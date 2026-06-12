El castillo medieval construido sobre una roca: es del siglo XI, Bien de Interés Cultural y perfecto para una escapada

En España se estima que existen más de 10.000 castillos y fortalezas repartidas por todo el territorio nacional, estando estos catalogados en distintas condiciones de conservación, aunque hay algunas estimaciones que elevan esta cifra hasta superar los 20.000.

Sin embargo, la Asociación Española de Amigos de los Castillos tiene inventariados más de 10.300 ejemplares, entre los que se encuentra un castillo medieval catalán construido sobre una roca.

Se trata de una fortaleza que data del siglo XI que destaca a simple vista por parecer que está suspendida sobre una roca estrecha y alargada, desde la que además se puede disfrutar de una panorámica de 360 grados del entorno que lo rodea.

Hablamos del Castell de la Popa, situado en Castellcir, siendo uno de los cerca de 600 castillos que podemos encontrar en Cataluña y muy llamativo a nivel visual, por lo que se trata de una de las siluetas más reconocibles del patrimonio medieval catalán.

Una fortaleza espectacular sobre un peñón

El castillo de Castellcir es un enclave muy especial, tanto por su antigüedad como por la forma en la que se consigue integrar en el paisaje, siendo una fortaleza impresionante que se levanta sobre un peñón rocoso en lo alto de una colina que preside el valle de la Riera de Tenes.

Más allá de ser una fortaleza ubicada en lo más alto de una montaña, como podemos encontrar en otros casos, en este castillo nos encontramos con una edificación que parece una extensión natural de la propia roca.

Su integración con el relieve que lo rodea es lo que precisamente lo ha convertido en uno de los rincones más llamativos e interesantes de la comarca del Moianès. De hecho, es una escapada muy buscada por senderistas y amantes de la fotografía e historia.

Los orígenes del castillo datan del año 1014, cuando fue erigido con el objetivo de hacer las funciones de vigilancia y defensa del valle de la Riera de Castellcir-Tenes, al encontrarse en una posición estratégica. De ahí que fuese ubicado en este lugar tan especial.

Durante siglos estuvo en poder de la familia Castellcir, pero a medida que fue pasando el tiempo, el castillo dejó de ser solo usado como estructura defensiva. Se trata de un gran ejemplo de castillo roquero, en el que se aprovecha al máximo la defensa natural del terreno.

En el conjunto llegó a estar presente la iglesia de Sant Martí de la Roca, de la que aún se conserva parte del ábside románico. Actualmente, se conserva una espectacular ruina de lo que en un día fue una construcción de gran importancia.

Mucho más que una ruina medieval

El Castell de la Popa es mucho más que una ruina medieval, pues es una construcción que nos muestra cómo fue la arquitectura histórica del lugar y cómo fue encajada en la naturaleza de la manera más radical.

El abandono posterior y la falta de mantenimiento durante mucho tiempo aceleraron su deterioro hasta la situación actual, de ruina consolidada. Actualmente, dado el riesgo de desprendimientos, el acceso al interior está restringido, pero no impide disfrutar del lugar.

A pesar de ello, su silueta exterior continúa siendo un gran reclamo, siendo perfecto para rodear la roca y poder entender de alguna manera los motivos que llevaron a construir esta singular fortaleza catalana.

Otros lugares de interés en Castellcir

Castellcir no es solo su impresionante castillo, sino que este pequeño pueblo del Moianès posee una gran riqueza natural y patrimonial que permite disfrutar al máximo de una escapada, pudiendo así sentir que se retrocede al pasado.

La iglesia de Santa Coloma Sasserra de Castellcir está situada junto a la urbanización de la Penyona. Originalmente era una iglesia románica del año 939, un edificio del que se conserva el campanario. Sin embargo, el templo fue reformado en varias ocasiones, siendo el edificio actual del siglo XVII.

En el entorno de la iglesia se respira una gran tranquilidad, y además de una gran explanada, hay una cruz de término situada frente a ella. Es uno de los lugares más interesantes para visitar por todo aquel que decida visitar este bonito municipio catalán.

También hay que hacer mención al Torreón de los Moros, una antigua torre medieval situada en la unión de la Riera de Castellcir y el Torrent de Centelles. Para llegar a él será necesario acudir andando, pero es una buena oportunidad para hacer una ruta por su hermoso paraje natural.

Se trata de una antigua torre circular del siglo XI que formaba parte de las defensas del antiguo Castillo de la Popa, siendo usada como torre de vigía del castillo. La torre estaba construida con sillares atados con mortero de cal, y aunque actualmente está en ruinas, se puede imaginar cómo era en sus orígenes.

En este listado tampoco puede faltar la iglesia de Sant Andreu, situada junto a la Bassa Petita. Este templo data de 1032, si bien fue ampliamente reformado durante el siglo XVII. En la antigüedad fue la iglesia parroquial de este municipio.

Finalmente, hay que hablar de la Sauva Negra, un hayedo impresionante situado entre los términos municipales de Balenyà, Centelles, Sant Martí de Centelles y Castellcir. Se puede visitar en cualquier momento del año, pero se recomienda especialmente en otoño, cuando se puede disfrutar de las tonalidades naranjas de las hojas.