En España existen numerosos mercadillos árabes, desde zocos históricos permanentes hasta mercados temáticos que recorren distintos municipios. Entre ellos destaca el Mercado Zoco Árabe Artesanal de Purchena, en la provincia de Almería.

La cita se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto y transformará el centro histórico de la localidad en un escenario inspirado en la época andalusí, con puestos de artesanía, gastronomía y una completa programación cultural.

Además, este año el mercado coincide con los XXIII Juegos Moriscos de Abén Humeya, un evento declarado de Interés Turístico de Andalucía que recupera antiguas pruebas deportivas y recreaciones históricas con más de dos décadas de trayectoria.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de teterías, espectáculos de fuego, música, danza y propuestas gastronómicas en un ambiente que recrea el legado andalusí.

Mercado Zoco Árabe de Purchena

El Mercado Zoco Árabe Artesanal de Purchena reunirá más de una decena de puestos cuidadosamente seleccionados para integrarse en la ambientación histórica del municipio.

Los visitantes encontrarán artesanía, productos de alimentación y artículos tradicionales en puestos decorados con estética andalusí y atendidos por artesanos caracterizados para la ocasión.

Como es habitual en este tipo de mercados, también habrá espacio para degustar diferentes productos antes de comprarlos y descubrir elaboraciones típicas en un entorno completamente tematizado.

El mercado forma parte de un amplio programa de actividades que convierte a Purchena en uno de los principales focos culturales del verano en la provincia de Almería.

Programación de los Juegos Moriscos

Del 30 de julio al 1 de agosto, Purchena volverá a llenarse de competiciones deportivas, recreaciones históricas, música y actividades para todos los públicos, con el Mercado Zoco Árabe Artesanal como uno de los grandes protagonistas.

Jueves 30 de julio

La programación comenzará a las 19:00 horas con los juegos moriscos infantiles en el CEIP San Ginés, donde los más pequeños participarán en pruebas como salto de longitud, velocidad, lanzamiento de cantos y tiro con arco.

A las 20:00 horas abrirá el zoco artesanal, gastronómico y deportivo, mientras que a las 21:00 horas arrancará el cortejo de Abén Humeya, acompañado por la Escuela Municipal de Danza, la Banda de Música Virgen del Carmen y el Taller Juvenil de Danza.

La apertura oficial de los zocos tendrá lugar a las 21:30 horas. La jornada concluirá con una escenificación histórica, carrera de cintas a caballo, pruebas deportivas, danza árabe y el espectáculo musical Zingary 3 Culturas.

Viernes 31 de julio

Las actividades comenzarán a las 18:30 horas con las pruebas tradicionales de tiro con arco, lanzamiento de cantos y tiro con honda, mientras que media hora después se disputarán las eliminatorias de lucha morisca.

El Mercado Zoco Árabe Artesanal abrirá sus puertas a las 19:30 horas y, desde las 21:00 horas, el espacio gastronómico ofrecerá degustaciones de platos tradicionales de Purchena, recetas almerienses y propuestas inspiradas en la cocina andalusí, árabe y sefardí.

La programación se completará con representaciones históricas, competiciones deportivas, danza árabe y el espectáculo de fusión flamenco-andalusí de Al Tarab Ensemble y Al Qantara.

Sábado 1 de agosto

La última jornada comenzará con el III Torneo de Ajedrez Abén Humeya, previsto para las 17:00 horas en el Espacio Escénico.

A las 20:00 horas volverá a abrir el zoco, mientras se celebran la Media Legua Gruesa, una carrera de 14 kilómetros por el casco histórico, el III Torneo de Ajedrez Viviente y nuevas recreaciones históricas.

A partir de las 22:00 horas tendrán lugar las competiciones absolutas, además de concursos de cante y danza y diferentes escenificaciones.

El broche final llegará a las 00:30 horas con la actuación de Dunia Hennia, encargada de cerrar tres jornadas dedicadas a recuperar la tradición y el legado andalusí de Purchena.