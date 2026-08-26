Los grandes vinos de parcela no solo hablan de una variedad o de una añada, sino también del paisaje que les da origen. Esa es la filosofía de Musco 2022, el nuevo vino de parcela de Solar de Samaniego, la historia comienza en una ladera de Laguardia donde las garzas sobrevuelan cada primavera el recuerdo de un antiguo humedal.

Ese vínculo con el territorio no solo inspira el nombre y la etiqueta de la botella, sino que define la filosofía de un proyecto que apuesta por expresar con la mayor fidelidad posible la identidad de un viñedo singular.

Tras el éxito de las añadas 2019 y 2021, ambas agotadas, la bodega presenta la tercera edición de este vino de producción limitada, elaborado a partir de una única finca de cinco hectáreas plantada en 1975.

La bodega se levanta de manera majestuosa entre el viñedo que la da sentido de ser. Solar de Samaniego

Situada a 555 metros de altitud sobre suelos arcillo-calcáreos y orientada al oeste, la parcela alberga viejas cepas de Tempranillo en vaso cultivadas sin herbicidas ni insecticidas y trabajadas manualmente desde hace décadas, en una apuesta por preservar el equilibrio natural del viñedo.

La añada 2022 estuvo marcada por un año de fuertes contrastes climáticos. Aunque las precipitaciones fueron superiores a la media de la última década, la falta de lluvias durante buena parte del ciclo vegetativo y las elevadas temperaturas obligaron a la viña a adaptarse a unas condiciones exigentes.

Las lluvias acumuladas entre otoño y primavera favorecieron una brotación temprana y un desarrollo equilibrado de la planta, adelantando el calendario de vendimia.

La sala de barricas se ilustran en este espacio único del que presume la bodega. Solar de Samaniego

La recolección comenzó el 15 de septiembre y se realizó de forma manual y escalonada, respetando el momento óptimo de maduración de cada zona de la finca.

Las lluvias de finales de ese mes permitieron completar la vendimia de las parcelas más frescas, contribuyendo a dotar al vino de una mayor complejidad y equilibrio.

La elaboración sigue la misma filosofía de precisión que caracteriza al trabajo en el viñedo. Tras una selección manual de racimos y una doble selección de bayas en bodega, la vinificación se realizó por separado para preservar la personalidad de la parcela.

Posteriormente, el vino permaneció 21 meses en barricas de roble francés y americano, tanto nuevas como de uno y dos usos, buscando un afinado que respetara el protagonismo de la fruta y del terruño.

El artista Guido Van Helten ha dejado su huella en los tanques de fermentación de la bodega. Solar de Samaniego

El resultado es un tinto elaborado exclusivamente con tempranillo que presenta un intenso color rojo cereza con reflejos violáceos. En nariz destacan los aromas de frutos rojos frescos acompañados de delicadas notas especiadas y de vainilla procedentes de la crianza.

En boca ofrece una combinación de potencia y equilibrio, con taninos suaves, buena frescura y un final largo donde la fruta y la madera aparecen perfectamente integradas.

Con una producción limitada a 9.350 botellas y un grado alcohólico de 13,5 %, Musco 2022 está concebido como un vino de mesa, capaz de acompañar desde carnes asadas y guisos hasta aves o pescados de gran intensidad como el bacalao a la riojana o el atún rojo.

Servido entre 14 y 16 grados, promete además una evolución favorable durante los próximos años.

Más allá de sus cualidades enológicas, Musco representa la apuesta de Solar de Samaniego por la viticultura de precisión y por una elaboración que sitúa el origen en el centro del proyecto.

Musco 2022, otro regalo de la naturaleza. Solar de Samaniego

La confirmación de que quien siembra, siempre cosecha, se reitera tras haber sido galardonado con la medalla de Gran Oro en el Mundial de Tempranillos 2022, con 91 puntos por el Master Of Wine Tim Atkin en su Rioja Report 2022, con 91 puntos en la Guía Gourmets, medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas y con los 91 puntos otorgados por James Suckling.

Un vino que encuentra su razón de ser en una única parcela, donde las garzas siguen marcando el ritmo de las estaciones y recordando que el paisaje también puede formar parte de la identidad de un gran vino.