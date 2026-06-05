Hay pocas instituciones que hayan generado tantas leyendas y mitos como la orden del Temple. Los caballeros templarios existieron durante casi 200 años, pero a pesar de disolverse en 1312, su legado aún permanece en murallas y castillos.

Uno de los sucesos más trágicos que se recuerdan de la época tuvo lugar en Jerez de los Caballeros, municipio situado en la provincia de Badajoz (Extremadura), en donde encontramos un castillo templario perfecto para visitar.

Los orígenes del Castillo templario de Jerez de los Caballeros se remontan al siglo XIII, con su "torre sangrienta" y pasadizos secretos que hacen que aún hoy en día se pueda echar la vista atrás para empaparse de los mitos y leyendas que recuerdan a esta localidad.

El legado medieval

El recinto amurallado de Jerez de los Caballeros es uno de los mejor conservados de todo el país. De origen musulmán, fue reconstruido y reforzado por los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, como se hacían llamar los templarios, hasta crear una gran fortaleza defensiva de 1.700 metros de la que aún se conservan 18 de sus 26 torres originales.

Entre ellas se encuentra su torre del Homenaje, que en el pueblo es conocida como la Torre Sangrienta, la más importante de la fortaleza, y que adoptó este nombre por el trágico desenlace de la resistencia templaria frente a las tropas de Fernando IV de Castilla.

Tras acorralar a los templarios en la alcazaba, los pocos que aún seguían vivos se encerraron en dicha torre. Tras bajar las lanzas, las milicias reales no tuvieron compasión de ellos y decapitaron a 60 guerreros, cuyos cuerpos fueron arrojados desde las almenas. De ahí que la construcción reciba el nombre de Torre Sangrienta.

Más allá del castillo, conviene destacar la muralla, levantada en mampostería y con sillares de granito, y de la cual aún se conservan algunas partes. En cuanto a las puertas de la muralla, originalmente tenía seis (Alconchel, Sevilla, Nueva, Santiago, la de Burgos y la de Villa), pero actualmente solo se conservan las dos últimas.

Un viaje al pasado medieval

Un buen momento para visitar Jerez de los Caballeros y viajar al pasado medieval es el mes de julio, cuando la localidad se transforma en un escenario medieval único con la celebración del Festival Templario, declarado "Fiesta de Interés Turístico Regional", un evento que revive la época de los caballeros templarios.

Durante los cuatro días que dura este festival, la ciudad se convierte en la villa medieval que llegó a alcanzar un gran esplendor bajo el dominio de la Orden del Temple, lo que hace que el visitante se transporte automáticamente a la época habitada por clérigos, soldados, trovadores y músicos, que vuelven a las calles y los mercados.

Se trata de una fiesta repleta de historias y leyendas, y en la que tiene lugar la obra de teatro "En el nombre de Jerez", una de las principales atracciones del evento al recrear el final de los caballeros del Templo.

La fiesta se celebra tanto en el propio castillo templario como en las iglesias, palacios, ermitas, conventos y otros rincones de Jerez de los Caballeros, que se complementa con un entorno natural espectacular y una gastronomía sobresaliente.

Otros lugares de interés

Además de la muralla y el Castillo templario de Jerez de los Caballeros, podemos destacar otros lugares que bien merecen una visita, como la Iglesia de Santa María de la Encarnación, el templo más antiguo de la localidad y en cuyo interior hay una columna con una inscripción de la época visigoda que indica que fue fundada en el año 556.

Fue la iglesia principal cuando la población se encontraba bajo el mando de la Orden Templaria, si bien la forma actual data del siglo XVI. En 1965, la iglesia sufrió un incendio que hizo que perdiese gran parte de su conjunto artístico.

Otro templo religioso a destacar es la Iglesia de San Miguel, cuya construcción se inició en el siglo XIV, cuando Enrique II estableció la Orden de los caballeros santiaguistas en la misma. Todo ello llevó a que se uniesen varios estilos, como el gótico y el barroco.

Destaca especialmente su torre barroca realizada en 1749 por Juan Alfonso de Ladera, la cual tiene una altura de 64 metros y es una de las torres más bonitas de Jerez de los Caballeros. En su interior destacan las bóvedas góticas de las dos capillas, sus frescos, la colección de tallas y el retablo tabernáculo de San Miguel Arcángel.

Entre los lugares de interés destaca el antiguo Convento de San Agustín, donde los agustinos impartían de forma gratuita clases en latín, gramática, arte y teología a los vecinos de la ciudad. Desde la exclaustración, ha desempeñado distintas funciones, siendo actualmente el Centro Cultural "San Agustín" y contando en su interior con la Oficina de Turismo.

Por su parte, la Iglesia de San Bartolomé, situada en la parte más alta de la localidad, posee una imponente torre a la que se puede subir para disfrutar de las vistas. Dedicada al patrón de Jerez de los Caballeros, destaca por su fachada principal y torre de estilo barroco, además de por detalles de su interior como el retablo principal o la Capilla de los Comendadores.

Por último, y aunque hay otros rincones destacados, hay que hacer mención a la Casa Museo Vasco Núñez de Balboa, que es una adaptación de la casa natal del descubridor del océano Pacífico y centro de interpretación.

Visitarlo supone conocer de primera mano la historia de este hombre que con 26 años decidió abandonar su localidad natal para realizar sus primeras expediciones con Rodrigo de Bastida.