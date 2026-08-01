Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha dejado claro en más de una ocasión el cariño que siente por Galicia. A través de sus redes sociales ha compartido en varias ocasiones imágenes de sus visitas a Monforte de Lemos (Lugo).

El padre del futbolista y reciente campeón del mundo con la Selección Española, aprovecha sus estancias por estas tierras gallegas para descubrir la capital de la comarca, considerada una de las principales puertas de entrada a la Ribeira Sacra.

Historia, naturaleza y gastronomía conviven en una localidad que ha sabido conservar buena parte de su legado medieval. Un municipio con cerca de 19.000 habitantes, que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973 gracias al valor patrimonial del casco antiguo.

Y es que, pasear por sus calles permite descubrir la evolución de una ciudad que aún conserva huellas de su pasado romano, medieval y moderno.

Entre sus rincones más conocidos destaca el Puente Viejo, que salva el río Cabe y que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del municipio. Aunque la estructura actual fue reconstruida durante el siglo XVI, la tradición sitúa su origen en época romana.

Muy cerca discurre el Paseo del Malecón, una agradable ruta junto al río Cabe ideal para caminar entre zonas verdes y contemplar el perfil histórico de la ciudad.

Durante los meses de verano incluso es posible recorrer este tramo del río en pequeñas embarcaciones de alquiler.

La fortaleza que domina Monforte de Lemos

En lo alto del monte de San Vicente se encuentra el conjunto monumental que dio origen a la ciudad. Allí sobresale la Torre del Homenaje, único gran vestigio del antiguo castillo medieval y uno de los grandes símbolos de Monforte.

Tras recorrer su interior, convertido en espacio expositivo, los visitantes pueden ascender hasta las almenas para disfrutar de una panorámica privilegiada sobre el valle de Lemos y buena parte de la Ribeira Sacra.

Antigua torre de defensa en Monforte de Lemos. iStock

Junto a la torre se levantan otros dos edificios históricos: el Palacio de los Condes de Lemos, construido en el siglo XVI y reconstruido tras un incendio un siglo después, y el Monasterio de San Vicente do Pino, cuyos orígenes se remontan al siglo X.

Hoy ambos forman parte del Parador de Turismo de Monforte de Lemos, uno de los alojamientos más singulares de Galicia.

El Escorial gallego

Otro de los monumentos imprescindibles es el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, conocido popularmente como El Escorial gallego por la influencia de la arquitectura herreriana.

Mandado construir por el cardenal Rodrigo de Castro a finales del siglo XVI, el edificio alberga una iglesia monumental, un espectacular claustro y una destacada pinacoteca donde pueden contemplarse obras de artistas como El Greco o Andrea del Sarto.

Vista superior de la fachada principal, cúpula y campanario del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua. iStock

Su impresionante escalera monumental y el gran retablo de madera de nogal son otros de los elementos que más llaman la atención de quienes lo visitan.

Más allá de su patrimonio monumental, Monforte de Lemos es también uno de los principales puntos de partida para descubrir la Ribeira Sacra, una comarca famosa por sus viñedos en bancales y por la llamada viticultura heroica.

Quienes quieran conocer mejor esta tradición pueden visitar el Centro do Viño, donde se explica la historia de las cinco subzonas vitivinícolas de la denominación de origen Ribeira Sacra mediante exposiciones interactivas y catas guiadas.

La gastronomía completa la experiencia con una cocina muy ligada al producto local, en la que destacan los vinos de la zona, las carnes gallegas, los embutidos tradicionales, los pescados de río y por supuesto, el pulpo.

Qué visitar cerca de Monforte de Lemos

A pocos minutos del casco urbano se encuentra el Pazo de Tor, uno de los pazos mejor conservados de Galicia. Esta residencia señorial, levantada en el siglo XVIII sobre un antiguo solar medieval, mantiene gran parte de su mobiliario original y permite conocer cómo vivían las familias nobles gallegas.

Otra opción es seguir explorando los paisajes de la Ribeira Sacra a través de sus miradores, rutas de senderismo o recorridos fluviales por los cañones del Sil, considerados uno de los grandes tesoros naturales del noroeste de España.

No es casualidad que Mounir Nasraoui haya elegido Monforte de Lemos como uno de sus destinos habituales cuando visita Galicia. Su combinación de patrimonio histórico, paisajes fluviales, tradición vitivinícola y monumentos con siglos de historia convierten a esta localidad lucense en uno de los lugares con más encanto de la Ribeira Sacra.