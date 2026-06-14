Pocos lugares consiguen sorprender al visitante de una forma tan original y única como este. Entre calles empedradas, casas de piedra y balcones repletos de flores, cientos de miradas observan desde las fachadas a quienes recorren sus rincones.

No son esculturas ni fotografías modernas, sino los rostros de quienes vivieron allí hace décadas y que hoy siguen formando parte de la vida cotidiana de esta singular localidad española con aire medieval. Se trata de Mogarraz, uno de los pueblos con más encanto de la provincia de Salamanca y uno de los más sorprendentes de España.

Este se encuentra situado en plena Sierra de Francia. Este pequeño municipio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y forma parte de la asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Su entramado de calles estrechas, sus viviendas de arquitectura tradicional serrana y la tranquilidad que se respira en cada rincón lo convierten en una escapada perfecta para descubrir una de las zonas más bellas de Castilla y León.

Un pueblo repleto de retratos

Lo que más le ha dado fama internacional a Mogarraz son los más de 800 retratos que decoran las fachadas de sus viviendas. La historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando un fotógrafo local retrató a todos los vecinos para la elaboración de los documentos de identidad de la época. Aquellas imágenes permanecieron guardadas durante años hasta que el artista Florencio Maillo decidió recuperarlas y convertirlas en una exposición al aire libre.

El resultado fue tan importante que acabó transformando el pueblo en una auténtica galería de arte. Cada retrato ocupa el lugar donde vivió la persona fotografiada, creando una curiosa conexión entre pasado y presente que acompaña al visitante durante todo el recorrido.

Fachadas con retratos en Mogarraz.

Más allá de sus famosos retratos, Mogarraz destaca por conservar de forma excepcional la arquitectura típica de la Sierra de Francia. Sus casas combinan piedra, madera y entramados tradicionales que han sobrevivido al paso del tiempo.

Recorrer sus calles sin rumbo fijo es una de las mejores formas de descubrir el pueblo. En apenas un par de horas pueden visitarse sus rincones más destacados mientras se disfruta del ambiente tranquilo que caracteriza a esta localidad serrana.

Calles de Mogarraz.

Uno de los primeros monumentos que aparecen al llegar es la Ermita del Humilladero, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII.

Muy cerca se encuentra también el antiguo crucero conocido como la Cruz de los Judíos, uno de los elementos históricos más llamativos del municipio.

La Plaza Mayor y el corazón de la villa

El centro neurálgico de Mogarraz es su Plaza Mayor, un espacio de forma ovalada rodeado de edificios tradicionales y agradables terrazas donde detenerse a contemplar la vida cotidiana del pueblo.

En esta misma plaza se encuentra la Casa de las Artesanías, mientras que muy cerca puede visitarse el Museo Etnográfico, donde se conservan piezas relacionadas con los antiguos oficios de la zona, bordados, trabajos en cuero y otros ejemplos de la artesanía tradicional serrana.

Otro de los edificios más destacados es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, construida durante el siglo XVII. En su interior se conserva la imagen de la patrona de la localidad y forma parte del conjunto monumental que caracteriza el casco histórico.

Qué ver cerca de Mogarraz

Una de las grandes ventajas de visitar Mogarraz es su ubicación en plena Sierra de Francia. A pocos kilómetros se encuentra La Alberca, considerada una de las villas más bonitas de España y otro de los grandes atractivos turísticos de la comarca.

También merece la pena acercarse hasta Salamanca, situada aproximadamente a una hora de distancia, para descubrir su impresionante patrimonio monumental, o visitar localidades como Hervás, ya en Extremadura, famosa por su histórico barrio judío.

Gastronomía de la Sierra de Francia

La visita no estaría completa sin probar algunos de los productos más representativos de la zona. Los embutidos ibéricos, las carnes de la sierra, los quesos artesanos y los platos tradicionales castellanos forman parte de una gastronomía muy ligada al entorno rural.

Sentarse en alguno de sus restaurantes y disfrutar de la cocina local es la mejor forma de completar una escapada a uno de los pueblos más únicos de España.