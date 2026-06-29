Roberto Brasero es uno de los rostros más reconocibles de la información meteorológica en España. Al frente del departamento de Meteorología de los informativos de Antena 3 Noticias desde hace más de dos décadas, el periodista lleva años entrando cada día en los hogares de millones de españoles para explicar la previsión del tiempo.

Pero, cuando las cámaras se apagan y su agenda se lo permite, el presentador de 55 años cambia los mapas meteorológicos por la tranquilidad de su refugio personal. Se trata de un municipio madrileño de apenas 24.000 habitantes que presume de ofrecer una de las mayores rentas per cápita y una de las mejores calidades de vida de toda la Comunidad de Madrid.

Este rincón es, además, un referente científico internacional. Y es que, allí se encuentra el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) de la Agencia Espacial Europea, un complejo desde el que se coordinan algunas de las misiones espaciales más importantes del continente.

A ese atractivo se suma un importante patrimonio histórico con un castillo de estilo mudéjar y el protagonismo que tuvo la localidad durante la Batalla de Brunete, uno de los episodios más relevantes de la Guerra Civil española.

Hablamos de Villanueva de la Cañada, un municipio rodeado de naturaleza que Roberto Brasero ha mencionado en distintas ocasiones como uno de los lugares más especiales en su vida. Un destino al que suele escaparse para descansar y desconectar del ritmo diario siempre que tiene ocasión.

Situado al oeste de la Comunidad de Madrid, Villanueva de la Cañada combina la tranquilidad de un entorno residencial con una amplia oferta de espacios naturales. Su proximidad a la capital lo convierte en un destino ideal para una escapada de un día o de fin de semana, ofreciendo un ambiente mucho más relajado sin renunciar a servicios de primer nivel y a un entorno que sorprende por su riqueza paisajística e histórica.

Buena parte de su término municipal se extiende entre los ríos Aulencia y Guadarrama, un entorno que conserva amplias zonas verdes, caminos rurales y senderos ideales para recorrer a pie o en bicicleta.

De hecho, cuenta con una Senda Ciclable que recorre cerca de 17 kilómetros entre parques y zonas ajardinadas, mientras que el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama ofrece un amplio espacio natural donde practicar senderismo y observar la fauna y flora de la zona.

A ello se suman propuestas como Aquópolis o el Club de Golf La Dehesa, que completan la oferta de ocio de este municipio madrileño.

Un viaje a la Edad Media

Para los amantes de la historia, destaca uno de los rincones con mayor valor histórico de la zona: el Castillo de Aulencia. Esta fortaleza de origen medieval, construida entre los siglos XI y XV, se alza sobre un promontorio desde el que domina el paisaje que la rodea.

Aunque hoy solo permanecen parte de sus estructuras, continúa siendo uno de los grandes símbolos patrimoniales del municipio y un lugar muy frecuentado por quienes buscan combinar historia y naturaleza.

Su historia se remonta a la Edad Media. Los primeros documentos sitúan este territorio como uno de los cazaderos preferidos de la Corona, un lugar frecuentado por reyes y nobles que acudían atraídos por la abundancia de caza y los extensos bosques que cubrían la zona. Todavía hoy, algunas leyendas locales recuerdan el conocido como "El Castillejo", un enclave ligado a aquellos encuentros de la realeza.

Capital de la Gastronomía Saludable

La gastronomía también ocupa un lugar destacado en la identidad del municipio. Villanueva de la Cañada presume de haber sido reconocida por la Real Academia de Gastronomía como Capital de la Gastronomía Saludable, un distintivo que pone en valor una oferta culinaria amplia y variada.

Sus más de ochenta restaurantes permiten recorrer sabores de medio mundo, desde la cocina tradicional española hasta propuestas italianas, francesas, japonesas, argentinas, marroquíes o libanesas.