Hay lugares donde el mar y la montaña parecen formar un único paisaje. En este rincón del norte de España, un sendero verde recorre la parte alta de los acantilados y permite caminar con el Cantábrico siempre de fondo, mientras las olas rompen varios metros más abajo y el horizonte regala algunas de las vistas más espectaculares de la costa asturiana.

Este enclave se encuentra en Llanes, una de las villas marineras más conocidas de Asturias. Allí, el Paseo de San Pedro se ha convertido en uno de sus lugares más representativos gracias a un recorrido diferente, que transcurre sobre una gran pradera y ofrece una panorámica privilegiada tanto del mar como del casco histórico.

A un lado se abre el Cantábrico y al otro aparecen el puerto, las antiguas murallas y los tejados de la villa. En los días más despejados, la vista alcanza incluso los Picos de Europa.

Paseo de San Pedro, Llanes. iStock

Con una longitud de algo más de 700 metros, este paseo actúa como un auténtico mirador natural sobre la costa, donde es habitual ver a visitantes haciendo una pausa para contemplar el paisaje o simplemente escuchar el sonido del mar.

Su principal atractivo reside precisamente en esa sensación de caminar entre naturaleza y acantilados, lejos del ambiente de los paseos marítimos convencionales.

Además, el Paseo de San Pedro es el punto de partida de una de las sendas costeras más populares de Asturias, un itinerario que continúa entre prados, playas y acantilados hasta llegar a localidades cercanas como Poo o Celorio.

Durante el recorrido aparecen algunos de los rincones más conocidos de este tramo del litoral, como playa de Poo, la playa de San Martín y otros espacios naturales que reflejan la belleza de la costa oriental asturiana.

Otras visitas imprescindibles en Llanes

Más allá de sus paisajes, Llanes conserva un importante patrimonio histórico. Su casco antiguo todavía mantiene varios tramos de la muralla medieval que protegía la villa, además de la Puerta de la Villa, el único acceso original que ha llegado hasta nuestros días de los cuatro que tuvo el recinto amurallado.

El paseo por el centro histórico también permite descubrir la basílica de Santa María del Concejo, antiguos palacios señoriales y un entramado de calles empedradas que recuerdan la relevancia que alcanzó la localidad durante la Edad Media.

Playa de Gulpiyuri. iStock

El municipio presume, además, de contar con cerca de cuarenta playas repartidas por su litoral, muchas de ellas consideradas entre las más bonitas de Asturias. Arenales como El Sablón, Toró, Poo o la singular playa de Gulpiyuri atraen cada año a miles de visitantes que buscan combinar mar, naturaleza y rutas al aire libre.

Y tras recorrer sus paisajes llega otro de los grandes atractivos de la visita: la gastronomía. Restaurantes y sidrerías ofrecen desde pescados y mariscos frescos hasta arroces, cachopos y otros platos tradicionales asturianos, todo ello en un ambiente que conserva la esencia marinera de la villa.

Porque si hay algo que define a Llanes es la perfecta combinación de costa, historia, naturaleza y tradición. Una mezcla que convierte un sencillo paseo junto al Cantábrico en una experiencia capaz de permanecer en la memoria mucho tiempo después de regresar a casa.