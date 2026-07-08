Cuando llega el verano, muchos madrileños se encuentran con la imperiosa necesidad de abandonar la capital de España en busca de lugares en los que poder disfrutar de un buen chapuzón, y aunque no hay mar, cerca de Madrid podemos encontrar algunas alternativas.

Una de las más interesantes se encuentra a una hora de Madrid, una playa de interior con bandera azul y aguas cristalinas que tiene entrada y que tiene parking gratis. Para disfrutar de ella hay que dirigirse al pantano de San Juan, un embalse creado en 1955 que está a apenas 50 km de la capital.

Situado entre los municipios de El Tiemblo, San Martín de Valdeiglesias, Cebreros y Pelayos de la Presa, es el único embalse de la Comunidad de Madrid que permite bañarse y practicar deportes acuáticos, por lo que es un lugar al que acudir en los días de más calor.

Cuenta con dos zonas principales de baño, pero en este caso nos referimos a la playa de la Virgen de la Nueva, que desde el año 2018 posee bandera azul. Es, además, la primera playa de interior de la región en disfrutar de este distintivo, con lo que ello supone.

Un oasis de arena dorada

La playa de la Virgen de la Nueva, que se sitúa en la margen derecha del pantano, a 5 kilómetros del municipio de San Martín de Valdeiglesias, forma una lengua de tierra que se adentra en las tranquilas aguas del embalse.

Se trata de un oasis de arena dorada que está rodeado de pinares y que está totalmente adaptado para que los bañistas puedan disfrutar cómodamente y de forma segura del baño y del entorno. Es un lugar ideal para acudir con los niños y disfrutar así de una jornada en familia.

Se accede a ella de forma sencilla a través de M-501 y, al final de la M-957, existe un aparcamiento gratuito de lunes a viernes, debiendo hacer un pequeño pago en fin de semana, pudiendo así dejar el coche a pocos metros de la playa.

La playa está dividida en dos zonas, una de ellas acondicionada para el baño y otra para embarcaciones, y además cuenta con servicios de socorrismo, baños y duchas, que se complementa con un dispositivo de vigilancia de la Guardia Civil en temporada alta, así como con los servicios de salvamento y rescate de la Cruz Roja y el SUMMA 112.

La zona recreativa también dispone de chiringuitos y restaurantes con una amplia y variada oferta gastronómica, así como merenderos para todos aquellos que prefieran llevar su comida de casa.

Es recomendable llevar cangrejeras o escarpines para entrar en el agua, además de utilizar crema solar y gorras para proteger la cabeza frente a los rayos del sol, especialmente en el caso de los más pequeños.

Actividades acuáticas

La playa de la Virgen de la Nueva no es un lugar solo pensado para disfrutar de un buen baño y tomar el sol, sino que es un lugar perfecto para disfrutar de una gran cantidad de opciones de ocio activo, con distintas actividades acuáticas que se pueden practicar en el pantano.

Entre otros, es posible disfrutar de hidropedales, kayak, esquí acuático, alquiler de barcos, paddle surf, banana acuática, wakeboard o cursos de vela, así como motos de agua para quienes buscan una mayor adrenalina. Además, en el entorno se puede practicar escalada, senderismo y tirolinas.

Esta playa es un lugar perfecto como punto de inicio para rutas por senderos junto al embalse, de forma que es posible perderse por el entorno buscando alternativas para entretenerse en compañía de familiares o amigos.

Visita responsable

No hay que olvidar que el embalse se encuentra en un entorno natural de gran importancia, con espacios protegidos y acceso restringido, por lo que es imprescindible actuar con responsabilidad para evitar acciones que puedan suponer un peligro para el resto de personas y el propio lugar.

Es por ello por lo que está prohibido encender fuego o usar gas o líquidos inflamables, además de que tampoco se puede cocinar, llevar envases de vidrio o arrojar residuos, por motivos obvios.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que se pueden llevar mascotas, aunque en las zonas de baño y en temporada alta deberán ir atadas en todo momento. En el entorno también hay zonas designadas para la pesca y el senderismo.

Cómo visitar Virgen de la Nueva

Para aprovechar al máximo la visita a esta playa, es aconsejable llevar escarpines o cangrejeras porque el suelo no es de arena fina y se pueden encontrar piedras o piñas, además de llevar sombrilla, protector solar, gorros y agua, aunque hay sombra bajo los árboles.

Si es posible, es preferible visitarla de lunes a viernes, ya que la playa está mucho más tranquila entre semana que los sábados y domingos, además de haber más aparcamiento disponible y más espacio para poder elegir un mejor lugar para situarse.

Visitar este embalse a apenas una hora de Madrid es una opción muy interesante para los días de más calor, y si se tiene la oportunidad, es muy recomendable quedarse hasta el atardecer, ya que es uno de los mejores momentos del día.

Cuando el sol empieza a caer, el agua se tiñe con tonos dorados, con patos que aparecen en la orilla y muchos bañistas abandonan el entorno, un momento perfecto para darse un último baño o pasear con mayor tranquilidad.