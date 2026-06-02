Muchos sueñan con unas vacaciones de ensueño en islas griegas como Santorini o Mykonos, pero no hace falta salir de España para disfrutar de entornos que no tienen nada que envidiarles, con casas blancas junto al mar y calles laberínticas por las que es un placer perderse.

Hablamos de Binibeca Vell, considerado uno de los pueblos más bonitos del Mediterráneo. Su cuidada arquitectura y el blanco de sus fachadas recuerdan a las casas de los pueblos pesqueros de antaño, siendo un destino obligado para todo aquel que visite la isla de Menorca.

Nos encontramos ante el que es uno de los lugares más fotografiados de Menorca por sus bonitas casas blancas, calles empedradas y el tranquilo ambiente que se respira junto al mar. Creado en la década de los 60 inspirándose en los antiguos pueblos pesqueros para atraer a intelectuales, bohemios y escritores que buscaban inspiración, es un destino ideal.

Con esta finalidad se levantaron cerca de 165 viviendas de arquitectura homogénea, con fachadas encaladas, balcones de madera y calles laberínticas que se adaptan al terreno. Hoy en día es uno de los grandes iconos turísticos de la isla, pero aún así sigue siendo un lugar muy tranquilo.

De hecho, mientras se camina por el pueblo se ven carteles en los que se pide silencio, respetando así a todas las familias que allí residen y, al mismo tiempo, poder disfrutar uno mismo de su entorno.

Qué ver en Binibeca Vell

Binibeca Vell es un pueblo situado a unos 8 kilómetros de Mahón, en la costa sureste de la isla. Llegar hasta este lugar es muy sencillo, ya que solo hay que tomar la carretera que va en dirección a Sant Lluís, para luego coger el desvío hasta este bonito pueblo.

Quienes lo visitan coinciden a la hora de recalcar el encanto de este pueblo, en el que se podrá disfrutar de calles que parecen un laberinto y que están repletas de cuestas, además de contemplar sus pequeñas casas de color blanco con balcones de madera

En cuanto a los rincones que no pueden faltar en una visita a este rincón de Menorca, hay varios de ellos que hay que destacar, comenzando por la Plaza Mayor, el principal punto de encuentro de la localidad, y que recuerda a muchos pueblos marineros del Mediterráneo.

Se trata de un espacio principalmente peatonal en el que podemos encontrar tiendas, terrazas y restaurantes, de manera que es un lugar perfecto para tomar algo o disfrutar de la gastronomía local.

Desde este lugar se puede acceder al antiguo poblado de pescadores, así como a las principales vías de comunicación del pueblo, incluyendo tanto el embarcadero como el paseo marítimo.

Junto a la Plaza Mayor se encuentra la iglesia de Binibeca, una construcción sencilla tanto a nivel estético como por los materiales utilizados. De estilo atemporal y de estilo muy mediterráneo, destaca por su torre del campanario, coronada por una cruz que se ve desde muchos puntos del pueblo.

Tampoco se puede perder la oportunidad de visitar su embarcadero, un pequeño puerto con sus barcas de pesca y pequeñas naves de recreo que sigue preservando el encanto de antaño. Todo ello bañado con un mar de azul intenso que hace contraste con el blanco de las fachadas de las casas al fondo.

A todo ello hay que sumar los diferentes miradores hacia el Mediterráneo de los que podemos disfrutar. Desde casi cualquier punto del pueblo se puede contemplar el mar, con una excelente panorámica con la que empaparse de la belleza del lugar.

Entre los más populares se encuentra Caló d’en Fust, la terraza del bar Bambú y el paseo marítimo. No obstante, aprovechándose de las aberturas entre las viviendas de la urbanización, se puede contemplar toda la esencia de esta parte de la isla menorquina.

Playas y calas de Binibeca Vell

Más allá de perderse por sus calles o subir a lo más alto del pueblo y disfrutar de unas impresionantes vistas al mar, existen distintas placas y calas que gozan de una gran popularidad.

Este es el caso de la playa de Binibeca que, aunque forma parte de la urbanización, sigue estando llena de encanto. Rodeada de pinos, tiene agua transparente y una arena dorada que aporta una imagen idílica. Está a 6 kilómetros de Sant Lluís y a 12 kilómetros de Mahón.

Para quienes prefieren otro estilo de playa para tomar el sol o darse un buen chapuzón, la cala Torret, que está rodeada de rocas, es una excelente opción. Es una playa tranquila en la que se pueden practicar diferentes deportes como submarinismo y snorkel, además de contar con chiringuitos y una zona de picos para protegerse del sol.

También hay que mencionar la Cala de Biniancolla, en el sureste de Menorca. Es una pequeña cala en la que también hay un hotel y varios alojamientos turísticos, además de barcos anclados en el puerto con los que se podrá visitar la isla.

Una vez conocidos sus principales destinos, conviene tener en cuenta algunos consejos para visitar Binibeca Vell, siendo preferible hacerlo, si se puede, fuera de la temporada de verano. La gran popularidad de la localidad en los últimos años ha provocado que haya mucha afluencia, por lo que cuando no es verano se disfruta de un ambiente mucho más tranquilo.

Se trata, en todo caso, de un destino imprescindible en el caso de que se haya decidido hacer una escapada o disfrutar de unas vacaciones por Menorca.