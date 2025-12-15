La estampa del mercadillo de Navidad con sus bellos puestos de madera, iluminado por pequeñas bombillas de colores y con la nieve a punto de caer parece sacada de un libro de cuentos o de Colmar, el pueblo medieval francés que se ha convertido en el destino más ansiado de quienes buscan este tipo de estampas.

De hecho, esta localidad en la zona de Alsacia, pegada a la frontera con Alemania, es ahora mismo el mercadillo más famoso de toda Europa que incluye hasta seis mercadillos tematizados en los que encontrar de todo para estos días y un ambiente único.

El centro histórico de este hermoso pueblo con casitas de entramado de madera, sus calles empedradas y sus canales iluminados, de hecho se le conoce como la pequeña Venecia alsaciana, ha saltado de lleno a las guías de viajes y a las redes sociales como un lugar único en estas fechas.

Este año, Lonely Planet lo ha elegido mejor mercadillo por encima del de otras ciudades tan conocidas como Salzburgo, Praga o Budapest, lo que ha desatado la locura entre quienes aprovechan estos días tan entrañables para visitar algunas ciudades mágicas en Navidad.

Casi como si fuera el escenario de una película de época, en un pueblo con un único mercado central, se han acabado montando seis mercadillos navideños muy cercanos entre sí para que se visiten caminando y divididos por temáticas.

Colmar

Así está el de la Place des Dominicains, especializado en decoraciones navideñas y artesanías tradicionales; el de la Place de l’Ancienne Douane, con más de 50 puestos con productos artesanales y delicias gastronómicas; o el de Place Jeanne d'Arc, que ofrece referencias locales como vinos y panes alsacianos, quesos o embutidos.

También está el Koïfhus, en la Antigua Aduana, que acoge un mercadillo cubierto de objetos de artesanía local como cerámica, madera y joyería, perfecto para comprar regalos; el de la Place des Six Montagnes Noires, con juguetes tradicionales y hasta un carrusel; y el de Petite Venise, con actividades para toda la familia.

Colmar Civitatis

Vino, quesos y foie gras

Justo después de que se enciendan las cientos de miles de bombillas que recorren el centro del pueblo, el mejor plan es ir a uno de los puestos y probar el vin chaud y las famosas "bredeles", que son las galletas navideñas más típicas de Colmar.

Bredeles típicos de Alsacia. E. E.

Si apostamos por comer algo más, el foie gras o el crémant d’Alsace son los protagonistas de un mercado en el que además de regalos y decoración descubriremos muchos productos gastronómicos propios de la zona como la tarte flambée, muy típica en Colmar, o vinos locales como Riesling o Gewürztraminer.​

Para saciar nuestro lado más dulce, además de las bredeles, no podremos irnos sin llevar una caja de pan de especias, rollos de canela, kougelhopf y Nut’Alsace, una crema de cacao y avellanas alsaciana que se encuentra en chocolaterías como Jacques Bockel.

Cerca de los puestos de estos seis mercados en uno, encontramos también algunas tiendas increíbles que tenemos que visitar sí o sí como la Fromagerie Saint-Nicolas y Malker, que son referencias en toda la región a la hora de comprar quesos, o la de Coeur Paysan para los productos alsacianos más típicos.

Para dulces, La Maison Alsacienne de Biscuiterie es el lugar clásico para comprar bredeles de múltiples sabores, pero también tienen bretzels, kougelhopf y tartas típicas en un escaparate que se deshace en la boca nada más mirarlo.