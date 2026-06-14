Hay rincones que parecen pertenecer a otro mundo. Lugares que permanecen ocultos durante décadas y que solo vuelven a dejarse ver cuando la naturaleza cambia por completo el paisaje.

Eso es exactamente lo que sucede con uno de los monumentos más sorprendentes de nuestro país. Durante buena parte del año permanece bajo el agua, pero cuando el embalse pierde capacidad emerge poco a poco hasta ofrecer una imagen tan impactante como difícil de olvidar.

Miles de personas se acercan cada vez que ocurre este fenómeno para contemplar una construcción con casi mil años de historia que, pese a haber permanecido sumergida durante más de seis décadas, continúa desafiando el paso del tiempo.

Se trata de la iglesia de Sant Romà de Sau, un templo románico consagrado en el año 1061 que quedó sumergido tras la construcción del embalse de Sau, en la provincia de Barcelona. Aunque el campanario suele sobresalir sobre la superficie, el resto de la iglesia permanece cubierto por el agua y solo vuelve a dejarse ver cuando el nivel del pantano desciende de forma significativa.

Un pueblo que desapareció bajo el agua

La iglesia no era un edificio aislado. Formaba parte del antiguo pueblo de Sant Romà de Sau, una pequeña localidad cuyos habitantes vivían principalmente de la agricultura, la ganadería y la explotación forestal.

A mediados del siglo XX residían allí unas 300 personas. Sin embargo, la construcción del embalse para garantizar el abastecimiento de agua provocó que todo el núcleo quedara inundado en 1962.

Vista de Sant Romà de Sau en la década de 1930, antes de quedar sumergido por el embalse. E.E.

Los vecinos tuvieron que abandonar sus casas y la iglesia quedó sumergida bajo las aguas. Desde entonces, el campanario solo reaparece cuando el nivel del pantano desciende de forma excepcional.

Durante la gran sequía de 2023, el agua retrocedió tanto que prácticamente toda la estructura volvió a quedar visible, ofreciendo una de las imágenes más llamativas que se recuerdan en Cataluña.

Cómo visitar este sorprendente rincón

La iglesia se encuentra junto al embalse de Sau, en el término municipal de Vilanova de Sau, a poco más de una hora en coche de Barcelona.

Su visita depende por completo del nivel del agua. En los periodos de lluvias abundantes apenas sobresale parte del campanario, mientras que en épocas de sequía es posible acercarse caminando hasta sus inmediaciones y contemplar mucho mejor la construcción.

El entorno cuenta además con diferentes miradores y rutas que permiten disfrutar del paisaje natural del pantano y de las montañas que lo rodean, convirtiendo la excursión en un plan perfecto para una escapada de fin de semana.

La imagen de esta iglesia emergiendo lentamente del agua se ha convertido en todo un símbolo y en el recuerdo permanente de un pueblo que desapareció para siempre bajo las aguas hace más de 60 años.