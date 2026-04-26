En lo alto de un cañón y rodeado de un paisaje que parece esculpido por el tiempo, Alquézar es uno de esos destinos que sorprenden desde el primer instante. Este pequeño pueblo de Huesca, con poco más de 300 habitantes, se ha convertido en una de las escapadas más recomendadas en España.

Sus calles empedradas, sus casas de piedra y su ubicación privilegiada sobre el Cañón del Río Vero lo convierten en un lugar único, donde historia y naturaleza van de la mano. No es casualidad que esté considerado uno de los pueblos más bonitos de España e incluso del mundo.

En pleno corazón del Somontano, Alquézar es perfecto para una visita y para todos aquellos amantes de los viajes que quieran dar con uno de esos lugares capaces de hacer regresar a la época medieval y rodeados de naturaleza.

Pero si hay que destacar algo de Alquézar, eso es su ubicación. Y es que, el pueblo parece suspendido sobre el Cañón del Río Vero, ofreciendo unas vistas espectaculares desde prácticamente cualquier punto.

Su casco histórico conserva el trazado medieval, con calles estrechas, escaleras y rincones que invitan a perderse. Pasear por este municipio es viajar varios siglos atrás, entre fachadas de piedra y pequeñas plazas con encanto. Además, su origen refleja el paso de distintas culturas, desde musulmanes hasta cristianos, que dejaron su huella en la arquitectura y el urbanismo del pueblo.

La Colegiata de Santa María

Dominando todo el conjunto se alza la Colegiata de Santa María la Mayor, el gran símbolo de Alquézar. Pero lo que muchos no saben es que este impresionante edificio ocupa el lugar de una antigua fortaleza musulmana.

El origen del pueblo se remonta al siglo IX, cuando se construyó aquí un castillo defensivo para controlar el territorio del río Vero. De hecho, el nombre de Alquézar proviene del árabe Al-Qasr, que significa precisamente "fortaleza".

Colegiata de Santa María, Alquézar.

Con el paso del tiempo y tras la conquista cristiana, aquella fortaleza fue transformándose hasta convertirse en la actual colegiata, que aún conserva parte de esa estructura defensiva integrada en el conjunto.

Hoy, este enclave no solo es el corazón histórico del pueblo, sino también uno de sus mejores miradores, con vistas espectaculares del cañón y del entorno natural.





Si hay algo que convierte a Alquézar en un destino especial es su entorno natural. Las famosas pasarelas permiten recorrer parte del cañón a través de un itinerario adaptado que discurre junto a acantilados y paredes rocosas.

El recorrido ofrece vistas espectaculares y permite observar de cerca la geología del lugar, así como la vegetación y fauna que habitan en la zona.

El Cañón del Río Vero es, además, uno de los espacios naturales más importantes de Aragón, con formaciones que se han ido modelando durante millones de años. En sus alrededores también se encuentran cuevas con pinturas rupestres, lo que añade un valor histórico a este paisaje.

Naturaleza y aventura en estado puro

Alquézar es también un punto de referencia para los amantes de la naturaleza y el deporte. Senderismo, barranquismo o escalada son algunas de las actividades que se pueden practicar en la zona.

La Sierra de Guara, muy cercana, es uno de los destinos más conocidos de España para este tipo de actividades, atrayendo cada año a visitantes que buscan algo más que una simple escapada.

Incluso para quienes prefieren planes más tranquilos, caminar por sus senderos o acercarse al río es una forma perfecta de disfrutar del entorno.

Un casco histórico único

Más allá de sus grandes atractivos, Alquézar también invita a descubrir pequeños detalles. Tiendas de productos locales, casas tradicionales y espacios como el Museo Etnológico permiten conocer mejor la vida y las costumbres de la zona.

Cada calle ofrece una perspectiva diferente del pueblo y del paisaje que lo rodea, haciendo que la visita sea siempre cambiante.

Además, su tamaño reducido permite recorrerlo sin prisa, disfrutando de cada rincón.

Gastronomía con identidad

La escapada a Alquézar no estaría completa sin probar su gastronomía. La zona del Somontano es conocida por sus vinos, con una denominación de origen reconocida, y por una cocina tradicional que apuesta por productos locales.

Restaurantes y pequeños bares ofrecen platos que reflejan la identidad de la región, perfectos para completar la experiencia.

Alquézar es uno de esos lugares que combinan historia, naturaleza y autenticidad en un mismo espacio. Un destino ideal para desconectar, descubrir y disfrutar de uno de los rincones más especiales de Aragón.