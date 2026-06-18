Pocos paseos junto al mar reúnen en tan pocos kilómetros un conjunto tan espectacular de paisajes, patrimonio histórico y ambiente marinero. En este, no faltan playas urbanas, pequeños puertos pesqueros y monumentos medievales que crean un recorrido que invita a caminar sin prisa mientras el sonido de las olas acompaña cada paso.

Hablamos del paseo marítimo de Castro Urdiales, un recorrido ubicado en una de las localidades más atractivas de Cantabria.

Su paseo marítimo se ha convertido en uno de los grandes reclamos de esta villa costera gracias a las vistas privilegiadas que ofrece sobre el mar, el puerto y el impresionante conjunto monumental formado por la iglesia de Santa María de la Asunción, el Castillo de Santa Ana y el histórico puente medieval.

Castro Urdiales.

Desde diferentes puntos del paseo aparecen panorámicas del casco histórico, levantado sobre un promotorio rocoso que domina la bahía, mientras la silueta de la iglesia gótica de Santa María de la Asunción y del castillo-faro de Santa Ana se convierten en claros protagonistas del paisaje.

A sus pies, el puerto mantiene su esencia marinera con pequeñas embarcaciones que continúan formando parte del día a día de la localidad. Una combinación de patrimonio, mar y arquitectura que convierten cada tramo del paseo en un magnífico mirador natural.

Del puerto a las playas urbanas y acantilados

Además de recorrer el centro histórico, el paseo conecta alguna de las zonas más populares de Castro Urdiales. Y es que, a medida que avanza junto al litoral aparecen espacios ajardinados, esculturas, terrazas y pequeños muelles.

Esta ruta enlaza también con playas tan conocidas como Brazomar y Ostende, dos de los arenales más frecuentados. Durante los meses de verano, ambos se convierten en los lugares perfectos para combinar baño, paseo y gastronomía frente al mar.

Puerto de Castro Urdiales.

Un recorrido que puede superar los tres o cuatro kilómetros dependiendo del punto de inicio, ya que puede prolongarse siguiendo los senderos costeros que continúan hacia los acantilados y miradores del entorno.

Más allá del casco urbano, el litoral ofrece algunos de los paisajes más sorprendentes de la costa oriental cántabra. Los caminos que bordean los acantilados permiten descubrir formaciones rocosas espectaculares y panorámicas abiertas sobre el Cantábrico.

De hecho, los amantes del senderismo también encuentran aquí numerosas alternativas, desde sencillos paseos junto al mar hasta rutas más exigentes que atraviesan zonas de montaña, bosques y miradores naturales.

Además, por este territorio discurre el Camino del Norte, una de las rutas jacobeas más espectaculares de España, que combina continuamente paisajes costeros e interiores.

El pescado fresco, un gran protagonista

Después de recorrer el paseo marítimo, pocas experiencias resultan tan recomendables como sentarse en alguno de los restaurantes del puerto para disfrutar de la gastronomía local.

Los pescados frescos del Cantábrico son los grandes protagonistas de las cartas, acompañados por mariscos, conservas y recetas tradicionales que mezclan influencias cántabras y vascas.

Esa combinación de mar, historia, naturaleza y buena mesa explica por qué Castro Urdiales se ha consolidado como una de las escapadas más completas y atractivas de toda la costa norte española.