El turismo entre españoles y estadounidenses tiene una nueva oportunidad: Orlando. Iberia ha inaugurado la primera ruta directa que conecta Madrid con la ciudad de Florida que alberga Walt Disney World, el complejo de parques temáticos más grande del mundo.

Con esta conexión, la aerolínea refuerza su apuesta por el mercado norteamericano y consolida el papel de Madrid como principal hub entre Europa y América y posiciona la capital de España como la puerta de entrada del turismo estadounidense, que cada vez está más enamorado de la región.

El nuevo vuelo operará cuatro veces por semana —los lunes, miércoles, viernes y domingo— y ofrecerá más de 46.000 asientos durante la temporada de invierno. Además, en una colaboración con el parque temático, la compañía lanza paquetes de viajes que incluyen, desde 1.200 euros, la estancia de siete días en un hotel Disney y vuelos de ida y vuelta.

La nueva ruta es un vuelo directo a la magia, pero, además, tiene un claro trasfondo económico. Estados Unidos es ya uno de los mercados turísticos más importantes para España, tanto por volumen como por gasto medio. Y dentro de él, Florida se sitúa como el segundo estado emisor de viajeros hacia España, solo por detrás de Nueva York.

Según datos de Turespaña, el 70% de los estadounidenses planea viajar a España en los próximos tres años, con especial interés entre los millennials y los viajeros de alto poder adquisitivo. Madrid y Barcelona lideran la lista de destinos más populares, seguidas por València y Sevilla. Por ello, un vuelo directo a Madrid es la oportunidad perfecta para la capital.

Mario Otero, director del Aeropuerto de Madrid, Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia y Tiago Santos, director general de Disney Destinations para España y Portugal, durante el acto inaugural del vuelo directo de Madrid a Orlando en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas EE

La conexión directa con Orlando es una oportunidad perfecta para atraer a familias que quieran conocer los parques de Disney o Universal, pero también para un perfil de visitante de mayor gasto, interesado en combinar ocio y negocios. Un padre de familia que, aprovechando una convención en Orlando, se meta de lleno en el concepto del bleisure.

Orlando: magia y congresos

Y es que, aunque Walt Disney World sigue siendo su emblema, Orlando se ha convertido en mucho más que un destino de ocio. La ciudad acoge uno de los centros de convenciones más grandes de Estados Unidos —el Centro de Convenciones del Condado de Orange— y es sede de eventos internacionales que la han posicionado como referente en turismo de congresos (MICE).

Walt Disney World. iStock.

Es por eso que el nuevo vuelo también refuerza una tendencia que gana peso en la industria turística: el bleisure, término que combina los viajes de negocios (business) con el ocio (leisure). Este tipo de turismo representa ya una parte sustancial de los desplazamientos internacionales, especialmente entre los viajeros estadounidenses.

El mercado global del turismo de ocio alcanzó los 594.000 millones de dólares en 2023, y las proyecciones apuntan a que podría crecer hasta 3,5 billones en 2033. En Estados Unidos, los viajes de negocios de larga distancia superan los 400 millones anuales, y casi el 90% de los profesionales afirma querer añadir tiempo de ocio a sus desplazamientos laborales.

La tendencia es, por tanto, de retorno. Para autoridades políticas como Madrid Turismo, un proyecto público-privado del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad e IFEMA, este vuelo supone una oportunidad para la región en la que cada vez los Congresos internacionales toman más peso.

Madrid, con su oferta cultural, gastronómica y de compras, se consolida así como uno de los destinos más atractivos para este tipo de viajero que combina reuniones, congresos y descanso.

Orlando, al igual que Madrid, es un estado que ofrece también una combinación de factores perfectos para este nuevo turista. Además de su posición internacional como sede de grandes congresos, Florida tiene algunos de los mejores campos de golf del país, un ocio perfecto para adultos, y es la cuna de la magia.

En su interior, un pequeño 'país' de magia, colores, naturaleza y tecnología se levantaba bajo el emblema Disney. Su superficie, igual de grande que la provincia de Barcelona, alberga cuatro parques temáticos, un macrocomplejo de compras y más de una veintena de hoteles de la compañía.

En los últimos años, Disney World ha inaugurado atracciones como TRON Lightcycle/Run, en el parque EPCOT centrado en la tecnología y las culturas del mundo; Tiana’s Bayou Adventure, dentro de Animal Kingdom (donde reina la naturaleza y puedes disfrutar de un safari o del mundo Avatar); además de zonas temáticas como Star Wars: Galaxy’s Edge, situado en Disney’s Hollywood Studios. Todo ello, sin olvidar el gran castillo, tan característico de la franquicia Disney, situado en el cuarto y más mágico de los parques: Magic Kingdom.

La conexión directa con Orlando no solo facilita la llegada de turistas españoles al corazón de la magia de Disney, sino que también abre la puerta a un nuevo flujo de visitantes estadounidenses hacia España. Un intercambio que, entre el ocio y los negocios, apunta a reforzar el papel de Madrid y Orlando como capitales europeas del bleisure.