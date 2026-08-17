Existen rincones gastronómicos que se llenan a diario sin necesidad de grandes campañas ni carteles luminosos.

En los mapas turísticos habituales de las Rías Baixas casi no aparece, pero esta pequeña aldea custodia uno de esos comedores donde disfrutar de producto local, raciones generosas y precios ajustados sigue siendo una realidad.

Quienes conocen la zona saben que basta con buscar una sombra bajo la parra y consultar un menú sin artificios para entender por qué el sitio se ha vuelto tan popular en verano.

El ambiente es relajado y desenfadado, muy alejado de la dinámica de los grandes restaurantes masificados de la costa.

Hablamos de Viliquín, una pequeña entidad de población con unos 200 vecinos situada en la comarca de O Salnés (dentro del municipio de Meaño).

Allí se ubica la Bodega Bouzabella, un establecimiento sencillo que se ha convertido en parada habitual para los aficionados a la cocina tradicional gallega.

Raciones caseras y un pulpo que arrasa

La oferta de Bodega Bouzabella se basa en raciones y medias raciones con un abanico de precios ajustado, que oscila entre los 3 y los 20 euros.

Entre los platos más demandados destacan el pulpo a la gallega, los pimientos de Padrón, los chipirones y la tortilla de patatas, acompañados de otras opciones como oreja, lomo, patatas a tres salsas o huevos con chorizo.

Para el postre, la carta propone alternativas caseras como tarta de piña, tarta de queso (fresca o al horno) y helados.

Con más de 500 opiniones registradas en Google, las valoraciones de los clientes suelen coincidir en la abundancia de las raciones y en su equilibrada relación calidad-precio.

A la hora de planificar la visita hay que tener en cuenta dos aspectos prácticos que el propio local advierte a la entrada: no aceptan reservas ni permiten el pago con tarjeta, por lo que es imprescindible llevar dinero en efectivo y acudir con tiempo, ya que su aparcamiento es reducido y suele completarse con rapidez.

A un paso de la costa

La localización de Viliquín es otro de sus grandes puntos a favor. Al encontrarse en el interior de O Salnés pero a poca distancia de la costa, resulta una alternativa idónea para hacer un alto en el camino durante una ruta veraniega o una escapada de fin de semana.

La comunicación es rápida a través de las carreteras EP-9207 y PO-504, lo que facilita el acceso tanto desde los núcleos costeros como desde los municipios colindantes.

Esa combinación de tranquilidad rural, cocina directa y precios comedidos es, en definitiva, lo que sigue atrayendo a quienes buscan comer bien sin complicaciones a un paso del mar.