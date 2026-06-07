El lugar que hoy te invitamos a descubrir es uno de esos destinos capaces de transportarte varios siglos atrás nada más cruzar una puerta de piedra. Esta vez se trata de una pequeña villa donde la tranquilidad y el sonido de la naturaleza sustituyen al bullicio de las grandes ciudades, en el que las calles conservan su trazado medieval y el paisaje parece haberse detenido en el tiempo.

Se trata de Maderuelo, una pequeña localidad de la provincia de Segovia que apenas supera el centenar de habitantes y que está considerada uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Castilla y León.

Situada sobre un promontorio junto al embalse de Linares del Arroyo y rodeada por las hoces del río Rianza, esta villa forma parte de la asociación de los pueblos más bonitos de España y conserva un encanto difícil de encontrar.

Embalse de Maderuelo.

Los orígenes de este enclave se remontan a tiempos muy antiguos. Por aquí pasaron pueblos celtíberos, romanos y musulmanes antes de convertirse en una importante plaza defensiva durante la Edad Media.

Su posición estratégica permitió controlar durante siglos importantes rutas de comunicación y favoreció la construcción de la poderosa muralla cuyos restos todavía pueden contemplarse hoy. Gran parte de ese legado histórico ha llegado hasta nuestros días prácticamente intacto, convirtiendo la visita en un auténtico viaje al pasado.

El histórico Arco de la Villa

La mejor forma de descubrir la localidad es hacerlo atravesando el histórico Arco de la Villa, una de las antiguas entradas al recinto amurallado.

Al cruzarlo aparecen calles empedradas, fachadas de piedra y pequeñas plazas que conservan la atmósfera de otro tiempo. El ritmo pausado y la ausencia de grandes aglomeraciones permiten recorrer cada rincón con tranquilidad.

Calles de Maderuelo.

Uno de los espacios más representativos es la Plaza de San Miguel, un pequeño escenario medieval rodeado de edificios tradicionales que resume perfectamente la esencia de la villa.

Entre los monumentos más destacados sobresalen la Iglesia de San Miguel Arcángel, de origen románico, y la Iglesia de Santa María, que domina buena parte del casco histórico con su imponente presencia.

Iglesia del Palacio de San Miguel en Maderuelo.

Junto a ella se encuentra el antiguo rollo de justicia, uno de los elementos históricos más llamativos del pueblo y testimonio de la importancia que tuvo esta villa durante siglos.

Paseando por sus calles también aparecen restos de las antiguas murallas, torreones integrados en viviendas y accesos históricos como la Puerta del Barrio, uno de los rincones más fotografiados de Maderuelo.

El embalse como protagonista

Antes de llegar al casco histórico, el visitante se encuentra con otro de los grandes atractivos de la zona: el embalse de Linares del Arroyo. Sus aguas rodean parcialmente la villa y crean una imagen muy singular, especialmente desde la distancia, donde las murallas parecen elevarse sobre el paisaje.

Muy cerca se encuentra también la ermita de la Vera Cruz, un pequeño templo románico que conserva una larga historia ligada al municipio.

Una escapada entre naturaleza y patrimonio

Además de su patrimonio histórico, Maderuelo forma parte del entorno natural de las Hoces del Río Riaza, uno de los espacios protegidos más interesantes de la provincia.

La combinación de naturaleza, historia y tranquilidad convierte a este pueblo en un destino perfecto para quienes buscan desconectar durante un fin de semana y descubrir una de las villas medievales más auténticas de Castilla y León.

Una feria que devuelve la villa al siglo XII

Cada verano, normalmente durante el último fin de semana de agosto, las calles de Maderuelo regresan simbólicamente a la Edad Media gracias a la celebración de su conocida feria medieval.

Durante esos días, vecinos y visitantes llenan la villa de trajes de época, mercados artesanos, representaciones históricas y actividades que recrean cómo era la vida varios siglos atrás, convirtiendo el pueblo en un escenario único donde el pasado vuelve a cobrar vida.