedió a Navalcarnero el privilegio de poder titularse Villa Real.

Este episodio histórico es precisamente el que da personalidad al mercado actual y permite diferenciarlo de otras ferias temáticas que se celebran durante el verano en la Comunidad de Madrid.

Durante el fin de semana, personajes de época, músicos y actores volverán a tomar las calles para recrear el ambiente de una localidad castellana del siglo XVII.

La Plaza de Segovia será uno de los principales escenarios. Su arquitectura tradicional servirá de telón de fondo para puestos, espectáculos y una decoración inspirada en la época.

Artesanía y gastronomía

Uno de los principales atractivos será recorrer los puestos repartidos por el mercado, en los que artesanía y gastronomía compartirán protagonismo durante las tres jornadas.

Los visitantes podrán encontrar productos elaborados artesanalmente y descubrir diferentes oficios mientras pasean por una zona histórica que cambiará de aspecto para la ocasión.

A ello se sumará la oferta gastronómica, uno de los grandes reclamos de este tipo de celebraciones y una oportunidad para hacer una parada mientras continúan las actuaciones por las calles.

Navalcarnero posee, además, una marcada tradición vitivinícola. La localidad forma parte de la Denominación de Origen Vinos de Madrid y el vino es uno de los productos más vinculados a su identidad gastronómica.

El mercado se integrará así en un entorno donde también es posible descubrir la cocina castellana y algunos de los productos tradicionales de la zona.

Pero no será necesario sentarse a comer para disfrutar del ambiente. La programación contempla música antigua, teatro de calle y animaciones itinerantes que irán apareciendo en distintos puntos del recorrido.

También habrá personajes de época y espectáculos que reforzarán la sensación de encontrarse, durante unas horas, en una villa del Siglo de Oro.

Tres días de actividades

El Real Mercado del Siglo de Oro comenzará el viernes 28 de agosto y se mantendrá abierto durante todo el fin de semana hasta el domingo 30.

La programación está pensada para diferentes edades y combina la actividad comercial de los puestos con propuestas culturales y de ocio.

Entre ellas habrá teatro de calle, música, animación itinerante y personajes caracterizados, además de un rincón infantil destinado especialmente al público familiar.

Precisamente ese componente hace que la visita no se limite a recorrer un conjunto de puestos. Las actuaciones se sucederán mientras los asistentes se mueven por el casco histórico y descubren diferentes rincones del municipio.

El acontecimiento forma parte de la celebración que recuerda los esponsales de Felipe IV y Mariana de Austria y está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

La edición de 2026 será, además, la XIX consecutiva organizada por La Fragua de Vulcano, responsable de volver a llenar de ambientación barroca la Plaza de Segovia y sus alrededores.

Durante tres días, Navalcarnero recuperará así uno de los capítulos que marcaron su historia para convertirlo en un plan de final de verano con artesanía, gastronomía y numerosas actividades al aire libre.