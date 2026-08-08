En España hay numerosos mercados y fiestas medievales capaces de transportar al visitante varios siglos atrás. Sin embargo, pocos despiertan tanta expectación como el Festival Medieval Villa de Alburquerque, en la provincia de Badajoz.

Durante tres jornadas, el casco histórico de la localidad y el imponente Castillo de Luna, una fortaleza del siglo XIII, se transforman en un gran escenario al aire libre con más de un centenar de puestos de artesanía, gastronomía, espectáculos y recreaciones históricas que cada año atraen a miles de visitantes de toda la Península.

Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, el festival convierte las calles de Alburquerque en un auténtico viaje a la Edad Media gracias a una programación repleta de historia, cultura y tradición.

Así será el Festival

La localidad pacense volverá a recrear la convivencia entre las culturas cristiana, judía y musulmana con una programación formada por decenas de actividades para todos los públicos.

A lo largo del festival habrá conciertos, pasacalles, torneos de exhibición, espectáculos teatrales, aquelarres, escenas de tortura histórica y numerosas recreaciones que permiten revivir algunos de los episodios más importantes del pasado de la villa

La gastronomía también tendrá un papel protagonista, con propuestas inspiradas en la cocina medieval y numerosos puestos repartidos por el casco histórico.

Entre las principales novedades destaca la reapertura de la Torre del Homenaje del Castillo de Luna. Los visitantes podrán volver a recorrer este espacio, junto con su estancia principal y la terraza, tras los trabajos de mantenimiento realizados en los últimos años.

Todo ello convierte al festival en una experiencia que va mucho más allá del mercado medieval y que pone en valor el patrimonio histórico y cultural de Alburquerque.

Más de 1.000 vecinos

Uno de los grandes atractivos del festival es la implicación de los propios vecinos. Más de un millar de personas participan directamente en la organización y en las distintas representaciones que dan vida a las calles del municipio.

La programación también se ha adaptado a las altas temperaturas del mes de agosto con la instalación de zonas de sombra mediante toldos en distintos espacios al aire libre.

La mayor parte de las actividades son gratuitas. Solo algunas propuestas celebradas en el interior del Castillo de Luna y determinados espectáculos del Palenque requieren entrada, siempre con precios populares.

Qué hacer en el festival

La programación arranca con la apertura del mercado artesanal, los mesones, las casas ambientadas, el Centro de Interpretación del Medievo y la zona de tiro con arco.

Los visitantes también pueden recorrer el Castillo de Luna, participar en visitas guiadas por el barrio medieval o disfrutar de propuestas infantiles como la escuela de caballeros. La jornada se completa con espectáculos de danza y el pregón inaugural.

En los días siguientes, el mercado vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro del festival junto a recreaciones históricas, juegos tradicionales, representaciones teatrales y actividades para toda la familia.

El castillo acoge algunas de las propuestas más destacadas, como visitas teatralizadas, conciertos y diferentes recreaciones que permiten conocer la historia del monumento de una forma diferente.

Las noches son uno de los momentos más esperados gracias a los pasacalles, las danzas medievales, las bodas de época, los espectáculos de fuego, los aquelarres y las escenas históricas repartidas por distintos rincones de la localidad.

El broche final lo pone un gran espectáculo en el que participan guerreros, jinetes, bailarines, artistas del fuego y saltimbanquis. Durante la representación tiene lugar la entrega del ducado y de las llaves de la villa, seguida de un torneo medieval, exhibiciones ecuestres y danzas árabes.

Con un centenar de puestos, cientos de recreadores y una programación pensada para todos los públicos, el Festival Medieval Villa de Alburquerque vuelve a consolidarse como una de las grandes citas medievales de Extremadura. Un aquelarre en la Torre de la Horca y un concierto musical servirán para despedir el festival en la madrugada del sábado al domingo.

La mayoría de las actividades, como mencionamos, son gratuitas, por lo que el Festival Medieval Villa de Alburquerque se convierte en una cita imprescindible para visitar en la provincia de Badajoz.