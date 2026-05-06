La Suite Aria ya venía apuntando maneras. Su increíble diseño junto al mimo en los detalles, tanto en la textura del asiento como en la iluminación ambiental regulable, le habían valido el premio en TheDesignAir cuando se presentó en 2024. Sin embargo, quedaba testarla, que los usuarios hablaran y estos lo tienen claro: es un placer volar dentro de esta clase Business de Cathay Pacific dentro de su avión Boeing 777-300ER.

Ahora la aerolínea premium con sede en Hong Kong, ha conseguido alzarse con el premio a la Mejor Clase Business del Mundo dentro de la edición World’s Best Airlines for 2026 de AirlineRatings, la prestigiosa organización internacional dedicada a la evaluación de la seguridad y productos de las aerolíneas.

Este galardón reconoce el increíble impacto de las cabinas Aria Suite pero también que Cathay Pacific cuenta con las mejores salas VIP propias, lo que hace que la experiencia sea, desde el principio hasta el fin, la más increíble del panorama aéreo actual.

La Suite Aria, E. E.

Pero no ha sido el único premio que se ha llevado volando esta aerolínea, también ha sido elegida la segunda mejor de Servicio Completo del Mundo; la Mejor Compañía Aérea de Carga con Cathay Cargo y HK Express, la Mejor Aerolínea de Bajo Coste.

"Es un honor para nosotros recibir estos reconocimientos, que destacan por encima de todo el trabajo y la profesionalidad de todos nuestros equipos en el Grupo Cathay. Desde los viajes premium y el transporte de carga, hasta los viajes de bajo coste, estos premios nos motivan a seguir innovando y exigiéndonos al máximo", declara Ronald Lam, CEO del Grupo Cathay.

Suite Aria

Lo primero que llama la atención de estos asientos es, sin duda, su privacidad gracias al elegante diseño envolvente, a la puerta de la suite y al tabique deslizante. Además cuenta con una espaciosa cama reclinable, forrada con lana de origen ético rohi que la hace cómoda y transpirable para muchas horas de vuelo.

A golpe de botón podemos regular la luz o determinar si queremos el asiento en modo 'Relajarse', 'Trabajar' o 'Dormir', y se posiciona automáticamente. Si optamos por relajarnos viendo algo, el asiento cuenta con una pantalla de 24 pulgadas con streaming de audio por Bluetooth para disfrutar con tus auriculares y carga inalámbrica con el wifi gratuito a bordo durante todo el viaje.

La Suite Aria de Cathay Pacific. E. E.

En el diseño se ha intentado que tengas todo al alcance de la mano por lo que el asiento incluye una guantera deslizante con un cajón, perfecto para guardar tu pasaporte, gafas y objetos de valor. El lema es "no importa cuántas cosas lleves, hay espacio para todo".

"Este año, precisamente, celebramos nuestros '80 años juntos' y queremos agradecer más que nunca a nuestros clientes su apoyo constante, y reafirmar con ellos nuestro compromiso por convertirnos en la mejor marca de servicios del mundo”, ha añadido Lam.

De cara al futuro, Cathay Pacific continúa mejorando su experiencia de cliente y consolidando aún más la posición de Hong Kong como uno de los principales hubs de aviación del mundo, gracias a una inversión de más de 10.980 millones de euros en su flota, servicios a bordo y en tierra, así como en innovación digital.