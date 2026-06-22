La imagen de pequeñas casas blancas asomadas al mar, barcas descansando junto a la orilla y aguas de un azul intenso suele asociarse a algunas islas griegas. Sin embargo, no hace falta salir de España para encontrar un paisaje que recuerda a esos rincones del Mediterráneo más fotografiados.

Entre acantilados volcánicos, calas escondidas y un ambiente tranquilo que parece ajeno al paso del tiempo, este enclave conserva la esencia de los antiguos pueblos marineros. Hablamos de La Isleta del Moro, una pequeña localidad de apenas 170 habitantes situada en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en la provincia de Almería.

Rodeada por algunos de los paisajes más espectaculares del litoral mediterráneo, esta aldea pesquera se ha convertido en uno de los rincones más especiales para quienes buscan naturaleza, playas vírgenes y tranquilidad.

La Isleta del Moro mantiene intacto gran parte de su carácter tradicional. Sus calles estrechas, las fachadas encaladas y las pequeñas embarcaciones de pesca repartidas junto a la costa crean una estampa que recuerda a los pueblos marineros del Mediterráneo oriental.

El mar está presente prácticamente desde cualquier rincón del pueblo. Basta caminar unos metros para encontrarse con panorámicas abiertas al agua, los acantilados y las montañas volcánicas que caracterizan este tramo del litoral almeriense.

Su nombre está relacionado con los antiguos ataques de piratas berberiscos que frecuentaban estas costas. De hecho, se cree que la denominación procede de un jefe bereber conocido como Mohamed Arraez, que utilizó este enclave como refugio natural siglos atrás.

Playas de aguas cristalinas y calas escondidas

Uno de los grandes atractivos de la zona son sus playas. La más conocida es la Playa del Peñón Blanco, situada junto al núcleo urbano. Sus aguas transparentes y su arena fina la convierten en una de las mejores opciones para disfrutar de un baño sin alejarse del pueblo.

Para quienes buscan un entorno más salvaje, una de las mejores alternativas es Cala de Toros, un rincón mucho menos concurrido rodeado de naturaleza. Además, posee una característica singular: es la única cala de todo el parque natural que cuenta con un pequeño pinar muy cerca de la costa.

El contraste entre los tonos turquesa del mar, las formaciones volcánicas y la vegetación convierte esta zona en uno de los paisajes más sorprendentes del sureste español.

Las aguas que rodean La Isleta del Moro forman parte de una extensa área marina protegida de unas 12.000 hectáreas. Bajo la superficie se esconde uno de los ecosistemas más ricos del Mediterráneo español, con fondos que combinan roca volcánica, arena y extensas praderas de posidonia.

Por ello, el snorkel y el submarinismo son dos de las actividades más populares. No es extraño observar meros, pulpos, morenas, estrellas de mar, anémonas o bancos de peces de gran tamaño. En ocasiones incluso pueden verse delfines o ejemplares de tortuga boba.

Muy cerca se encuentra, además, el famoso Arrecife de las Sirenas, uno de los puntos de inmersión más conocidos de toda la costa andaluza.

Senderismo entre volcanes y acantilados

Además de disfrutar del mar, la zona ofrece interesantes rutas a pie. Una de las más populares conecta La Isleta del Moro con Los Escullos siguiendo la línea de costa.

Se trata de un recorrido sencillo que permite contemplar calas escondidas, acantilados esculpidos por el viento y antiguas formaciones volcánicas que recuerdan el origen geológico de este territorio.

Durante el paseo también es posible observar la histórica Batería de San Felipe, una fortificación construida para proteger la costa de los ataques piratas que durante siglos fueron habituales en esta parte del Mediterráneo.

El perfil de los antiguos volcanes

Uno de los elementos más reconocibles del paisaje es el Cerro de los Frailes, considerado el antiguo volcán más alto del parque natural.

Su silueta domina el horizonte y recuerda el intenso pasado geológico de una zona modelada por erupciones volcánicas hace millones de años. Hoy constituye uno de los mejores miradores naturales de todo el entorno.

Entre playas transparentes, senderos costeros, volcanes extinguidos y una gastronomía basada en pescado y marisco fresco. Un lugar perfecto para desconectar y descubrir una de las joyas más tranquilas del litoral andaluz.