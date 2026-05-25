En España hay una gran cantidad de vestigios romanos que nos transportan a los más de seis siglos en los que Hispania fue parte del Imperio Romano. Destacan diferentes conjuntos monumentales, entre los que se encuentra una ciudad romana perfecta para recorrer a pie.

Hablamos de una ciudad que nació en el siglo III a.C. y de la que actualmente sabremos que, aunque tiene un rico patrimonio a pie de calle, entre ellos un teatro romano junto al puerto, también cuenta con restos de su pasado romano bajo la tierra y sumergido.

Se trata de Cartagena (Murcia), situada en una bahía a orillas del Mediterráneo, y por ella han pasado diferentes civilizaciones, desde púnicos y romanos hasta andalusíes. Según cuentan diferentes testimonios, existen numerosos pasadizos que conectan la ciudad por debajo del nivel del suelo.

Fundada por los cartagineses en el año 220 a.C., llegó a alcanzar su máximo esplendor durante el imperio romano. Actualmente, aún se conservan muchas de las ruinas y construcciones de la época, siendo el Teatro Romano de Cartagena el hallazgo de mayor relevancia y uno de los más sorprendentes, confirmando la importancia de Cartagena por aquel entonces.

Uno de los puntos más sorprendentes no es el elevado grado de monumentalidad de las construcciones, sino el hecho de que haya logrado llegar a nuestros días en el estado de conservación actual.

El motivo es que ha permanecido durante siglos bajo tierra. El Teatro Romano se encuentra en el centro histórico de la ciudad, y sobre el teatro se levantó la Catedral Vieja de Cartagena, superpuesta parcialmente sobre la construcción romana.

Más allá del Teatro Romano de Cartagena, que desde principios de siglo se puede disfrutar en todo su esplendor, la ciudad presume de tener un museo único en el continente, con unas ruinas romanas que bien merecen una visita.

Entre ellas se encuentran la Casa de la Fortuna, una villa con distintos mosaicos y murallas que recuerdan a los que fueron encontrados en Pompeya, o los restos de la muralla púnica del siglo III a.C., que también son una visita obligada.

Qué ver en Cartagena

Cartagena es una ciudad portuaria y una base naval en la región de Murcia. E.E.

Visitar Cartagena permite disfrutar de lugares de lo más interesantes por su alto valor histórico y cultural, siendo suficiente con medio día para poder ver sus principales atractivos turísticos. Repasamos algunos de sus lugares de interés.

Casa de la Fortuna

Una ruta por Cartagena puede comenzar en la Plaza de la Merced, donde se pueden contemplar diferentes restos arqueológicos como el Documano Máximo, la antigua calzada romana de entrada a la ciudad.

A pocos metros de esta placa se sitúa la Casa de la Fortuna, una domus romana del siglo I a.C., que se encuentra en los sótanos de un edificio moderno, siendo otro de los lugares más bonitos para disfrutar en la ciudad.

Durante la visita al interior de la casa, se podrán recorrer diferentes habitaciones que están decoradas con objetos originales, como la vajilla doméstica, además de contemplar sus pinturas murales y mosaicos. El precio de la entrada para adultos parte de los 4 euros.

Teatro Romano

El impresionante Teatro Romano, construido entre los años 5 y 1 a. C. Aunque el teatro se puede ver desde el Parque de la Cornisa, es aconsejable acceder por el Palacio de Riquelme, que se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento, que está junto a la antigua iglesia de San María la Vieja.

Tras recorrer un pasillo por el subsuelo de la ciudad con restos arqueológicos, se entrará en el imponente Teatro Romano, que en su momento contaba con una capacidad para 7.000 espectadores. Fue descubierto en 1988 por el arqueólogo Sebastián Ramallo Asensio.

Castilla de la Concepción

Por la parte posterior de la iglesia de Santa María la Vieja se sube hasta el Parque de la Cornisa, donde se podrán tener unas increíbles vistas al Teatro Romano, con la ciudad de fondo. Sin embargo, para unas vistas aún más impresionantes, se recomienda acudir al Castillo de la Concepción.

Situado en una de las cinco colinas que protegen la ciudad, es un castillo medieval del siglo XIII-XIV, un lugar desde el que se podrá tener una bonita perspectiva del puerto y la ciudad, además de unas vistas únicas al anfiteatro romano.

Una vez en la fortaleza, se puede visitar el Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena, donde hay diferentes exposiciones que ayudan a conocer la historia de la ciudad y la huella que dejaron las diferentes civilizaciones.

El Puerto

Una de las mejores cosas para hacer en Cartagena es pasear por la zona del puerto, donde se pueden visitar algunos de sus museos, como el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), un gran espacio donde se estudia, investiga y conserva el extenso Patrimonio Cultural Subacuático español.

Entre sus grandes joyas se encuentra "Tesoro del Odyssey", una colección de más de 570.000 monedas de oro y plata pertenecientes a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804.

Barrio del Foro Romano

El Barrio del Foro Romano es considerado uno de los yacimientos arqueológicos urbanos más importantes de España. En su interior se puede recorrer una de las antiguas calzadas de Carthago Nova y observar los vestigios de unas antiguas termas romanas, el edificio del atrio y el santuario de la diosa Isis.

Centro histórico

Cualquier persona que visite Cartagena no puede perder la oportunidad de recorrer su centro histórico, donde se pueden encontrar edificios modernistas y también disfrutar de la cultura del tapeo. Más allá de los distintos edificios y calles, su amplia oferta gastronómica permite disfrutar de platos y preparaciones locales.