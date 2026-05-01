El Santuario de la Balma es uno de esos lugares que parecen suspendidos entre la fe, la leyenda y la roca. Enclavado en el término municipal de Zorita del Maestrazgo, en la provincia de Castellón, este templo único en España se encuentra literalmente excavado en la piedra, en la ribera del río Bergantes, desafiando la gravedad, la física y el paso del tiempo desde el siglo XV.

Concretamente, el santuario está a 100 kilómetros de Castellón, en la frontera con Aragón. La primera impresión que se lleva el visitante nada más llegar es de sobrecogimiento ya que este templo no se levanta sobre un terreno normal, sino que se incrusta en un gigantesco abrigo natural de piedra de forma completa.

Es decir, la montaña actúa como techo, pared y refugio y crea un espacio que parece más una prolongación de la naturaleza que algo hecho por el ser humano.

Pasillo de acceso al Santuario de la Balma. Comunitat Valenciana

El origen de este templo se remonta al siglo XV, cuando se documenta la devoción a la Virgen de la Balma después de que, tal y como dice la leyenda, la Virgen María se le apareció a un pastor pidiéndole que construyera un recinto donde venerarla. El edificio que ahora contemplamos es del siglo XVIII.

El santuario fue creciendo con dependencias como la iglesia, la hospedería y viviendas excavadas en la roca y formando un conjunto arquitectónico singular que ha sobrevivido prácticamente intacto hasta nuestros días.

El lugar de las "endemoniadas"

Pero si algo ha marcado la historia de La Balma es su relación con los rituales de curación. Durante siglos, el santuario fue conocido como un destino al que acudían personas, especialmente mujeres, consideradas "endemoniadas" o poseídas.

Estas mujeres, llegadas de diferentes puntos de España, eran sometidas a prácticas religiosas que hoy resultan inquietantes, sobre todo a partir del siglo XVIII. Los llamados "caspolinos" o sanadores realizaban rituales que incluían oraciones, ayunos y, en ocasiones, métodos físicos para expulsar a los supuestos demonios.

Uno de los elementos más simbólicos era la "cama de la Balma", el lugar donde las afectadas pasaban noches enteras en busca de la sanación. Aunque hoy estas prácticas se interpretan desde una perspectiva histórica y cultural, durante siglos formaron parte de la identidad del santuario.

Parte de la torre de la iglesia incrustada en la roca en La Balma. Comunitat Valenciana

Más allá de estos episodios, este templo en la roca sigue siendo un lugar de peregrinación. Cada año se celebran romerías y festividades en honor a la virgen, manteniendo viva una tradición que combina espiritualidad, historia y paisaje.

El entorno natural que lo rodea, con barrancos y montañas abruptas, refuerza su carácter aislado y casi místico muy en sintonía con lo que representa la comarca del Maestrazgo. No es difícil entender por qué este enclave fue visto durante tanto tiempo como un lugar donde lo inexplicable encontraba respuesta.

Hoy, el Santuario de la Balma se ha convertido en un destino turístico singular y eso que el acceso, a través de una carretera sinuosa, ya anticipa que no se trata de una visita cualquiera sino más bien a algo escondido, casi secreto.

El balcón desde el Santuario con vistas al Maestrazgo. Turismo de Castellón

La Balma es perfecta para una escapada de fin de semana o como parada dentro de una ruta por la comarca que combina naturaleza, patrimonio y singularidad arquitectónica. Lejos de los circuitos masivos, esta construcción excavada en la piedra ofrece una experiencia distinta: la de descubrir un lugar donde la historia se siente, literalmente, dentro de la montaña.