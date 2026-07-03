En toda España tienen una gran popularidad las ferias y mercados medievales, nada extraño al tratarse de eventos que transforman el entorno urbano en un auténtico escenario del medievo, con atracciones de madera, artesanía y espectáculos de fuego, entre otros.

Esto es lo que sucede precisamente en el Mercado Medieval de La Pobla de Farnals (Valencia), una feria medieval perfecta para disfrutar este fin de semana.

Se celebrará del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026 en la Plaza de las Cortes Valencianas, convirtiendo a esta localidad valenciana en un animado punto de encuentro marcado por un ambiente medieval pensado para disfrutar en familia.

Durante tres días se podrá viajar al pasado gracias a una cuidada ambientación a base de estandartes, puestos de madera, decoración temática y una gran cantidad de actividades pensadas para todos los públicos.

Artesanía, comida y actividades

El Mercado Medieval de La Pobla de Farnals reunirá puestos de artesanía, alimentos tradicionales y bebidas, junto a una completa programación orientada a públicos de diferentes edades.

La cita combinará las compras y la gastronomía con el entretenimiento en un mismo espacio, en el que los visitantes podrán pasear, detenerse en los puestos que les interesen y disfrutar de un gran ambiente durante toda la jornada.

Ambiente medieval, artesanía y actividades para toda la familia este verano. E.E.

Los más pequeños de la casa tendrán su propio espacio gracias a diferentes atracciones infantiles y juegos populares, mientras que los adultos tendrán la oportunidad de pararse a probar productos locales o ver cómo los artesanos trabajan en directo para elaborar bisutería, cuero, cerámica, textiles y mucho más.

A todas estas actividades se sumarán las actuaciones de artistas que darán color, movimiento y animación a lo largo de todo el fin de semana.

Un programa para pasear y descubrir

El Mercado Medieval de La Pobla de Farnals combinará un año más diferentes actividades con un horario de 18:00 a 00:00 horas, buscando en todo momento que el público asistente pueda recorrer el espacio con calma y disfrutar sin prisas del ambiente medieval.

Este mercado es mucho más que una feria de compras, ya que permite que los asistentes puedan pasear tranquilamente mientras se encuentran con demostraciones de oficios antiguos, música, espectáculos itinerantes y distintas propuestas infantiles.

Con una escenografía cuidada para que el público se transporte a otra época, uno de los grandes pilares del evento es, sin lugar a dudas, la artesanía, con decenas de puestos en los que se podrán ver y encontrar artículos elaborados de forma tradicional, con presencia de materiales y técnicas como bisutería, textiles, cuero o cerámica.

Este componente artesanal no solo aporta variedad comercial, sino que realza la esencia del mercado, que es la de tratar de recuperar el valor del trabajo manual. La gastronomía también tiene un papel importante, con distintos puestos de alimentación y bebidas tradicionales.

El pasado medieval de La Pobla de Farnals

No es casualidad que este mercado se celebre en La Pobla de Farnals, ya que se trata de un municipio con una profunda relación con la Edad Media. Sus orígenes se remontan precisamente a ese periodo, y las primeras menciones documentadas aparecen en las donaciones que el Cid hace al obispo de Valencia en 1098.

En el siglo XIII, la localidad aparece de nuevo en una documentación vinculada a Jaime I, como una alquería con varios núcleos y con actividad molinera y agrícola. Esa raíz medieval de La Pobla de Farnals hace que encaje perfectamente con este mercado.

Es, por lo tanto, mucho más que una ambientación ficticia, sino una celebración que guarda gran relación con la historia local. Según la documentación histórica del municipio, La Pobla fue durante siglos una población con presencia musulmana, hasta la expulsión de los moriscos en 1609.

Una cita con identidad propia

La edición 2026 del Mercado Medieval de La Pobla de Farnals llega dentro de un contexto muy favorable para recibir visitantes, al estar cerca del mar y con todos los ingredientes para hacer que un día en el mercado pueda traducirse en una experiencia única y gratificante para los visitantes.

Se trata de una propuesta muy atractiva dentro de la oferta estival de la comarca, con una ambientación medieval en la que se cuida al máximo cada detalle y que, en este caso, tiene una fuerza especial al combinarse con un entorno urbano cerca de la playa.

Este mercado medieval es una gran herramienta de dinamización cultural y turística, que fomenta el comercio local al mismo tiempo que amplía la oferta de ocio del verano y proyecta una imagen del municipio vinculada con el patrimonio, la hospitalidad y la tradición.

Además, cuando una persona llega a este municipio con historia medieval, pisa un lugar que ya formaba parte del mapa histórico del Reino de Valencia hace siglos.

Cómo llegar a La Pobla de Farnals

Todos aquellos que quieran disfrutar del Mercado Medieval de La Pobla de Farnals pueden llegar a este municipio de la comarca de l’Horta Nord en Valencia, en coche particular o en transporte público.

Situada a solo 15 kilómetros al norte de la capital, se puede llegar en coche en un trayecto de unos 15-20 minutos por la autovía V-21 en dirección norte (Barcelona), aunque también se puede acceder por la antigua N-340.

También es posible llegar en la Línea 3 de Metrovalencia, que conecta el municipio con la capital valenciana.

Para quienes prefieran llegar en autobús, existen varias líneas metropolitanas que conectan La Pobla de Farnals con Valencia y otras localidades cercanas, siendo frecuentes las salidas desde la capital.