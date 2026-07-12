Las ferias medievales regresan este verano con fuerza y vuelven a llenar plazas y castillos de artesanía, gastronomía y espectáculos. Entre las citas más destacadas de este mes de julio se encuentra la feria medieval del Castillo de Argüeso, que los días 18 y 19 de julio volverá a transformar esta histórica fortaleza en un animado escenario inspirado en la Edad Media.

Situado en el Valle de Campoo, en Cantabria, el Castillo de Argüeso es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de la comunidad y reunirá durante dos jornadas a artesanos, mercaderes, recreadores históricos y productores de alimentación tradicional. Un plan perfecto para quienes buscan una escapada diferente en un entorno con siglos de historia.

Artesanía, gastronomía y recreaciones históricas

Durante todo el próximo fin de semana, las murallas y los alrededores del castillo recuperarán el ambiente de las antiguas ferias medievales, con puestos de artesanía, tabernas temáticas y demostraciones de oficios tradicionales que permitirán conocer cómo trabajaban muchos artesanos hace siglos.

El mercado contará con creadores especializados en disciplinas como la cerámica, la madera, el cuero, la forja, la joyería artesanal, el vidrio artístico, el textil o la ilustración histórica, además de productores de alimentación artesanal y propuestas gastronómicas para todos los públicos.

La programación estará pensada para que tanto adultos como niños puedan disfrutar del ambiente medieval mientras recorren los diferentes puestos, descubren productos elaborados de forma artesanal y asisten a las distintas actividades que animarán el recinto durante todo el evento.

Un castillo con siglos de historia

Pero si hay un gran protagonista de la feria es el Castillo de Argüeso, considerado uno de los monumentos medievales más importantes de Cantabria.

Su origen se remonta a una antigua ermita dedicada a San Vicente Mártir, construida en el siglo IX. Entre los siglos XIII y XV el conjunto fue ampliándose hasta convertirse en la fortaleza que hoy domina el valle de Campoo.

Castillo de Argüeso iStock

Primero se levantó una torre defensiva y posteriormente una segunda, reforzando su carácter estratégico y dando forma al castillo que ha llegado prácticamente intacto hasta nuestros días, gracias a varias reformas posteriores.

Gracias a su excelente estado de conservación, recorrer sus torres, patios y murallas supone un auténtico viaje a la Edad Media y permite disfrutar de magníficas vistas sobre el paisaje montañoso que rodea el monumento.

Qué ver en Argüeso

Más allá del mercado medieval, Argüeso es un excelente destino para descubrir el patrimonio y la naturaleza del sur de Cantabria.

Muy cerca del castillo se encuentra el Poblado Cántabro de Argüeso, una reconstrucción histórica que permite conocer cómo vivían los antiguos cántabros antes de la llegada de los romanos.

También merece la pena recorrer los senderos del Valle de Campoo, visitar el cercano embalse del Ebro o acercarse hasta Reinosa, principal núcleo urbano de la comarca.

La combinación de patrimonio medieval, naturaleza y gastronomía convierte esta escapada en uno de los planes más diferentes para disfrutar durante el mes de julio.