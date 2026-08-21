Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que elegir vino exigía cierta solemnidad. Una etiqueta respetable, una copa adecuada, un plato a la altura y, a ser posible, alguien en la mesa dispuesto a pronunciar “mineralidad” sin que le temblara la voz. Ahora, la conversación en sala ha cambiado. Y también la que ocurre en casa.

Los estilos que ganan espacio no son necesariamente los más caros, los más puntuados ni los que llevan una historia de siglos en la contraetiqueta. Son vinos que responden a una pregunta mucho más inmediata: ¿qué me apetece beber hoy?

La respuesta, cada vez más, pasa por frescura, ligereza y una idea menos ceremoniosa del disfrute. El vino deja de ser una prueba de conocimientos para convertirse en un acompañante de la vida real: de la pasta de domingo, sí, pero también de unas croquetas, un pollo frito o una cena improvisada frente a una serie.

Nuevos momentos de consumo Freepik

Tintos que piden nevera

El gran cambio quizá esté en los tintos. Durante años, la aspiración parecía clara: color oscuro, volumen, barrica y una graduación capaz de calentar una sobremesa entera. Hoy, buena parte de las cartas más vivas buscan justo lo contrario: fruta, acidez, tanino amable y una botella que pueda servirse ligeramente fresca.

No se trata de renunciar al carácter, sino de recuperar la fluidez. Pinot noir, garnachas de altura, mencías más delicadas o tintos elaborados con extracciones suaves empiezan a funcionar como auténticos todoterreno. Son vinos que pueden entrar en un aperitivo y quedarse hasta el plato principal sin convertir la boca en una sala de musculación.

El tinto ligero tiene, además, una virtud muy contemporánea: no obliga a organizar una cena alrededor de él. Puede acompañar desde una pizza con buena masa hasta un yakitori, un ramen con picante moderado o un guiso no demasiado pesado. Y si se bebe a unos 12 o 14 grados, mejor todavía. El verano deja de ser territorio exclusivo del blanco y el rosado.

Esa preferencia por vinos más fáciles de beber encaja con una tendencia más amplia: la búsqueda de menor grado alcohólico y perfiles menos concentrados. La moderación ya no significa necesariamente renunciar a la copa, sino encontrar botellas que permitan disfrutar de una segunda sin que el día siguiente pase factura.

Más interés a la hora de comprar vino Freepik

Las burbujas bajan del pedestal

El espumoso también ha abandonado el rincón de las grandes ocasiones. Cava, crémant o ancestral (ese pét-nat de burbuja algo más libre y espíritu menos protocolario) se han instalado en el aperitivo, el brunch y las cenas informales.

La razón es sencilla: las burbujas lo arreglan casi todo. Su acidez refresca, el carbónico limpia la grasa y su tono festivo rebaja automáticamente la seriedad de la mesa. Donde antes había una botella guardada “para celebrar”, ahora hay una posibilidad muy razonable para acompañar tortilla, sushi, pizza o unas alitas de pollo.

El consumidor joven, especialmente, se acerca al espumoso sin el equipaje simbólico de otras generaciones. No necesita una fecha en el calendario para descorcharlo. Basta con que haya amigos, algo salado en la mesa y ganas de que la noche vaya bien.

También importa que el abanico se haya ampliado. Hay más referencias ecológicas, pequeños proyectos, variedades locales y estilos secos capaces de ofrecer tensión gastronómica sin obligar a hipotecar el aperitivo. El espumoso se ha vuelto cotidiano sin perder su capacidad de alegrar una comida.

Los brindis son más coloridos Freepik

Blancos con pieles y vinos sin disfraz

Los blancos con maceración (a menudo llamados orange wines) se han colado en las cartas como una alternativa para quien quiere salir del blanco convencional sin entrar todavía en el tinto. Elaborados dejando el mosto en contacto con las pieles de la uva, aportan textura, un punto tánico y aromas que pueden ir de la fruta madura a las hierbas secas o la piel de cítrico.

No son vinos para todo el mundo ni para cualquier momento, pero han dejado de ser una rareza de barra especializada. Bien elaborados, funcionan a la perfección con cocina especiada, platos vegetales, quesos de corteza lavada o elaboraciones que piden un blanco con más cuerpo que un albariño al uso.

Junto a ellos crecen los vinos de mínima intervención y sin sulfitos añadidos. Conviene no convertirlos en una categoría moral: natural no equivale automáticamente a mejor, del mismo modo que una elaboración convencional no implica falta de personalidad.

Lo que sí ha cambiado es la curiosidad del bebedor. Hay más interés por saber de dónde viene el vino, cómo se cultiva la uva y qué decisiones ha tomado quien lo elabora.

Más interés por lo que bebemos Freepik

Beber menos, pero brindar mejor

El auge de los vinos bajos o sin alcohol forma parte de esa misma búsqueda de flexibilidad. Todavía no sustituyen a una buena copa de vino tradicional, ni falta que hace, pero ya no son el castigo líquido del conductor designado.

Las técnicas de desalcoholización han mejorado y las categorías 0,0 y low alcohol empiezan a consolidarse como una opción real para comidas de trabajo, cenas entre semana o temporadas de mayor cuidado personal.

En España, el interés y la inversión en esta categoría han crecido, aunque siga siendo un segmento pequeño; entre los profesionales se espera una evolución positiva para los vinos de menor graduación en los próximos años.

La nueva manera de beber vino no se apoya en una única etiqueta ni una norma escrita. Tiene más que ver con el contexto que con la prescripción: una copa fría cuando aprieta el calor, unas burbujas para cenar pizza, un tinto jugoso para no terminar la noche derrotado y un blanco con pieles cuando el plato (o el ánimo) pide algo distinto.

Menos miedo a equivocarse. Menos obediencia a los manuales. Y más botellas que, sencillamente, nos inviten a disfrutar sin solemnidades.