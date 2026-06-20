Hoy te invitamos a descubrir una de las estampas más bonitas del norte de España. Una pequeña villa donde el mar sigue marcando el ritmo de la vida cotidiana. Calles estrechas, fachadas tradicionales y embarcaciones que regresan cada día al puerto.

Tampoco faltan los restaurantes donde el pescado y el marisco llegan prácticamente directos del Cantábrico y que convierten estos lugares en auténticos tesoros para quienes buscan una escapada con encanto. Uno de los mejores ejemplos es Tazones.

Esta pequeña villa marinera situada en la costa de Asturias, junto a la desembocadura de la ría de Villaviciosa. Con poco más de 200 habitantes, ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico y forma parte de los pueblos con más encanto del norte de España gracias a su puerto pesquero, sus casas tradicionales y su excelente gastronomía basada en los productos del mar.

Tazones.

Gran parte del encanto de Tazones reside en sus dos barrios históricos, San Miguel y San Roque. Pasear por ellos es descubrir un entramado de calles empedradas flanqueadas por viviendas de pescadores con fachadas blancas, balcones de madera y puertas pintadas de colores vivos.

Cada esquina parece diseñada para una fotografía. Macetas repletas de flores, pequeñas plazas y antiguas construcciones tradicionales recuerdan el fuerte vínculo de esta localidad con el mar y la pesca.

Entre los rincones más fotografiados destaca la conocida Casa de las Conchas, cuya fachada está completamente revestida con conchas marinas de diferentes tamaños y colores.

Uno de los símbolos más reconocibles de la localidad y una parada obligatoria para los visitantes.

Un puerto lleno de historia

Además de su belleza, esta pequeña villa guarda un episodio histórico de gran relevancia. Su puerto fue el lugar donde desembarcó por primera vez en la Península Carlos de Gante, nieto de los Reyes Católicos, antes de convertirse en Carlos I de España y posteriormente en Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico.

Hoy el puerto mantiene buena parte de su esencia pesquera. Las embarcaciones continúan saliendo a faenar y regresar con las capturas del día, creando una imagen que conecta directamente con la tradición marinera de Asturias.

Una playa con huellas de dinosaurio

Pocos pueblos pueden presumir de combinar patrimonio histórico y restos prehistóricos en un mismo paseo. Cuando baja la marea, la playa situada junto al barrio de San Miguel permite descubrir algunas de las huellas de dinosaurio mejor conservadas de Asturias.

Estas icnitas, impresas hace millones de años sobre las rocas del litoral, convierten la visita en una experiencia todavía más singular y atraen cada año a numerosos aficionados a la paleontología.

El paraíso de los amantes del marisco y pescado fresco

Uno de los grandes atractivos de la villa es su gastronomía. Los restaurantes situados junto al puerto ofrecen algunos de los mejores productos del Cantábrico, con protagonismo absoluto para los mariscos, pescados frescos y arroces marineros.

Centollos, nécoras, percebes, bogavantes o merluzas forman parte habitual de las cartas, siempre acompañados por el ambiente tranquilo de un puerto que conserva intacta su autenticidad.

Un faro con vistas privilegiadas a la costa asturiana

Para completar la visita merece la pena acercarse al faro que domina la localidad desde un promontorio situado sobre el mar. Inaugurado en el siglo XIX, ofrece unas magníficas panorámicas de la costa cantábrica, los acantilados y la ría de Villaviciosa.

Desde este punto también parte la conocida Ruta del Azabache, un recorrido senderista que atraviesa algunos de los paisajes más representativos de esta zona del litoral asturiano.

Pequeño en tamaño pero enorme en encanto, Tazones demuestra que algunas de las mejores escapadas se encuentran lejos de las grandes ciudades.

Su mezcla de historia, tradición marinera, gastronomía y paisajes costeros lo convierten en uno de los destinos más especiales de Asturias para disfrutar del mar con calma.